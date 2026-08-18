W Senacie pojawił się pomysł, by rodzice co najmniej dwojga dzieci, w tym również obecni emeryci, mogli zostać z tego obowiązku zwolnieni. Petycja pojawiła się równolegle z prezydencką inicjatywą dotyczącą preferencji podatkowej dla rodzin wychowujących co najmniej dwoje dzieci. Komisja Petycji zdecydowała, co dalej z tą propozycją.
Wiadomości dzień po dniu
Temat dnia na INFOR.PL
Czynności, które powinien podejmować prokurator wobec piratów drogowych – wytyczne
W marcu 2026 roku Prokurator Generalny wydał wytyczne, jakie czynności powinny być podejmowane w stosunku do osób, które łamią sądowy zakaz prowadzenia pojazdów oraz których uprawnienia w tym zakresie zostały cofnięte. Dokument ma na celu wskazanie, iż oskarżyciel publiczny nie będzie akceptować zachowań osób, które nie powinny siąść za kółkiem.
Gość Infor.pl Obywatel Bielik. Uczymy sztuczną inteligencję rozpoznawać polską kulturę
Czy sztuczna inteligencja rozpozna kluski śląskie, maczankę krakowską albo polski zabytek? Twórcy projektu Obywatel Bielik chcą, aby polska AI nie tylko mówiła po polsku, ale także rozumiała polski kontekst. W tym celu uruchomili aplikację, za pomocą której każdy może pomóc budować dataset do treningu multimodalnego modelu Bielik. Cel jest ambitny: milion zdjęć.
Księgowość firm
Wnioski z „wycieku” danych medycznych: trzeba zawiesić obowiązkowy KSeF i zlikwidować inne nakazy przymusowego gromadzenia wrażliwych danych obywateli
Możemy przyjąć prognozę, że wcześniej niż później dane z KSeF „wyciekną” (podobnie dotyczy to ewidencji podatkowej JPK_VAT i JPK_CIT) – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski. I dodaje, że trzeba zlikwidować wszystkie nakazy przymusowego gromadzenia wrażliwych danych dotyczących obywateli.
Kontrahent zmarł i nie zapłacił faktury? Skarbówka: VAT można odzyskać
Spółka wystawiła faktury, odprowadziła VAT, a kontrahent zmarł nagle i jak wskazała we wniosku-odzyskanie należności na zwykłej drodze stało się niemożliwe. Czy w takiej sytuacji można odzyskać zapłacony VAT? Skarbówka odpowiada twierdząco: śmierć dłużnika nie pozbawia wierzyciela prawa do ulgi na złe długi.
Rząd policzył koszt 2 proc. podatku na Kościoły. Padła kwota, która może zaskoczyć. To miliardy złotych
2-procentowy odpis podatkowy na rzecz wybranego Kościoła lub związku wyznaniowego może kosztować budżet państwa znacznie więcej niż obecny Fundusz Kościelny. Rząd przedstawił wyliczenia, z których wynika, że przy określonej frekwencji podatników koszt mógłby sięgnąć od około 1 do nawet kilku miliardów złotych. Tymczasem w budżecie na 2026 rok na Fundusz Kościelny zagwarantowano 272,56 mln zł. Czy to oznacza, że planowana reforma Funduszu Kościelnego będzie droższa od obecnego rozwiązania?
Kawa z INFORLEX JPK_KR_PD pod lupą fiskusa - gdzie rodzi się ryzyko?
Jak fiskus analizuje dane przekazywane w JPK_KR_PD? Które elementy ksiąg mogą wzbudzić jego zainteresowanie i gdzie najczęściej pojawiają się błędy? Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie online z cyklu Kawa z INFORLEX, które odbędzie się 27 sierpnia 2026 r. o godz. 9:00.
KSeF
Skarbówka wyjaśnia, kiedy można anulować fakturę przed KSeF. Błędny dokument nie zawsze trzeba korygować
Wielu przedsiębiorców zastanawia się, co zrobić z fakturą przygotowaną w systemie księgowym, która zawiera błędy, ale nie została jeszcze wysłana do Krajowego Systemu e-Faktur ani przekazana kontrahentowi. Najnowsze stanowisko skarbówki pokazuje, że znaczenie ma moment, w którym dokument trafia do obrotu prawnego.
