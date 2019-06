Bezpieczna innowacja w budownictwie

Technologia produkcji betonów popiołowych niewrażliwych na zmiany objętości to projekt współfinansowany ze środków europejskich. Zakłada poważny postęp w jakości projektowania oraz w rozwiązywaniu problemów dotyczących ochrony środowiska.

– Analizując rynek i biorąc czynny udział w badaniach, zauważyliśmy, że pojawiają się problemy z niektórymi materiałami budowlanymi produkowanymi w oparciu o uboczne produkty spalania, tzw. UPSy, pochodzące z elektrowni –tłumaczy Andrzej Porszke, prezes zarządu AP Geotechnika Sp. z o.o. Sp.k. – Są one często wykorzystywane w różnych gałęziach gospodarki, w tym właśnie w budownictwie, jednak ich wadą jest to, że potrafią czasami zmieniać swoją objętość, co przyczynia się do powstania uszkodzeń, spękań, a w efekcie do katastrof budowlanych.

reklama reklama



Projekt spółki AP Geotechnika przyczyni się do minimalizacji liczby szkód w budownictwie kubaturowym i drogowym. Dzięki opracowaniu technologii produkcji betonów popiołowych niewrażliwych na zmiany objętości, firma stworzy produkt, który będzie nie tylko innowacyjny, ale także bezpieczny, proekologiczny i wychodzący naprzeciw oczekiwaniom klientów.

– Naszym pomysłem było utworzenie dokładnie takiego materiału, jakiego potrzebuje budownictwo. Jesteśmy zwolennikami używania kruszyw i materiałów antropogenicznych, ponieważ dzięki temu chronimy środowisko, oszczędzamy zasoby naturalne dla przyszłych pokoleń, a z drugiej strony wykorzystujemy materiały, które zalegają obecnie na zwałowiskach – tłumaczy Andrzej Porszke.

Do zrealizowania celów projektu wymagane było wykorzystanie wysokiej klasy specjalistycznych urządzeń. Badania wykonywane były przez firmę we własnym zakresie, ze wsparciem doświadczonych osób – naukowców z Politechniki Śląskiej oraz z Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. Efekty widoczne będą już pod koniec lipca br., kiedy realizacja działań dobiegnie końca.

Nominowana do tytułu Symbol 2019 katowicka spółka od początku działalności mocno współpracuje zarówno z budownictwem, jak i z górnictwem. Wdraża systemy Zakładowej Kontroli Produkcji i pomaga wprowadzać na rynek wyroby budowlane. Ponadto obrała drugi kierunek, dążący do rozwoju gałęzi badawczej, co przyczyniło się do uzyskania akredytacji od Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). Portfolio usług jest spore, a wśród nich można wymienić również kontrolę jakości wyrobów budowlanych czy budowli inżynieryjnych, takich jak nasypy, podbudowy, nawierzchnie betonowe i bitumiczne, obiekty mostowe i obiekty kubaturowe.

– Świadczymy usługi dla największych firm budowlanych w kraju oraz dla wielu innych podmiotów – podkreśla Andrzej Porszke. – Ponadto naszymi usługobiorcami są kopalnie węgla kamiennego, kopalnie odkrywkowe surowców skalnych i przedsiębiorstwa produkcji kruszyw. Swoje zadania wykonujemy bardzo dobrze i z pewnością będziemy dążyć do osiągania najwyższych standardów jakości.

Adrian Morel