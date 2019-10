Nowoczesny PWiK Sp. z o.o.

Spore, bo dziesięcioletnie doświadczenie, nieustanny rozwój i ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług pozwalają PWiK Sp. z o.o. osiągać wymagane standardy i pozycję w branży. Zarówno produkowana woda, jak i oczyszczone ścieki badane są w laboratorium zakładowym certyfikowanym przez Polskie Centrum Akredytacji. Zamontowanie lamp UV na czerpniach zagwarantowało zabezpieczenie wody przed skażeniem bakteriami zasysanymi wraz z powietrzem.

W dobie informatyzacji Piotrkowskie Wodociągi nie pozostają w tyle. Usprawniono program zużycia wody, stosując wysokiej klasy przyrządy pomiarowe, oraz systematyczność dokonywania rozliczeń na podstawie zdalnych odczytów. Dzięki temu w kilka lat doprowadzono do znacznej redukcji strat wody w sieci.

– Zakład Oczyszczalni Ścieków realizuje politykę prośrodowiskową. Produkujemy energię elektryczną z biogazu. Wykorzystujemy ciepło odpadowe do celów technologicznych i do ogrzewania pomieszczeń socjalnych. Dzięki temu oszczędzamy aż 60% na zakupie energii elektrycznej! Uruchomiliśmy także instalację oczyszczania biogazu. Podawanie oczyszczonego paliwa ze związków krzemu, chlorków, nadmiaru wilgoci oraz siarkowodoru, wydłuża trwałość kogeneratorów i zwiększa ich sprawność – wylicza Michał Rżanek, prezes spółki.

Dużo ciepła powstaje przy wytwarzaniu sprężonego powietrza, niezbędnego do natleniania reaktorów biologicznych. Ciepło to wykorzystywane jest do ogrzewania obiektów oczyszczalni. Piotrkowskie Wodociągi wraz z Urzędem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego prowadzą prace przygotowawcze na gruntach, na których zbudowana zostanie farma fotowoltaiczna o wydajności 1 MWh. Pozwoli to całkowicie zaspokoić potrzeby oczyszczalni ścieków pod kątem zapewnienia energii elektrycznej oraz częściowego zasilania innych obiektów spółki lub jednostek miejskich. Niezbędna infrastruktura pomiarowa, związana z przesyłem energii do sieci, została przygotowana w ramach prowadzonej już modernizacji oczyszczalni ścieków finansowanej ze środków UE. Przed władzami spółki stoją nowe wyzwania związane z ochroną środowiska.

Grażyna Herich