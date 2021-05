Wiadomości dzień po dniu

Co najmłodsi myślą o zdalnym nauczaniu? Czy chcieli wracać do szkoły? Czym dla nich jest koronawirus i czy telefon służy tylko do rozmowy? Stery w tym odcinku podcastu "DGPtalk: "Z pierwszej strony" przejmują dzieci – i te małe i te duże. Posłuchajcie, co myślą o otaczającym świecie i zmianach, jakie w nim zaszły.