Nowoczesne badania

IReast Sp. z o.o., czyli firma opierająca swoje prace na kontroli jakości i ilości towarów importowanych lub eksportowanych, obiera nowy kierunek przy prowadzeniu badań nad paliwami ciekłymi oraz produktami naftowymi. Pomóc w tym ma realizowana inwestycja w infrastrukturę badawczo-rozwojową, dofinansowana ze środków europejskich, która da firmie możliwość rozwinięcia aktualnie świadczonych usług.

– Dzięki dofinansowaniu będziemy mogli zakupić dodatkowe specjalistyczne wyposażenie, które umożliwi nam wykonywanie dotychczas podzlecanych badań we własnym zakresie. To znacznie pomoże nam w codziennej pracy, usprawni przekazywanie wyników naszym klientom, rozszerzy wachlarz oferowanych usług i przyczyni się do rozwoju obszaru kompetencji technicznych naszego laboratorium. Posiadając własne wyposażenie, będziemy mogli również zagwarantować, że usługi, które świadczymy, są jak najwyższej jakości, ponieważ będziemy je bezpośrednio nadzorować i – zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – potwierdzać ważność przekazywanych wyników za pomocą odpowiednich procedur ich monitorowania – mówi Monika Bielecka, prezes zarządu IReast Sp. z o.o.

Realizowany projekt zakłada wybudowanie własnych pomieszczeń laboratoryjnych, które zostaną wyposażone w nowoczesną aparaturę badawczą, służącą zrealizowaniu wnioskowanego projektu oraz wspieraniu i unowocześnieniu dalszej działalności spółki. Dzięki utworzeniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, IReast wzbogaci swój zakres prac m.in. w badaniach właściwości fizykochemicznych produktów naftowych, czy urozmaicenia oferty o nowe usługi w zakresie gospodarowania produktami ubocznymi.

– Warto zaznaczyć, że finalizacja projektu pozwoli nam nie tylko poszerzyć zakres działań i identyfikować coraz to nowsze produkty, ale także zezwoli na wprowadzenie nowych, specjalistycznych usług dla naszych partnerów. Nasza działalność wejdzie na wyższy poziom, jednak największą wartością jest zespół, bez którego nie udałoby się osiągnąć celu – podkreśla Monika Bielecka.

Za realizację zaplanowanych prac badawczo-rozwojowych IReast otrzymało nominację do tytułu EuroSymbol Innowacji 2019.

Adrian Morel