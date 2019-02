Kanalizacja na miarę XXI wieku

Spółka została utworzona pięć lat temu przez gminę Wisznia Mała przede wszystkim w celu realizacji projektów inwestycyjnych. Podstawowym działaniem jest dostarczanie wody, odbiór i oczyszczanie ścieków, zaś inwestycje to przede wszystkim budowa kanalizacji sanitarnej.

Gmina liczy 16 miejscowości. Przed rozpoczęciem intensywnych działań inwestycyjnych, skanalizowane były tylko cztery (w aglomeracji Wisznia Mała z oczyszczalnią ścieków w Strzeszowie i okolicznymi miejscowościami). Teraz powstaje sieć kanalizacyjna w kolejnych trzech, jednych z większych, leżących na terenie aglomeracji wrocławskiej. Są to: Psary, Szymanów i Krzyżanowice. Każda z nich liczy ok. tysiąc mieszkańców.

– Na terenie naszej gminy funkcjonują dwie aglomeracje kanalizacyjne – wyjaśnia Grażyna Chwastek, prezes PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej – Aglomeracja wrocławska jest już bardzo dobrze skanalizowana przez MPWiK we Wrocławiu. PGK sp. z o.o. w Wiszni Małej buduje sieć kanalizacyjną, która będzie przepompowywała ścieki pod rzeką Widawą do sieci kanalizacyjnej Wrocławia. Oprócz tego będziemy mieli możliwość pobierania wody z sieci wrocławskiej, co jest o tyle ważne, że teren naszej gminy jest lekko pagórkowaty i w czasie bardzo wysokich temperatur i suszy latem zdarzały się przypadki zbyt niskiego ciśnienia. Dlatego też daliśmy sobie możliwość korzystania z wody sieci miejskiej Wrocławia.

Sięgając po środki unijne

Aby zrealizować te zamierzenia, PGK w Wiszni Małej zdobyło zewnętrzne dofinansowanie.

Umowa na „Budowę systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wrocław – Psary, Szymanów, Krzyżanowice” opiewa na 90 836 631,64 zł brutto, przy czym dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 wynosi 47 233 357,49 zł, tj. 63,75 % wartości netto zadania. W ramach tego projektu wybudowane zostanie 36,64 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków oraz 2,12 km sieci wodociągowej.

Inny Projekt dofinansowany ze środków UE to „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Piękna oraz sieci wodociągowej w miejscowości Machnice, gmina Wisznia Mała” realizowany jest w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 3 773 420 zł brutto. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 1 780 229 zł, tj. 63,63 % wartości netto zadania. Celem zadania jest wykonanie 3,1 km sieci kanalizacji sanitarnej i 200 m sieci wodociągowej.

Z kolei realizacja zakresu projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wisznia Mała” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020 kosztować będzie 3 949 445,95 zł brutto. Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 wynosi 2 002 979,19 zł, tj. 62,38 % wartości netto zadania. Poza budową sieci kanalizacyjnej i przebudową wodociągu w ramach projektu dokonano ważnych dla utrzymania w należytym stanie sieci zakupów: specjalistyczny wóz ssąco-płuczący do czyszczenia sieci kanalizacyjnych (1 488 054,00 zł brutto) oraz ciągnik z przyczepą do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie (300.735,00 zł brutto).

Wszystkie prace budowy sieci kanalizacji sanitarnej planujemy zakończyć do końca 2021 r. – zaznacza prezes Grażyna Chwastek.

Wybudowane odcinki sieci kanalizacyjnej podnoszą standard warunków życia mieszkańców oraz mają wpływ na poprawę jakości środowiska naturalnego przez ochronę wód powierzchniowych, gruntowych i gruntu przed zanieczyszczeniem ściekami z nieszczelnych szamb.

Z kolei nowe odcinki wodociągowe zdecydowanie podwyższają komfort bezawaryjnego użytkowania sieci mieszkańców gminy. Budowa sieci rozdzielczej w Strzeszowie ma na celu osiągnięcie układu sieci wodociągowej pierścieniowej, której główną zaletą jest ciągłość w dostawach, ponieważ w razie awarii woda może dopłynąć okrężną drogą. Charakterystyczny układ sieci powoduje również, łagodzenie działania zjawiska uderzeń hydraulicznych.

Świadomość jest ważna

Świadomość konieczności dbałości o środowisko, a co za tym idzie posiadania kanalizacji sanitarnej większości mieszkańców jest duża, więc nie ma problemów z podłączeniami i osiągnięciem odpowiedniego efektu ekologicznego.

