Polski przemysł na drodze do odpowiedzialności

Bio-Circle działa na rynku polskim od ponad 20 lat. Polski przemysł przeszedł w tym czasie głębokie zmiany. Czy zmienił też stosunek do kwestii bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska?

Gdy w połowie lat 90. wprowadzaliśmy na rynek polski pierwsze płyny czyszczące i preparaty spawalnicze, spotykaliśmy się z różnymi reakcjami potencjalnych klientów w sektorze przemysłu – od otwartej negacji, przez sceptycyzm, po rozbawienie. Decydenci i użytkownicy nie wierzyli, że nowoczesne płyny oparte na wodzie mogą być równie skuteczne co tradycyjnie stosowane środki – aerozole, rozpuszczalniki, benzyna ekstrakcyjna, agresywna chemia. Nie myślano o zdrowiu pracowników, a kwestie takie jak generowanie niebezpiecznych odpadów czy zanieczyszczanie środowiska były abstrakcją. Liczyła się tylko cena. Dlatego przez lata nasza działalność koncentrowała się na edukowaniu branży przemysłowej, swoistej „pracy u podstaw”.

A dziś?

Dziś dla wielu zakładów bezpieczeństwo pracy i minimalizacja wpływu na środowisko mają coraz istotniejsze znaczenie. Wynika to w dużej mierze z szerokiej obecności na rynku firm międzynarodowych, które w swoich polskich zakładach wdrażają europejskie standardy. Również zmiany prawne zmuszają zakłady do uwzględniania w decyzjach czynnika ludzkiego i środowiskowego. Tak więc podejście do tych kwestii z pewnością się zmieniło, jednak wciąż jeszcze niewystarczająco.

Dlaczego?

Na całym świecie obserwujemy coraz bardziej niepokojące zjawiska – zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie powietrza i wód, problem z odpadami, katastrofy ekologiczne. Wydaje nam się, że problemy globalne nas nie dotyczą. Jest dokładnie przeciwnie. Każdy człowiek na świecie i każdy zakład przemysłowy jest za nie współodpowiedzialny. Wciąż jest wiele obszarów, których nie regulują ani przepisy prawne, ani wewnętrzne standardy międzynarodowych grup przemysłowych. Obszarów, których zmiana wymaga odważnych, indywidualnych decyzji.

Jack Welch, znany wszystkim autorytet w sferze zarządzania, od lat wyznaje zasadę „Change before you have to.” Niestety w sferze środowiskowej niewielu to zrobiło. A dziś ta zasada jest już nieaktualna. Dziś powinniśmy powiedzieć „Change because you have to”. Nie mamy wyboru. Każdy zakład przemysłowy musi wziąć odpowiedzialność za swój wpływ na otoczenie. Dzisiaj. Teraz.

W jaki sposób Bio-Circle wspomaga zakłady przemysłowe w tym procesie?

Przede wszystkim towarzyszymy naszym klientom w procesie diagnozy stosowanych metod czyszczenia przemysłowego, a następnie wspólnie wdrażamy rozwiązania optymalizujące procesy pod względem bezpieczeństwa pracy i minimalizacji wpływu na otoczenie. Koncentrujemy się przy tym na parametrach najistotniejszych dla danego klienta – dla niektórych są to rezultaty czyszczenia, dla innych szybkość procesu lub efektywność kosztowa.

Trzeba przy tym pamiętać, że dzisiaj kosztów nie można rozpatrywać wyłącznie w kategoriach rachunku ekonomicznego. Koszty to także zdrowie pracownika, emisja lotnych związków organicznych, generowanie niebezpiecznych odpadów. Odpowiedzialny zakład uwzględnia takie czynniki, podejmując decyzje inwestycyjne i procesowe.

Ale czy da się pogodzić skuteczność i ekonomię z bezpieczeństwem i ekologią?

Oczywiście! Niemieckie laboratoria grupy Bio-Circle tworzą bezpieczne i ekologiczne rozwiązania, których wdrożenie – ku zaskoczeniu wielu naszych klientów – może jednocześnie przynieść nie tylko poprawę rezultatów czyszczenia, ale wręcz oszczędności.

Przykładem jest system czyszczenia Bio-Circle. Zastosowany tu płyn myjący doskonale usuwa zabrudzenia, a dzięki pracy w obiegu zamkniętym i rozkładowi zanieczyszczeń przez specjalnie wyselekcjonowane, naturalne mikroorganizmy, przez długi czas zachowuje swoje właściwości. Do tego płyn jest niepalny, ma neutralne pH i nie zawiera lotnych związków organicznych, jest więc bezpieczny dla użytkowników i zakładu. Pozwala również na kilkukrotne zmniejszenie ilości generowanych odpadów.

Innym przykładem są innowacyjne płyny myjące, które produkujemy z wykorzystaniem surowców odnawialnych pochodzących z odpadów poprodukcyjnych (np. skorup orzechów kokosowych czy skórek cytrusów). Preparaty zawierające uzyskiwane z nich ekstrakty to „naturalne rozpuszczalniki”, o mocy często przewyższającej szkodliwe, tradycyjnie stosowane środki. Są to płyny bezpieczne, w pełni biodegradowalne, a w dodatku działające już w niskich temperaturach, co pozwala na zmniejszenie zużycia energii. Tak właśnie rozumiemy nasze motto: MAKING GREEN WORK.

Rozmawiał: Jacek Bies

Bio-Circle Surface Technology Sp. z o.o. jest członkiem grupy Bio-Circle z siedzibą z Niemczech. Firma specjalizuje się w optymalizacji procesów czyszczenia przemysłowego, dostarczając klientom w sektorze przemysłu i usług nowoczesne preparaty chemii technicznej i innowacyjne technologie czyszczenia, spełniające najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska naturalnego.

W tym roku działalność proekologiczna firmy została uhonorowana prestiżową nagrodą EKOSTRATEG 2019. W ostatnich dniach firma została też nominowana do nagrody SYMBOL 2019, która promuje szczególne osiągnięcia w sferze jakości działania i zarządzania.