Wyłudzenia towarów przy użyciu KSeF – na co trzeba uważać
W jakich sytuacjach i z jakich powodów może dojść do wyłudzenia towarów przy użyciu KSeF – wyjaśnia prof. dr hab. Witold Modzelewski.
Ewolucja KSeF - z narzędzia fiskalnego w platformę wymiany danych komercyjnych. Nowa struktura logiczna najwcześniej w 2027 r.
Polscy podatnicy mają za sobą pierwsze miesiące pełnego, obligatoryjnego fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Ponad 2 miliony podatników przesłało już do rządowej bazy 340 milionów dokumentów. Analizy z systemu SmartKSeF ujawniają jednak, że wystawcy mają problem z wystawieniem dokumentów, szczególnie faktur korygujących, których prawie 20 proc. zawiera błędy strukturalne lub logiczne.
Polecamy Instrukcje księgowego. 102 praktyczne procedury z bazą narzędzi online
Książka z serwisem INSTRUKCJE bazuje na zestawie 102 praktycznych instrukcji objaśniających wybrane procedury podatkowe, księgowe, kadrowe oraz z dziedziny prawa cywilnego i gospodarczego. Tradycyjna, poręczna publikacja jest powiązana ze specjalnym serwisem internetowym, aktualizowanym do końca 2026 r.
Edukacja
Dzieci z chorobami przewlekłymi w przedszkolu i szkole
Ministerstwo Edukacji udzieliło odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka w kwestii dostępności materiałów informacyjnych i edukacyjnych dla pedagogów dotyczących uczniów z chorobami przewlekłymi. Temat jest coraz istotniejszy z uwagi na wzrost liczby dzieci i młodzieży z takimi dolegliwościami oraz specyficzne potrzeby takich osób. Jakie jest stanowisko MEN?
Wyższe średnie wynagrodzenie nauczycieli już w 2027 roku. Projekt nowelizacji Karty Nauczyciela
Zmieni się wskaźnik kwoty bazowej, na podstawie którego ustalane jest średnie wynagrodzenie nauczycieli początkujących. Nowelizacja ustawy – Karta Nauczyciela ma zagwarantować odpowiedni wzrost wynagrodzenia tych nauczycieli. Zmiana przepisów wejdzie w życie od 1 stycznia 2027 roku.
Koniec z obowiązkiem prac domowych od września 2026 r. – te przepisy po raz pierwszy znajdą zastosowanie w roku szkolnym 2026/2027
Od września 2026 r. (czyli po raz pierwszy – w odniesieniu do roku szkolnego 2026/2027) – ustawą z dnia 13 marca 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw – Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) wprowadziło kolejne zmiany w zasadach odrabiania prac domowych przez uczniów. Tym razem chodzi o odrabianie lekcji podczas pobytu w świetlicy szkolnej.
Prawo
5000 zł za 50 lat małżeństwa. Miało być nowe świadczenie dla par, ale Senat zdecydował inaczej
5000 zł jednorazowego świadczenia dla małżeństw z co najmniej 50-letnim stażem miało być finansowym podziękowaniem za wspólnie przeżyte dekady. Pomysł był przez wiele miesięcy analizowany przez Senacką Komisję Petycji, a Biuro Legislacyjne przygotowało nawet projekt ustawy. Ostatecznie jednak komisja zdecydowała o zakończeniu prac nad petycją
Będą przepisy dotyczące sharentingu. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało co się zmieni
Czy to będzie koniec sharentingu? Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało jaki kształt będą miały przepisy, nad którymi pracuje, a które mają chronić wizerunek, dane osobowe i codzienną aktywność w szkołach. Ograniczenia dotkną rodziców, ale też placówki oświatowe.
Świadczenie wspierające dla seniora w prywatnym domu opieki?
