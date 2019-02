Sztuczna inteligencja

Możliwości AI do tej pory były zarezerwowane głównie dla branży e-commerce. Koncentrowały się na handlu internetowym największych firm w sektorze finansowym, outsourcingowym, ubezpieczeniowym czy health care. Obecnie branża rozwija się także w stronę obsługi średniej wielkości przedsiębiorstw.

– Nasze rozwiązania mogą przejąć do 90% powtarzalnych czynności wykonywanych przez człowieka. Chcemy je wdrażać w średnich i mniejszych przedsiębiorstwach, aby pomóc firmom w zwiększaniu wydajności – mówi Michał Góra, prezes Alfavox. – Dzięki naszym wartościom, do których zaliczają się rzetelność, odpowiedzialność i otwartość na klienta, Alfavox ma 16% rynku IT w obszarze Customer Care and Customer Experience i ten udział stale rośnie.

Alfavox to firma działająca w branży IT. Jej celem jest usprawnianie procesów obsługi klienta. Rozwiązania Alfavox bazują na wykorzystaniu sztucznej inteligencji, pomagając przedsiębiorstwom w optymalizowaniu kosztów związanych z pozyskiwaniem nowych klientów i obsługą obecnych. Najciekawszymi rozwiązaniami, do których firma stosuje AI, są przede wszystkim roboty głosowe. Najczęściej wykorzystywane są one do obsługi obecnych klientów przy pozyskiwaniu zamówień, windykacji należności oraz jako infolinia. Przejmują najbardziej rutynowe czynności pracownika, a ich wydajność przy każdym kolejnym połączeniu – co oczywiste – jest na najwyższym poziomie. Usługą opartą na sztucznej inteligencji są także inteligentne czaty internetowe. Pozwalają na bieżąco odpowiadać na pytania potencjalnego klienta, sprawdzić stan magazynowy, przyjąć zamówienie, znaleźć najbliższe przedstawicielstwo firm czy zasugerować najlepszą dla klienta opcję zakupu. Takie rozwiązania są dziś ciekawą alternatywą dla przedsiębiorców w czasach rynku pracy pracownika, gdy jednostajne zadania można przekazać AI, koncentrując się na efektywności zatrudnionych w ambitniejszych obszarach.

– Celem firmy jest obniżanie kosztów związanych z obsługą klientów oraz maksymalizowanie sprzedaży produktów. Takie rozwiązania przekładają się na realne korzyści, które są zauważalne i cenione w Europie, w krajach takich jak Austria, Niemcy czy Szwajcaria, gdzie realizujemy co raz więcej inwestycji – podsumowuje Michał Góra.

Michał Woźniakowski