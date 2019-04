Przyszłość leży w fotokatalizie

– Przeprowadzenie reakcji fotokatalitycznego utleniania jest stosunkowo łatwe, trudniej natomiast przeprowadzić reakcję w przeciwnym kierunku, polegającą na zamianie energii fotonów na chemiczną. To tak, jakby porównać spalanie drewna z jego wytworzeniem w procesie fotosyntezy. W przypadku pierwszego procesu do inicjacji wystarczy iskra, zaś drugi wymaga znacznego wkładu energii. Co więcej, zrealizowanie procesu naśladującego fotosyntezę w laboratorium jest znacznie trudniejsze – podkreśla prof. Wojciech Macyk.

Najtrudniejsze okazuje się skuteczne wykorzystanie wygenerowanych ładunków powstałych w wyniku absorpcji światła przez fotokatalizator. Ładunki te uczestniczą w reakcjach utleniania i redukcji, jednak wydajność ich wykorzystania rzadko przekracza kilka procent, nawet w przypadku reakcji utleniania organicznych zanieczyszczeń wody czy powietrza.

Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego postawili sobie za cel usprawnienie degradacji zanieczyszczeń oraz wydobycie z niej maksymalnego potencjału poprzez zwielokrotnienie wydajności reakcji. By tego dokonać, Grupa Fotokatalizy pracuje nad materiałami, które pozwolą połączyć katalizę z fotokatalizą, dzięki czemu znacznie ograniczona zostanie liczba fotonów koniecznych do przeprowadzenia procesu.

Już w tej chwili naukowcy mają pierwsze obiecujące wyniki. W swoich badaniach starają się kontrolować nie tylko skład chemiczny materiałów wykorzystywanych jako katalizatory i fotokatalizatory, ale również ich właściwości wynikające z połączenia różnych materiałów, wytworzenia zaawansowanych struktur, np. materiałów porowatych, kryształów fotonicznych i innych. Aby zwiększyć szansę sukcesu grupa prof. W. Macyka współpracuje z zespołami z czterech kontynentów, z uniwersytetów w Toronto, Ulm, Kioto i Sydney.

– Naszym celem jest opracowanie rozwiązań, które pozwolą przeprowadzić niektóre etapy reakcji wykorzystując zjawisko fotokatalizy, a inne – katalizy. Oczywiście wykorzystanie światła wciąż pozostaje konieczne, ale dzięki mniejszemu zapotrzebowaniu na energię świetlną cały proces jest znacznie prostszy, szybszy i przede wszystkim bardziej wydajny – podkreśla naukowiec.

Fotokataliza jest użyteczna przede wszystkim w procesach oczyszczania powietrza w obecności światła. Wyniki prac badawczych mogą zupełnie zmienić postrzeganie takich problemów, jak chociażby pozbywanie się lotnych związków organicznych i gazów powstających na przykład w produkcji rolniczej. Dzięki znacznemu zwielokrotnieniu wydajności procesów fotokatalitycznych będzie można rozszerzyć zakres ich stosowania.

Joanna Gulewicz