Proekologiczne ciepło

– Inowrocław jako miasto uzdrowiskowe powinno stanowić wzór dla innych we wszystkich możliwych dziedzinach, które powodują obciążenia dla środowiska, a jedną z nich jest ciepłownictwo. I stanowi – zaznacza Piotr Pawlak, prezes Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu. – Inicjujemy więc proekologiczne działania. Chcemy, żeby przyczyniły się one do poprawy jakości życia mieszkańców. Nasze plany odejścia od miału węglowego na rzecz zielonych źródeł ciepła zaczynają się ziszczać. Prędzej czy później każdy dostawca ciepła stanie przed problemem, czym zastąpić węgiel. Ci, którzy już reagują, są do przodu o kilka lat i oszczędzają środowisko oraz pieniądze. Staramy się być prekursorem, który wytycza ścieżki postępu w branży.

Pionier dekarbonizacji

Plany spółki związane są m.in. z poprawą efektywności energetycznej systemu poprzez jego decentralizację i dekarbonizację. Oznacza to budowę instalacji rozproszonych źródeł energii i zmniejszanie roli centralnego źródła ciepła opartego o spalanie miału węglowego. Jednym z rozwiązań jest budowa jednej z najbardziej innowacyjnych instalacji ciepłowniczych w kraju – dzięki farmie fotowoltaicznej i pompom ciepła współpracującymi z magazynami termicznymi, a więc całkowicie odnawialnym źródłom energii, przez większość część roku dzielnica Mątwy będzie miała ciepłą wodę podgrzewaną dzięki energii słonecznej. ZEC chce przez to pokazać mieszkańcom, ale przede wszystkim innym przedsiębiorstwom ciepłowniczym, że rozproszenie źródła wytwarzania energii cieplnej ma same plusy.

Edukacja – początek drogi

Proekologiczne działania łączą się bezpośrednio z edukacją, stąd nieco ponad rok temu zrodził się pomysł, by uruchomić Centrum Edukacji Ekologicznej „Ekostrefa”.

– Wiedza, jaką młodzi ludzie nabywają tutaj, przyczyni się do ich bardziej świadomego, lepszego życia – podkreśla Piotr Pawlak. – W grzejniku płynie ciepła woda, tylko pytanie: skąd ona się tam wzięła? Jaką drogą pokonała? Co jest na początku tej drogi? Co zrobić, żeby chronić środowisko, oszczędzać swoje pieniądze i otoczenie? Skąd bierze się smog i jak można mu zaradzić? Na te pytania, i wiele innych, uczniowie inowrocławskich szkół odpowiedź poznają właśnie w naszym Centrum.

Ciepło na zawołanie

Odbiorcy ciepła systemowego ZEC w Inowrocławiu nie muszą czekać, aż zrobi się zimno. Dzięki automatyce pogodowej zamontowanej w węźle cieplnym można ustawić graniczną temperaturę zewnętrzną, przy której dostawy ciepła do budynku są uruchamiane automatycznie.

– Fizycznie nie odcinamy ciepła, jest ono cały czas w gotowości – wyjaśnia Piotr Pawlak – nasze układy automatycznej regulacji pracy węzła cieplnego są na najwyższym poziomie i potrafią zaspokoić potrzeby cieplne najbardziej wymagających klientów.

Danuta Klimek

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. zajmuje się produkcją i dystrybucją energii cieplnej – ciepła systemowego – na potrzeby mieszkańców Inowrocławia, wytwarzanego w czterech wodnych, wysokoparametrowych kotłach o łącznej mocy maksymalnej trwałej 104 MW, docierających do odbiorców siecią o łącznej długości 90 km. Zatrudnia 136-osobową, wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Miejski system ciepłowniczy posiada 920 węzłów cieplnych i pokrywa ponad 52% potrzeb cieplnych odbiorców Inowrocławia. Wszystkie te jednostki spełniają normy w zakresie środowiskowym. Średnioroczna sprzedaż energii cieplnej wynosi 725 tys. GJ

Dzieci podczas wycieczki oglądają pracę ciepłowni: cały cykl, od momentu wtaczania wagonów z miałem węglowym aż do momentu wyjścia gorącej wody do sieci ciepłowniczej. Spędzają czas ciekawie, nie nudzą się, wracają do swoich szkół i domów mądrzejsze i bardziej świadome. Sala wyposażona jest w różne urządzenia ciepłownicze. Uczniowie mogą zobaczyć pracujący kompaktowy węzeł cieplny, wymienniki ciepła, różnego rodzaju armaturę ciepłowniczą w przekroju oraz rury preizolowane, a także pompę sterowaną smartfonem. Wiele tych urządzeń pochodzi zarówno z zasobów ZEC, jak i od zaprzyjaźnionych ze spółką firm zajmujących się produkcją i montażem systemów grzewczych.

Ciepło systemowe z ZEC-u jest bezpieczne i proekologiczne – w inowrocławskich kranach płynie ciepła woda, a w mieszkaniach jest ciepło niezależnie od pory roku. Więcej obiektów przyłączonych do ZEC-u oznacza mniej smogu w mieście, a czyste powietrze w Inowrocławiu to większy komfort życia zarówno dla mieszkańców, jak i dla kuracjuszy