Sądy przyznały świadczenie wspierające osobom przebywającym w prywatnych, całodobowych placówkach opieki senioralnej. O tym, co te orzeczenia mogą oznaczać dla innych osób z niepełnosprawnościami, mówi dr Edyta Konopczyńska, radca prawny.
Podwójna 14. emerytura we wrześniu? Seniorzy pytają, ZUS stawia sprawę jasno
Wrześniowe wypłaty 14. emerytury budzą spore emocje wśród seniorów. Część świadczeniobiorców zastanawia się, czy ze względu na swoją specyficzną sytuację prawną ma szansę na otrzymanie dwóch dodatków. ZUS opublikował oficjalne wytyczne, które jednoznacznie rozstrzygają tę kwestię.
Webinar Najczęstsze błędy w umowach biur rachunkowych
Praktyczny webinar „Najczęstsze błędy w umowach biur rachunkowych” poprowadzi Patrycja Kubiesa, doradczyni podatkowa, ekspertka INFORAKADEMII. Wskaże, jak w praktyce powinna wyglądać i co musi zawierać dobra umowa z biurem rachunkowym i gdzie najczęściej powstają ryzyka podatkowe.
Biznes
Dobry produkt nie wystarczy. Dlaczego firmy B2B nie potrafią jasno powiedzieć, co właściwie sprzedają?
Mam ćwiczenie, które psuje humor prawie każdemu zarządowi. Proszę, żeby ktoś przeczytał na głos pierwsze trzy zdania ze strony firmowej. Następnie czytam pierwsze trzy zdania ze stron dwóch konkurentów i pytam, kto potrafi wskazać, które były czyje. Zwykle nie jest to takie proste. Częściej zapada cisza, a po chwili pada zdanie, które słyszałem już kilkanaście razy: „No tak, ale u nas naprawdę stoi za tym coś więcej”.
Od rejestracji do pierwszej wypłaty. Jak przygotować firmę do zatrudniania w Polsce?
Dynamiczny rozwój rynku usług kadrowo-płacowych w Polsce sprawia, że coraz więcej firm – zarówno krajowych, jak i zagranicznych – decyduje się powierzyć obsługę procesów pracowniczych doświadczonym partnerom. W szczególności dla organizacji rozpoczynających działalność na polskim rynku kluczowym wyzwaniem często okazuje się nie sama rekrutacja, lecz osiągnięcie pełnej gotowości formalnej do zatrudniania pracowników.
Nowe prawo wprowadza obowiązek rejestracji się w Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Przedsiębiorcy mają czas do o 3 października
Najnowsza nowelizacja ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa z 2018, wdraża rozwiązania europejskiej dyrektywy NIS2. Wybrane podmioty mają obowiązek rejestracji do 3 października 2026 r. w wykazie podmiotów kluczowych i ważnych (wylicza je ustawa), prowadzonego w ramach Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa. Przewidziane kary są wysokie, nawet do 100 mln złotych.
Webinar Najbliższe zmiany w VAT - październik 2026/styczeń 2027
Praktyczny webinar „Najbliższe zmiany w VAT – październik 2026/styczeń 2027” poprowadzi Mirosław Siwiński, radca prawny i doradca podatkowy, partner w Nexia Advicero, ekspert INFORAKADEMII.
Nieruchomości
Koniec Lex Deweloper - co zmieni się po 1 września dla nabywców mieszkań i całego rynku mieszkaniowego? Plany Ogólne Gmin i Zintegrowane Plany Inwestycyjne zastąpią specustawę?
W dniu 31 sierpnia 2026 r. kończy się okres przejściowy związany z wygaszaniem specustawy mieszkaniowej, czyli tzw. Lex Deweloper. Od września nowe inwestycje będą realizowane już wyłącznie w oparciu o zreformowany system planowania przestrzennego, obejmujący m.in. Plany Ogólne Gmin oraz Zintegrowane Plany Inwestycyjne (ZPI).
Kompostownik ogrodowy nielegalny bez pozwolenia na budowę w 2026 r. lub zgłoszenia, bo został uznany przez GUNB za obiekt budowlany?