– Mieszkańcy dopytują się, kiedy wreszcie będą mogli korzystać z kanalizacji. Są przyzwyczajeni do wygody, nie chcą mieć na głowie dodatkowego problemu związanego z koniecznością opróżniania szamb. Jeśli chodzi o aspekt ekonomiczny, to jeśli ktoś nie używa „szamba bez dna” tylko konsekwentnie, terminowo, solidnie je opróżnia, to podłączenie do sieci kanalizacyjnej jest dużo tańsze, niż wywożenie nieczystości wozem asenizacyjnym – zapewnia prezes Grażyna Chwastek.

Dla tych, którzy nadal mają wątpliwości, głównie z powodów ekonomicznych, gmina przygotowała program pomocy. Wystarczy dostarczyć odpowiednią fakturę, aby otrzymać dofinansowanie wysokości nawet 75% do realizacji każdego przyłącza.

Inwestycyjne zamierzenia

W planach zarządu PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej jest skanalizowanie pozostałych, mniej licznych miejscowości w gminie, w których nie został osiągnięty pożądany tzw. wskaźnik RLM na kilometr budowanej sieci (Równoważna Liczba Mieszkańców, po angielsku People Equivalent (PE). Reprezentuje ona wielokrotność ładunku biologicznego oczyszczanych ścieków w stosunku do wzorcowego jednostkowego ładunku ścieków pochodzących z gospodarstw domowych odprowadzanych przez statystycznego mieszkańca w ciągu doby, to jeden z podstawowych parametrów projektowych, wyrażający wielkość ładunku w ściekach używany w szacowaniu wielkości biologicznych oczyszczalni ścieków), co spowodowało, że miejscowości te znajdują się poza terenem aglomeracji kanalizacyjnych. Niestety, do kanalizowania miejscowości leżących poza aglomeracjami nie przewidziano dopłat systemowych.

– Mamy pomysł jak rozwiązać problem i skanalizować te miejscowości – zapewnia prezes Grażyna Chwastek. – Koncepcja zakłada budowę małych lokalnych sieci kanalizacyjnych z jedną większą oczyszczalnią typu przydomowego dla każdej niedużej miejscowości. Oczywiście my jako spółka kanalizacyjna obsługiwalibyśmy je – wiadomo, że o takie instalacje trzeba dbać. To pozwoli na utrzymywanie odpowiedniego stopnia oczyszczania ścieków. Należy mieć w świadomości, że znaczna część społeczeństwa mieszka w niewielkich miejscowościach, wioskach, które do żadnej aglomeracji nie są włączone i niestety nikt nie jest w stanie zapanować nad wytwarzanymi w takich rejonach ściekami. Mówiąc obrazowo: żadna akcja oczyszczania Bałtyku, czy polskich rzek nie powiedzie się, dopóki małe miejscowości nie zostaną w pełni skanalizowane.

Edukacja nie do przecenienia

W skład świadomości społecznej wchodzi też sposób korzystania z dobrodziejstw cywilizacyjnych. Niestety – często zdarzają się przypadki wrzucania do kanalizacji wszelkich odpadów, co powoduje zatykanie kanałów, a nawet uszkodzenia pomp, których naprawa jest bardzo kosztowna i w konsekwencji obciąża wszystkich użytkowników systemu. Dlatego PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej prowadzi akcję uświadamiającą ten problem wśród dzieci i młodzieży w formie spotkań edukacyjnych oraz ulotek obrazujących to zagadnienie.

Czy można zaoszczędzić na kupowaniu wody w sklepach dbając przy tym o środowisko przez ograniczenie zużycia plastikowych opakowań? Można. Pijąc wodę prosto z kranu. – Mamy bardzo dobrą jakościowo wodę ze studni głębinowych, więc po zredukowaniu manganu i żelaza nadaje się ona do picia bezpośrednio z kranu – zapewnia prezes Grażyna Chwastek. – Jakością dorównuje wodom mineralnym, a jest kilkunastokrotnie tańsza.

Oprócz dostarczania wody i odbierania ścieków zakres działalności PGK w Wiszni Małej poszerzył się o utrzymanie zieleni oraz utrzymanie bieżące dróg gminnych – naprawy, łatanie dziur itp. oraz utrzymanie czystości w gminie.

– W związku z tym postanowiliśmy na dzień wiosny, 21 marca, w przyszłym roku zorganizować wspólnie ze szkołami akcję „Leć po śmieć” na wzór skandynawskiego ploggingu, który łączy w sobie rekreacyjne bieganie po okolicy (jogging) ze zbieraniem śmieci (szwedzkie plocka – podnosić). – mówi prezes Grażyna Chwastek. – Chcemy, aby wzięli w niej udział zarówno dzieci jak i dorośli.

Danuta Klimek