Magia kosmetyków Molluscoo

Przypadkowe odkrycie niezwykłych właściwości leczniczych i regenerujących śluzu tych powszechnie znanych mięczaków zapoczątkowało produkcję kosmetyków na jego bazie już w latach 90. Zainteresowanie wywołała obserwacja, jakiej dokonał w latach 80. w Chile hodowca ślimaków dotycząca leczniczego wpływu, jaki miała wydzielina ślimaka na jego poranione ręce. Początek opisywanej tu historii miał miejsce w Polsce, gdzie podobny efekt kontaktu ze śluzem zaobserwował hodowca ślimaków współpracujący ze spółką Polish Snail Holding. Już starożytni medycy znali zastosowanie lecznicze tej naturalnej substancji, ale bezpośrednia relacja współpracownika zainspirowała obecnego producenta i właściciela marki Molluscoo. Oczywiście kosmetyki zawierają czynne i oczyszczone naturalne składniki, jakie zawiera ślimaczany produkt.

I na tym właśnie polega nowa jakość produktów Molluscoo – zawierają idealnie zbilansowany zestaw mikrobiologicznie oczyszczonych wartościowych składników naturalnych, jakie zawiera śluz ślimaków. Elbląska firma poświęciła kilka lat na opracowanie technologii pobierania śluzu oraz na formulację składu nowej jakości takich kosmetyków. Spółka, współpracując z Instytutem Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego, przeprowadziła jako pierwsza w Europie kompleksowe badania składu i właściwości śluzu.

Tylko niezwykła pasja założycieli i zarządu PSH zaowocowała – po kilku latach spędzonych w laboratorium – opracowaniem innowacyjnej technologii pozyskiwania śluzu, w pełni humanitarnej dla ślimaków i jednocześnie najbardziej efektywnej, czyli pozwalającej uzyskać największą ilość filtratu. Oprócz tego, że ślimaki wytwarzają dwa rodzaje śluzu, a tylko jeden z nich o nazwie kryptozyna jest tym pożądanym, istotnym jest, aby proces pozyskiwania materiału przeprowadzony był bez uszczerbku dla żyjącego bezpośredniego producenta śluzu. Efektem jest pozyskanie czystej i aktywnej substancji, na bazie której można wyprodukować właściwy kosmetyk: krem lub serum. Efekty zastosowania tych „magicznych” naturalnych składników są widoczne praktycznie bezpośrednio po użyciu – szybko gojące się rany, znikanie uciążliwych wysypek czy też podrażnień skóry obserwują u siebie wszyscy hodowcy ślimaków.

– Trudno wyodrębnić konkretny składnik, bo fenomen śluzu ślimaka polega na jego bogactwie oraz idealnym zbilansowaniu – tłumaczy Damian Gajewski, prezes zarządu Polish Snail Holding. – To, co zawiera, czyli m.in. właśnie alantoina, kwas glikolowy, kolagen, proteiny czy naturalne antybiotyki, jest w równym stopniu istotne i działa na inny problem skórny. Wszystko razem tworzy idealną mieszankę, która w pojedynkę potrafi zadbać o cerę i walczyć ze wszelkimi jej niedoskonałościami. Najcenniejsza w naszych kosmetykach jest jakość i ich uniwersalność. Produkty spełniają niemal wszystkie potrzeby skóry, co nie zdarza się często. Nawilżają, regenerują, odżywiają, ujędrniają i koją. Śluz ślimaka jest niebywałą substancją. Mogę śmiało powiedzieć, że kosmetyki Molluscoo to bogactwo cudownych składników i najlepsza rzecz, jaką można podarować swojej skórze. Warto sprawdzić i sięgnąć po nie, ponieważ górujemy nad konkurencją jakością produktu i ilością substancji czynnych w kosmetykach, które naprawdę działają. Kiedy tworzyliśmy formulacje naszych produktów, zależało nam, aby były one najlepsze z możliwych, aby poza śluzem ślimaka zawierały wszelkie nowinki z dziedziny kosmetologii. Informacje zwrotne od konsumentek zdają się potwierdzać to, co założyliśmy.