Zgodnie z interpretacją Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB) z dnia 10 lutego 2026 r. – kompostownik ogrodowy, służący do okresowego gromadzenia odpadków roślinnych, należy uznać za obiekt małej architektury, który – w myśl art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – stanowi obiekt budowlany.
Nowe bloki mają wyglądać inaczej. Zmiana obejmie kilka kluczowych elementów
Projekt nowych warunków technicznych dla budynków jest coraz bliżej zakończenia procesu legislacyjnego. Regulacja ma zacząć obowiązywać 20 września 2026 r. i przynieść istotne zmiany w nowych inwestycjach mieszkaniowych, m.in. w zakresie ochrony przed hałasem, dostępności, bezpieczeństwa pożarowego i efektywności energetycznej. Na razie jednak pozostaje projektem – nie został jeszcze podpisany ani ogłoszony w Dzienniku Ustaw.
Kadry
Każdego dnia w ZUS nie pracuje 20% pracowników (prawie 8,5 tys. osób). To szokujące. ZUS stawia na dobrostan pracowników we współpracy z CIOP-PIB
Prezes ZUS Liwiusz Laska podaje, że każdego dnia w ZUS nie pracuje 20% pracowników czyli prawie 8,5 tys. osób. To szokujące dane. ZUS stawia więc na dobrostan pracowników i podejmuje się współpracy z CIOP-PIB. Dla pracowników ZUS zostały już przygotowane dwa webinary pt. „Kompas dobrostanu w pracy”.
Ukryte składniki wynagrodzenia pracownika zepsują raport o luce płacowej w 2027 r.? Auto służbowe, karta paliwowa i premia uznaniowa
Czy ukryte składniki wynagrodzenia pracownika zepsują raport o luce płacowej, który pracodawcy będą tworzyć od 2027 roku? Co z autami służbowymi używanymi do celów prywatnych, kartami paliwowymi bez limitu i premią uznaniową?
Ofiarą mobbingu może być nie tylko pracownik, ale też przełożony. Nowelizacja przepisów zmienia nie tylko definicję mobbingu
Mobbing to nie zawsze niepożądane zachowanie zachodzące w relacji przełożony–podwładny. Codzienność w zakładach pracy bywa bardziej skomplikowana, a znowelizowane przepisy Kodeksu pracy będą to uwzględniały.
Polecamy Kontrola PIP. Nowe uprawnienia
W poradniku „Kontrola PIP” wyjaśniono wszystkie nowe rozwiązania i uprawnienia, jakie przyznano Inspekcji Pracy od 8 lipca 2026 r. Pracodawcy dowiedzą się z książki, jakie mają prawa i obowiązki w przypadku kontroli PIP.
Samorząd
Radny nie może głosować w sprawie, w której ma interes prawny. Samorządy wciąż popełniają ten błąd, a podjęte uchwały są unieważniane
Radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego. Ta regulacja wydaje się być oczywista i zrozumiała, a jednak w praktyce samorządy mają problemy z jej stosowaniem. Podejmują uchwały z naruszeniem prawa, a organy nadzoru je unieważniają. O jakie sprawy chodzi?
Samorządy mają czas do 30 października. 5 wyzwań przy tworzeniu lokalnych centrów cyberbezpieczeństwa
Według danych Ministerstwa Cyfryzacji w 2025 roku w jednostkach samorządu terytorialnego odnotowano 3249 incydentów cyberbezpieczeństwa. Na utworzenie Lokalnych Centrów Cyberbezpieczeństwa przeznaczono blisko 270 mln zł. Samorządy będą mogły dzięki nim wspólnie budować kompetencje, inwestować w technologie i reagować na zagrożenia.
Rozliczanie podróży służbowych 2026 - najważniejsze zasady w okresie letnim
Rozliczenie delegacji w sezonie letnim jest częstym obowiązkiem kadrowców i księgowych, dlatego warto przypomnieć główne zasady rozliczania delegacji. Rozliczenie takie wymaga przede wszystkim wyraźnego oddzielenia czasu przeznaczonego na obowiązki służbowe od prywatnego wypoczynku.
