Do zasobów KDM zalicza się m.in. superkomputer TRYTON o mocy obliczeniowej 1,5 PFLOPS (wymieniany na prestiżowej liście TOP 500 - patrz rys. 1). CI TASK realizuje europejskie projekty PRACE, krajowe PLATON, PL-GRID, NewMAN współpracując z innymi centrami KDM w kraju, prowadzi samodzielne projekty dotyczące rozwoju chmury obliczeniowej, systemów Internetu Rzeczy, Repozytorium Dokumentów Cyfrowych (RDC) oraz przetwarzania danych geo-satelitarnych. CI TASK przygotowuje się do budowy nowoczesnej serwerowni w ramach projektu pt. Utworzenie w Gdańsku Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary KnOwledge Services) w zakresie infrastruktury B+R (realizacja 2019-2021) spełniającej najwyższe standardy bezpieczeństwa i niezawodności (TIER III/IV, ANSI/TIA-942), do przetwarzania i długoterminowego przechowywania cennych danych.

W tym roku obchodzimy 25 lecie porozumienia TASK, które zapoczątkowało budowę Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej. Jej uproszczony schemat podano na rys. 2. W roku przyszłym podobny jubileusz dotyczyć będzie powołania operatora tej infrastruktury sieciowej – CI TASK. Jubileuszowe logo CI TASK przedstawia rys. 3. Nasze hasło promocyjne „Sieć współpracy, moc obliczeń” oddaje wiernie podstawowe funkcje realizowane przez CI TASK. Centrum zapewnia efektywną komunikację pomiędzy użytkownikami i platformami oferującymi szeroką gamę usług, które mogą być szybko realizowane na superkomputerze. To oznacza znaczne przyspieszenie realizacji badań naukowych. Odczyt hasła w odwrotnym kierunku „Moc obliczeń – sieć współpracy” ma już inną wymowę, wpisując się w nowe trendy rozwoju gospodarki. Oferowana moc obliczeń, tak niezbędna przy analizie ogromnych zbiorów różnego typu danych, staje się pomostem współpracy pomiędzy nauką i biznesem, wiążąc te dwie główne dziedziny w efektywną sieć współpracy. Takie podejście przyczynia się do wypracowania różnego typu rozwiązań innowacyjnych, przydatnych społeczeństwu.

Inteligentna chmura

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej od ćwierć wieku zajmuje się obsługą środowiska naukowo-badawczego w zakresie dostępu do krajowej i światowej sieci informatycznej, serwisów informacyjnych i baz danych oraz udostępnianie poprzez sieć mocy obliczeniowych serwerów wraz z oprogramowaniem użytkowym. Na koncie ma realizację wielu znaczących projektów. Jednym z nich był projekt realizowany z firmą Intel Technology Poland Sp. z o.o. w ramach INNOTECH - "Komponent Rekomendacji dla Inteligentnych Chmur Obliczeniowych" - KRICO.