Mszczonów zmienia oblicze

Ambitne plany zmiany obrazu Mszczonowa powiązane są z inwestycją, która prowadzona jest na terenie gminy. Chodzi oczywiście, o głośną budowę największego w Europie zadaszonego parku wodnego, Park of Poland. Po 12 miesiącach prac projekt nabiera kształtów, a to wykorzystuje Mszczonów w planowaniu swoich kolejnych inwestycji.

– Ten rok jest decydujący jeśli chodzi o przeistoczenie naszej gminy z ośrodka logistycznego, którym do tej pory była, w najważniejszy punkt rozrywki na mapie Polski. To spora odpowiedzialność, ale i motor napędowy działania. Nie da się nie wykorzystać takiej szansy – mówi Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczonowa.

Inwestycją, która ma stworzyć spójny obraz gminy jako perły rozrywkowo-sportowej, jest trwająca budowa 40-metrowego basenu głębinowego z wodą termalną. Basen jest częścią Term Mszczonów, które już teraz cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców i turystów. Za tę inwestycję odpowiedzialna jest firma FlySpot, która znana jest w Polsce z budowy tuneli aerodynamicznych. W tym obiekcie powstanie również Centrum Rehabilitacji Wodnej.

– Chcemy postawić na odpoczynek, zdrowie i relaks. Część mieszkańców szykuje swoje domy na przyjazd turystów. Oczywistym jest jednak, że tak duże inwestycje wymagają znacznego zwiększenia bazy noclegowej, dlatego także w tej dziedzinie chcemy stworzyć odpowiednie warunki dla rozwoju – podkreśla Józef Grzegorz Kurek.

Pierwsza część Park of Poland ma zostać oddana do użytku w czerwcu 2019 r. Ważnym wyzwaniem będzie zabezpieczenie całej infrastruktury okołoinwestycyjnej. Prowadzone są rozmowy o uruchomieniu trasy kolei z Warszawy do Mszczonowa. To z pewnością będzie jeden z podstawowych środków dotarcia do Park of Poland.

Trwają pracę nad infrastrukturą drogową, po to, by dojazd do parku był jak najłatwiejszy i najwygodniejszy, ale także płynny i bezpieczny. Budowana jest nowa droga, która ma połączyć park z drogą DK50. Trwają również prace modernizacyjne przy rondzie przy ulicy Żyrardowskiej. Planowana jest budowa parkingów na powierzchni 10 ha.

Ale turystyka i rozrywka to niejedyne pola, na których gmina może pochwalić się sukcesami. Ważną inwestycją, prowadzoną wyłącznie przy użyciu środków własnych, jest rewitalizacja miasta. Jej koszt ma wynieść ponad 80 mln zł. Mieszkańcy zyskają miejsce do spotkań, wypoczynku i rekreacji. – Wszystkie decyzje w gminie podejmujemy na zasadzie zdrowego rozsądku: robimy to, co potrzebne, by mieszkańcom żyło się lepiej. To daje stabilną sytuację i pole perspektywicznej pracy. W tym roku minie 30 lat od kiedy jestem burmistrzem i mam nadzieję, że mieszkańcy za kilka miesięcy nadal powierzą mi tę zaszczytną funkcję – podsumowuje J. Kurek.

Anna Knapek