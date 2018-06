Dlaczego inwestorzy lubią Uzdrowisko Supraśl?

Licznie przybywający tu turyści wabieni są doskonałą bazą turystyczną, krajobrazem kulturowym i niezwykle urokliwą doliną rzeki Supraśl. W północno-wschodniej części Polski, 10 km od Białegostoku i 200 km od Warszawy, w sercu Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej leży jedno z najmłodszych polskich uzdrowisk – Supraśl. Niezwykle atrakcyjny zakątek ma za sobą ponad 500-letnią tradycję. Założyli go mnisi św. Bazylego. Legenda spisana przez zakonników w XVIII w. głosi, że bracia puścili na wody Supraśli drewniany krzyż z relikwiami, prosząc Bożą Opatrzność, aby zatrzymała go w miejscu najbardziej dogodnym. Tam mieli wybudować klasztor… Obecnie Supraśl liczy ok. 5 tys. mieszkańców. W Uzdrowisku Supraśl czas wydaje się płynąć wolniej, a sosnowy las kształtuje mikroklimat. Tu unoszą się zdrowotne sosnowe olejki eteryczne, a przy śpiewie ptaków odpoczywają zaganiani współczesnością ludzie. Miejscowość ta ma swoje “czarne złoto” – złoża borowin posiadających niezwykłe właściwości lecznicze. Dlatego też Supraśl może się poszczycić statusem uzdrowiska. Położenie na polanie leśnej otoczonej ze wszystkich stron borami sosnowymi daje niepowtarzalne szanse wypoczynku w komfortowych, klimatycznych hotelach i ośrodkach, które oferują łącznie 800 miejsc noclegowych. Uzupełnieniem oferty są hotelowe baseny, SPA oraz gabinety odnowy. Dzięki swoim zabytkom Supraśl został przez Ministerstwo Kultury wpisany na listę 42 miejsc, które trzeba w Polsce koniecznie zobaczyć. Są tu piękne drewniane domy, pałac, klasztor, kościoły, muzeum ikon. Piękna klimatu drewnianych domów dopełnia Teatr Wierszalin, nadrzeczne bulwary, place zabaw, ścieżka rowerowa Polski Wschodniej i wiele innych atrakcji. Wyjątkowe walory Supraśla zostały zauważone także przez filmowców. Perypetie bohaterów „U Pana Boga za piecem” czy „Blondynki” rozgrywają się na tle pięknych supraskich plenerów. Dlaczego właśnie tu? Bo trudno tego jedynego w swoim rodzaju miejsca na Ziemi nie polubić.

Inwestycje w Uzdrowisku Supraśl

Supraśl jest świetnym miejscem do inwestycji w zdrowie, wypoczynek i rekreację. Właśnie w północnej części strefy uzdrowiskowej „A” został wybudowany szpital rehabilitacyjno-uzdrowiskowy dla 300 pacjentów. Inwestor przeprowadza w Supraślu zabiegi oparte o naturalne zasoby regionalne. W pierwszej kolejności chodzi o borowinę z Podsokołdy, ale też wszystko, co można pozyskać z lasów. Tuż obok znajdują się trzy inne działki gminne z przeznaczeniem na inwestycje. Trwają prace związane z doprowadzeniem do tych działek drogi i mediów. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach ZIT.

Szpital to nie jedyna inwestycja w Supraślu. W centralnej części miasta KRUS przejmuje 3-hektarową nieruchomość po byłej szkole powiatowej pod ośrodek rehabilitacyjno-szkoleniowy dla rolników. W mieście jest jeszcze także kilka dużych, pustych działek, na których można wybudować większe obiekty. Wszystkie opisane powyżej inwestycje należy traktować jak dobry początek rzeczy, które spotkają Supraśl w przyszłości. Przy tym tempie rozwoju kolejni inwestorzy powinni jak najszybciej pojawić się w uzdrowisku, by zapoznać się z ofertą proponowanych terenów.

Radosław Dobrowolski – Burmistrz Supraśla

Marek Skrypko – Kierownik Referatu ds. Projektów UE oraz Uzdrowiska Supraśl