Kalkulator Wieczny kalendarz
Kalkulator pozwala wyliczyć nazwę dnia tygodnia na podstawie zadanej daty.
CRU JSFP od 1 lipca 2026 r. Jakie umowy trzeba wpisywać do Centralnego Rejestru Umów i jak ustalić ich wartość?
Centralny Rejestr Umów Jednostek Sektora Finansów Publicznych działa od 1 lipca 2026 r. Nowe obowiązki szybko przyniosły jednak wiele praktycznych pytań: które umowy trzeba ujawniać w CRU JSFP, jak ustalić ich wartość, co z zamówieniami składanymi e-mailem, fakturami, aneksami czy umowami zawartymi na czas nieokreślony? Odpowiedzi na te i inne pytania można znaleźć w INFORLEX.
Twoje pieniądze
Opłata reprograficzna jednak bez zmian. MKiDN odpowiedziało w sprawie droższych smartfonów
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odpowiedziało na wystąpienie RPO w sprawie opłaty reprograficznej od nowych smartfonów, tabletów, komputerów i dekoderów. Odpowiedź, opublikowaną 18 sierpnia 2026 r., można streścić jednym zdaniem: żadnych zmian nie będzie. Resort nie tylko odrzucił postulat obniżenia opłaty, ale wprost zakwestionował samo założenie, na którym RPO oparł swoje pismo.
Zasiłek pogrzebowy od 1 marca 2027 r. w kwocie wyższej niż 7000 zł – ważny komunikat GUS przesądza o podwyżce świadczenia?
Od 1 stycznia 2026 r. – w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 maja 2025 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw – zmieniła się kwota zasiłku pogrzebowego oraz wprowadzono zasadę, zgodnie z którą świadczenie to podlega waloryzacji od marca każdego roku, jeżeli wskaźnik waloryzacji zasiłku będzie wyższy niż 105.
Śmietnik 2,5 metra od okna, bo "to historyczna zabudowa". Czy mieszkańcy muszą tak żyć?
Wyobraź sobie, że mieszkasz w centrum miasta, a Twoje okno dzieli od kontenerów na odpady odległość 2,5 m. Latem, gdy upał wzmaga odór ze śmieci, nie możesz normalnie wywietrzyć mieszkania. Dokładnie z takim problemem od lat mierzy się mieszkanka Poznania. 18 sierpnia 2026 r. RPO złożył skargę do WSA w Poznaniu, domagając się uchylenia decyzji, którą miała tłumaczyć historyczna ciasna zabudowa.
Polecamy Nowa klasyfikacja budżetowa z Asystentem AI
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Księgowość budżetowa
Dowóz uczniów z niepełnosprawnościami do szkół - jak finansować?
Jednostki samorządu terytorialnego nie otrzymują dodatkowych dotacji na realizację obowiązku dowożenia uczniów z niepełnosprawnościami do szkół - podkreśla Ministerstwo Edukacji Narodowej w odpowiedzi na interpelację poselską. Resort przedstawił też swoje stanowisko w sprawie finansowania takich zadań przez placówki niepubliczne.
Kryzys kadrowy w RIO. Dotyczy najbardziej doświadczonych pracowników
Z regionalnych izb obrachunkowych odchodzą najbardziej doświadczeni pracownicy, a zainteresowanie wykwalifikowanych kandydatów ofertami pracy jest znikome. Tak wynika z najnowszego sprawozdania z działalności RIO.
Centralny Rejestr Umów JSFP. Jak działa zasada porównywalności?
Zasada porównywalności ma umożliwić porównywanie wartości podobnych umów zawieranych przez jednostki samorządowe w całej Polsce. Określa ona jednolite zasady wskazywania wartości umów zawieranych przez poszczególne jednostki w przypadku umów zawartych na rzecz kilku podmiotów. Wyraz się też przez jednolity sposób wskazywania okresu, na jaki została zawarta umowa w zależności od jej rodzaju.
