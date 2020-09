Nowy jednolity plik kontrolny a odpowiedzialność biura rachunkowego

Nowe obowiązki

Jednym z obowiązków budzących najwięcej wątpliwości i obaw biur rachunkowych jest konieczność oznaczania faktur w ewidencji sprzedaży kodami, o których mowa w § 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia, a zwłaszcza oznaczenia ich odpowiednim kodem grupy produktowo-usługowej. Wspomniane obawy wynikają z sankcji przewidzianej z kolei w art. 109 ust. 3h ustawy o podatku od towarów i usług, polegającej na możliwości nałożenia przez naczelnika urzędu skarbowego kary pieniężnej w wysokości 500 złotych za każde błędne oznaczenie zawarte w ewidencji. Choć powyższa kara może zostać nałożona wyłącznie na podatnika, to osoby prowadzące biura rachunkowe nie mogą spać całkowicie spokojnie.

Problem biur rachunkowych

Prowadzenie ewidencji sprzedaży, wypełnianie i składanie jednolitego pliku kontrolnego należą do podstawowych usług oferowanych przez biura rachunkowe. Usługi te prowadzone są w oparciu o dokumentację dostarczoną przez klientów, a więc samych podatników. Biura rachunkowe słusznie obawiają się, że przekazane im faktury sprzedażowe nie będą zawierały kodu grupy produktowo-usługowej, ponieważ nowelizacja przepisów dotyczących jednolitego pliku kontrolnego nie pociągnęła za sobą nowelizacji art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług zawierającego katalog obligatoryjnych elementów każdej faktury. W konsekwencji pomimo obowiązku kodowania faktur w ewidencji sprzedaży, sama faktura takiego oznaczenia zawierać nie musi. Podmiot zewnętrzny świadczący usługi rachunkowo-księgowe może nie być zatem w stanie zakwalifikować faktury do odpowiedniej grupy produktowo-usługowej. Co więcej, nawet w przypadku otrzymania od podatnika faktury oznaczonej kodem grupy produktowo-usługowej, biuro rachunkowe może nie być w stanie zweryfikować poprawności tego oznaczenia.

Powyższy problem wynika przede wszystkim z wątpliwości interpretacyjnych w zakresie zakwalifikowania danej faktury do danej grupy sprzedaży, ale także z nierzetelności samych podatników. Za przykład może posłużyć sztampowa faktura obejmująca „dostawę towarów zgodnie z zamówieniem nr x z dnia…”. Choć tak wystawione faktury nie spełniają oczywiście wymagań ustawy o podatku od towarów i usług, to ciągle spotykane są w praktyce obrotu. W takim przypadku biuro rachunkowe nie jest w stanie zweryfikować prawidłowości zastosowanych stawek VAT, a tym bardziej nowych oznaczeń bez zapoznania się z dokumentem stanowiącym podstawę wystawienia faktury VAT. To z kolei w najlepszym przypadku wydłuża cały proces i generuje liczne problemy organizacyjne po stronie zarówno przedsiębiorcy, jak i biura rachunkowego.