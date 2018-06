Nowoczesna i gospodarna jubilatka

70 lat funkcjonowania największej, wiodącej w Jarocinie spółdzielni skłania do przypomnienia jej historii i podsumowań zwłaszcza, że wiele się w tym czasie wydarzyło.

Istotnie, nasza spółdzielnia ma bogaty dorobek. Formalnie powstała 27 sierpnia.1948 r. Początkowo zasoby składały się z 15 budynków z 94 mieszkaniami, o powierzchnii7, 1 tys. m2 . W dziesięć lat od chwili powstania spółdzielnia rozpoczęła budowę pierwszego osiedla przy ul. Traugutta składającego się z sześciu budynków dla około 300 osób. Z każdym kolejnym rokiem ilość mieszkań się powiększała poprzez budowę kolejnych domów i osiedli. W 1974 r. rozpoczęto budowę osiedla Konstytucji 3 Maja, które teraz należy do największych w naszej spółdzielni.

To duże osiągnięcia, ale przecież w ciągu wielu dekad i zmian ustrojowych nie zawsze było łatwo.

Najbardziej dynamiczny rozwój przypadł na lata 70. i 80., choć wówczas podlegaliśmy wojewódzkiemu związkowi w Kaliszu i to tam decydowano, w jakim mieście ile mieszkań budować. Jednak nasi ówcześni prezesi osiągnęli znaczący efekt w postaci dużej ilości mieszkań oddawanych do eksploatacji w poszczególnych okresach bez oglądania się na wytyczne odgórne dotyczące limitów budownictwa na danym obszarze województwa. Choć brakowało wykonawców i materiałów, wiele udało się osiągnąć, m.in. dlatego, że w pewnym okresie wprowadziliśmy tzw. system budownictwa patronackiego.

Na czym on polegał?

Osoby chętne do otrzymania mieszkania wcześniej niż wynikało to z ogólnej listy oczekujących, a opiewała ona na ok. 15 lat, mógł starać się o wpisanie na listę tzw. budownictwa patronackiego. Musiał osobiście zaangażować swoje siły i pracować na budowie w określonym wymiarze. Uzasadnieniem był brak w tamtych czasach siły roboczej. Natomiast spółdzielnia posiadała odpowiednie zaplecze techniczne i mogła samodzielnie budować. Powołaliśmy nawet własny zakład budowlano-remontowy ze 100 pracownikami i rozpoczęliśmy inwestycje własnymi siłami na terenach których byliśmy właścicielami bądź wieczystymi użytkownikami. Członkowie, którzy chcieli uzyskać mieszkanie poza kolejnością, musieli wypracować określoną liczbę godzin przy budowie. Dzięki temu nawet po 2–3 latach otrzymywali mieszkania. Ten system, później rozpowszechniony w całym kraju, był pionierski w Jarocinie. Działał bardzo prężnie – w ten sposób powstało ponad pół tys. mieszkań.