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„Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy” to jedyny na rynku aktualny komentarz do ustawy o pomocy społecznej, w którym omówiono wszystkie przepisy, koncentrując się na praktycznym aspekcie ich stosowania. Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany, które weszły w życie w pod koniec 2025 r. i w 2026 r.
Kalkulator dat
Kalkulator pozwala wyliczyć datę, jaka będzie po upływie określonej ilości dni, miesięcy i lat od określonego dnia.
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Kontrola PIP krok po kroku. Jak przebiega postępowanie kontrolne
Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy przebiega według określonej procedury, obejmującej zarówno czynności formalne związane z rozpoczęciem kontroli, jak i działania służące ustaleniu, czy pracodawca przestrzega przepisów prawa pracy.
Kontrola zwolnień lekarskich po zmianach. ZUS przypomina, co wolno na L4 i jakie zmiany czekają ubezpieczonych
Zmiany obowiązujące od 13 kwietnia 2026 r. nie tylko rozszerzyły możliwości kontroli zwolnień lekarskich przez pracodawców, lecz także doprecyzowały prawa i obowiązki ubezpieczonych. ZUS przypomina, że wykonywanie pracy zarobkowej podczas L4 może oznaczać utratę świadczeń.
Nowe zasady korekty deklaracji - zmiany w Ordynacji podatkowej od 1 października
Od 1 października 2026 r. wejdą w życie zmiany w Ordynacji podatkowej, które wpłyną na sposób składania korekt deklaracji podatkowych. Nowelizacja zakłada uproszczenie trybu korygowania deklaracji z urzędu przez organ podatkowy w ramach czynności sprawdzających i zwiększenie wysokości korekty.
Gazetaprawna.pl poleca
Podwyżki dla nauczycieli od 2027 r. Początkujący ze średnią 7078,65 zł
Ponad 7 tys. zł dla początkującego nauczyciela – taka kwota pojawia się w rządowych wyliczeniach na 2027 r. MEN szykuje zmianę Karty Nauczyciela, która ma poprawić sytuację osób rozpoczynających pracę w zawodzie. Bez nowych przepisów ich przyszłoroczna podwyżka byłaby znacznie niższa.
5 tysięcy złotych do odliczenia. Wystarczy mieć samochód. Niektórzy zapominają o tej uldze w rozliczeniach ze skarbówką
Ulga na dzieci, internet, darowizny, to najpopularniejsze rozliczenia z fiskusem. W gąszczu licznych preferencji łatwo jednak przeoczyć te, o których mówi się znacznie rzadziej. Jedną z nich jest ulga rehabilitacyjna związana z używaniem samochodu osobowego. W odpowiednich przypadkach pozwala ona pomniejszyć dochód nawet o 2280 zł rocznie na jedną uprawnioną osobę. Jeżeli z ulgi mogą skorzystać dwie osoby, łączna kwota odliczenia sięga 4560 zł.
Dziennik.pl poleca
Tak brzmi trzecie imię Karola Nawrockiego. Naprawdę zaskakujący wybór
Polacy znają głównie pierwsze imię głowy państwa, czyli Karol. W oficjalnych dokumentach widnieją dwa. Drugie to Tadeusz. Mało, kto jednak wie, jak brzmi trzecie imię prezydenta, które wybrał sobie podczas bierzmowania. Po raz pierwszy Karol Nawrocki wyjawił to na łamach wywiadu-rzeki autorstwa prof. Andrzeja Nowaka.
Zapomniane świadczenie z ZUS. Jak dostać nawet 4,3 tys. zł więcej do emerytury?
Nawet kilkaset tysięcy osób w Polsce może być uprawnionych do otrzymania świadczenia wspierającego, jednak wielu seniorów i ich bliskich wciąż nie zdaje sobie z tego sprawy. To finansowa pomoc wprowadzona w 2024 r., która w zależności od stopnia potrzeby wsparcia może wynieść ponad 4,3 tys. zł miesięcznie. Jak podaje portal Fakt.pl, pieniądze przyznawane są niezależnie od dochodu czy pobieranej emerytury.
