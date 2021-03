Podróże służbowe poza granicami kraju

Dieta

Dieta przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży. Stawki znajdują się w tabeli nr 2. W przypadku podróży zagranicznej odbywanej do dwóch lub więcej państw pracodawca może ustalić więcej niż jedno państwo docelowe. Obliczanie należności z tytułu diet: - każda pełna doba podróży - dieta w pełnej wysokości; - niepełna doba podróży trwająca do 8 godzin - 1/3 diety; - niepełna doba podróży trwająca ponad 8 do 12 godzin - 1/2 diety; - niepełna doba podróży trwająca ponad 12 godzin - dieta w pełnej wysokości. 25% diety przysługuje pracownikowi, któremu zapewniono w czasie podróży zagranicznej bezpłatne, całodzienne wyżywienie, przysługuje 25% diety. Kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio: 1) śniadanie - 15% diety; 2) obiad - 30% diety; 3) kolacja - 30% diety. W przypadku korzystania przez pracownika z usługi hotelarskiej, w ramach której zapewniono wyżywienie, zmniejszenie diety stosuje się odpowiednio. Pracownikowi, który otrzymuje w czasie podróży zagranicznej należność pieniężną na wyżywienie, dieta nie przysługuje. Jeżeli należność pieniężna jest niższa od diety, pracownikowi przysługuje wyrównanie do wysokości należnej diety. Za każdy dzień (dobę) pobytu w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym w czasie podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje 25% diety.