Innowacje w kolejnictwie

Miliardowe inwestycje w sektorze kolejowym związane z modernizacją dotychczasowej infrastruktury oraz budową nowych linii wymuszają na branży stosowanie nowych i innowacyjnych rozwiązań odpowiadających oczekiwaniom inwestorów. Wiele spółek podejmuje działania w tej dziedzinie. Jedną z nich jest Art In Energy Sp. z o.o., zajmująca się projektowaniem, budową i modernizacją sieci trakcyjnej. Działania ukierunkowała na optymalizację procesu ich budowy. Opatentowała innowacyjną technologię do pozycjonowania sieci trakcyjnej. Koszt jej wdrożenia wyniósł około 11 mln zł i częściowo został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Technologia ta pozwala przede wszystkim na optymalizację czasu realizacji montażu. Jest to innowacyjna usługa budowlana, polegająca na precyzyjnym wyznaczeniu punktu podwieszenia liny trakcyjnej. Pozwala ona również na ograniczenie uszkodzeń warstwy lakierniczej konstrukcji. Rozwiązanie wyznacza nowe standardy w branży kolejowej oraz w szeroko rozumianym budownictwie. Najnowszą inwestycją Art In Energy było uruchomienie biura projektowego, co pozwoli firmie na kompleksową realizację zleceń oraz na obniżenie kosztów związanych z projektami nowych inwestycji.

– Nasza innowacyjna technologia pozwala nam na zdobycie przewagi nad konkurencją. Możemy realizować zlecenia w krótszym czasie, co pozwala inwestorom na obniżenie kosztów oraz zwiększenie efektywności budowy sieci trakcyjnej. Realnie zmieniamy standardy na rynku kolejowym w Polsce – mówi Arkadiusz Błoch, prezes zarządu Art In Energy Sp. z o.o.

Spółka powstała w 2017 r. Obecnie zatrudnia ok. 60 wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy mają kilkunastoletnie doświadczenie w branży. Wiedza i know-how kadry pracowniczej pozwala firmie na realizację zleceń dla takich firm, jak PKP PLK S.A. czy Łódzka Kolej Aglomeracyjna oraz największych firm budowlanych na rynku kolejowym. Przez dwa lata swojego funkcjonowania Art In Energy zrealizowało lub jest w trakcie realizacji takich projektów, jak modernizacja sieci trakcyjnej Koluszki – Słotwiny, czy stacji kolejowej Rzeszów. Odpowiada za modernizację linii nr 68 Lublin – Stalowa Wola Rozwadów, odcinka linii nr 8 Warka – Radom i modernizację kolejowego Mostu Gdańskiego w Warszawie.

– Przygotowaliśmy ten projekt i wdrożyliśmy go w niespełna rok. To bardzo dobry czas. Nie chcemy zwalniać tempa; już teraz myślimy o kolejnym innowacyjnym projekcie, który również będzie miał na celu poprawienie bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego i jego bezawaryjności – mówi Arkadiusz Błoch.

Firma korzysta z kompleksowo wyposażonej bazy sprzętowej, a jednym z największych jej atutów są pojazdy drogowo-szynowe, które zostały specjalnie przystosowane do wykorzystania innowacyjnego rozwiązania, jakim jest system do pozycjonowania sieci trakcyjnej, jak również mechanizm do wywieszania sieci pod docelowym naciągiem. Pojazdy zostały również wyposażone w napęd hydrostatyczny do jazdy po torze kolejowym oraz silniki w technologii EURO 6, co znacząco wpływa na obniżenie emisji zanieczyszczeń do środowiska.

Celem Art In Energy Sp. z o.o. jest stawianie na nowoczesne rozwiązania, które prowadzą do lepszej przyszłości. Według zarządu spółki, drogą do ulepszeń są innowacje technologiczne, przemyślane i poparte badaniami. Firma dużą uwagę przywiązuje do zapewnienia bezpieczeństwa. Skupia się także na inteligentnych, oszczędnych rozwiązaniach, dzięki czemu wypracowała już sobie ugruntowaną pozycję na rynku kolejowym w Polsce.

Michał Woźniakowski