ZdrowieGO.pl poleca
Szybkie i zdrowe odchudzanie dla każdego. Sok z czarnego bzu działa cuda
Czarny bez kwitnie od maja do końca lipca. Czyli zbiory owoców właśnie się zaczynają i będą trwać aż do września! Poza słodkim smakiem ma w sobie o wiele więcej niż można by się spodziewać. Odkryto, że szklanka soku z owoców czarnego bzu bardzo efektywnie i szybko wspomaga odchudzanie.
Omiń lekarza rodzinnego. Do tych gabinetów wejdziesz teraz bez żadnego skierowania
Wizyta u lekarza rodzinnego tylko po to, by poprosić o „papier do specjalisty”, to dla wielu pacjentów uciążliwy obowiązek. Na szczęście przepisy NFZ otwierają przed nami drzwi do kolejnych gabinetów bez konieczności stania w dodatkowych kolejkach. Na aktualnej liście pojawiły się absolutne nowości, które dla wielu osób oznaczają znacznie szybszą diagnozę. Sprawdź, gdzie zapiszesz się od ręki.
Forsal.pl poleca
Czynsze w górę nawet o 100 procent. Szokująca podwyżka jakiej jeszcze nie było
Liczyli na zmianę, zamiast tego mają chaos, spór o władzę i gwałtownie rosnące rachunki. W takiej sytuacji znaleźli się mieszkańcy spółdzielni „Politechnika” warszawskiego Mokotowa. Kryzys narasta po odwołaniu wieloletniego zarządu. W części budynków czynsze wzrosły o ponad 40 proc., a w niektórych przypadkach opłaty niemal się podwoiły.
800 plus dla rodziców dorosłych już dzieci. Takiej zmiany w przepisach jeszcze nie było. Zapadła decyzja w sprawie nowego świadczenia
Wychowywali dzieci w czasach, gdy nie mogli liczyć na takie świadczenia jak „babciowe” czy 800 plus. Ze wszystkimi wydatkami – od szkolnych podręczników po ubrania i codzienne utrzymanie musieli radzić sobie sami. To dlatego od kilku lat wraca pytanie czy państwo powinno w jakiś sposób docenić tych, którzy ponieśli koszty wychowania dzieci bez wsparcia z budżetu.
Webinar Zmiany w kontrolach PIP – jak się przygotować?
Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy wciąż rodzą pytania. Podczas webinaru ekspert, były Główny Inspektor Pracy, skoncentruje się na zagadnieniach, które w świetle aktualnych działań inspekcji oraz planowanych zmian legislacyjnych mają największe znaczenie dla pracodawców i osób odpowiedzialnych za sprawy kadrowe.
Moto
Co sprawdzić w samochodzie przed długą podróżą? Wyjazdowe usterki to zwykle konsekwencje wielomiesięcznych zaniedbań
Co sprawdzić w samochodzie przed długą podróżą? Lepiej zrobić serwis niż płacić za naprawę za granicą. Okazuje się, że wyjazdowe usterki to zwykle konsekwencje wielomiesięcznych zaniedbań.
Apteczka obowiązkowa w samochodzie od 2027 r. - czy dotyczy wszystkich samochodów?
Ministerstwo Infrastruktury opracowało projekt zmian w przepisach o warunkach technicznych pojazdów, który wprowadzi obowiązkową apteczkę pierwszej pomocy w nowo rejestrowanych samochodach osobowych. Dokument ma numer 173 w wykazie prac legislacyjnych ministerstwa.
Koniec z odblokowaniem prędkości hulajnóg elektrycznych. Nowe przepisy zablokują prędkość na 20 km/h
Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt zmian, które fizycznie uniemożliwią zwiększenie prędkości hulajnóg elektrycznych ponad ustawowy limit 20 km/h. Nowy wymóg konstrukcyjny obejmie hulajnogi elektryczne oraz urządzenia transportu osobistego (UTO) wyprodukowane po 31 marca 2027 roku.
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