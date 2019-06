Nowa era technologii OLED

Wyniki prac badawczych prowadzonych przez zespół prof. Przemysława Daty znajdą zastosowanie w urządzeniach elektronicznych, takich jak smartfony, telewizory czy po prostu oświetlenie. Będą jednak bazować na nowej technologii elektronicznych wyświetlaczy OLED, które już teraz wypierają obecnie stosowane diody ledowe i w najbliższej przyszłości staną się bezkonkurencyjne wobec swoich poprzedników.

Celem projektu pn.: „Nowe, wysokowydajne emitery TADF i RTP do organicznych diod elektroluminescencyjnych” z programu First Team 4/2017 współfinansowanego ze środków Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej jest opracowanie takich rozwiązań, które pozwolą w pełni kontrolować emisję światła.

Mimo, że projekt rozpoczął się raptem niecały rok temu, już w tej chwili naukowcy skupieni wokół prof. Przemysława Daty, który objął nad nim kierownictwo, opracowali w pełni organiczne emitery, które emitują światło poprzez zjawisko TADF, czyli termicznie aktywowaną opóźnioną fluorescencję oraz RTP, czyli fosforescencję w temperaturze pokojowej.

Główną inspiracją do podjęcia prac naukowych przez prof. Przemysława Datę na Politechnice Śląskiej było doświadczenie w zakresie emiterów TADF nabyte podczas stypendium podoktorskiego, ufundowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Uniwersytecie w Durham w Anglii oraz przełomowe rozwiązania opracowane przez naukowca w zakresie emiterów ekscypleksowych, TADF i fosforescencyjnych. Nowe podejście do tej materii postanowił rozwinąć i zaszczepić na gruncie nauki polskiej.

W zależności od tego, czy bierzemy pod uwagę emiter TADF czy RTP, mamy do czynienia z różnymi zakresami światła widzialnego, dzięki czemu w teorii, poprzez zastosowanie obu procesów emisyjnych można uzyskać światło białe przy wykorzystaniu tylko jednego związku chemicznego. Co więcej, w teorii oba procesy TADF i RTP pozwalają na wykorzystanie 100% stanów wzbudzonych w cząsteczce, co przekłada się na maksymalną wydajność urządzeń OLED i znacząco mniejsze zużycie energii w porównaniu z diodami LED.

– Sporym problemem okazał się fakt, że oba te procesy co prawda zachodzą w cząsteczce, lecz są wzajemnie przeciwstawne, a zatem nie mogą teoretycznie zachodzić równocześnie. Nam udało się jednak opracować takie cząsteczki, w których nie dość, że procesy mogą zachodzić równocześnie, to jeszcze jesteśmy w stanie w pełni kontrolować równowagę pomiędzy nimi – wyjaśnia prof. Przemysław Data.

Produktem finalnym projektu ma być stworzenie serii wydajnych organicznych diod elektroluminescencyjnych, które będą wykorzystywały oba procesy, a jednocześnie będzie się dało je kontrolować czynnikami zewnętrznymi, co wpłynie na zmianę barwy światła.

– Najważniejszy jest fakt, że już w tej chwili możemy mieć kontrolę nad tym, jakiego rodzaju światło uzyskamy, co ma olbrzymie znaczenie pod kątem wydajności układu. Ponadto możemy też tworzyć w takich układach emitery, które będą termoczułe, a zatem w zależności od temperatury otoczenia barwa emitowanego światła będzie się zmieniała. To oznacza, że nie będziemy już potrzebowali czujników temperatury, a światło samo nam powie, że temperatura w pomieszczeniu jest za wysoka – dodaje naukowiec.

Mimo niezwykle szerokiego zastosowania technologii w elektronice użytkowej prof. Przemysław Data już w tej chwili myśli o przyszłych, mniej rozpowszechnionych możliwościach jej użycia, które w związku z niezwykłą elastycznością bardzo szybko mogą zastąpić tradycyjne rozwiązania.

– Moim celem jest stworzenie na terenie Polski, a konkretnie Gliwic, dużego laboratorium elektroniki organicznej i nawiązanie współpracy z przemysłem. Sam temat jest niezwykle istotny z punktu widzenia postępu gospodarczego, zwłaszcza w dobie dyskusji o ekonomii energetycznej i racjonalizacji podejścia do źródeł energii – podkreśla badacz.

Rozwiązania opracowywane przez prof. Przemysława Datę są efektem wielu badań koordynowanych w ramach projektów europejskich, takich jak sieć badawcza EXCILIGHT czy sieć badawcza OCTA, gdzie wraz z badaczami z Narodowego Uniwersytetu Tajwańskiego i Uniwersytetu w Osace, grupa badawcza prof. Przemysława Daty wpływa na rozwój elektroniki organicznej. Sama technologia jest na tyle rewolucyjna i jednocześnie pionierska, że jej rozwojem są zainteresowane firmy z krajów takich jak Korea Południowa, Japonia czy Niemcy.

Joanna Gulewicz

Projekt „Novel, highly efficient TADF, RTP emitters for organic light emitting diodes” jest realizowany w ramach programu First TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego ze środków UE pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój