O edukacji myślimy globalnie

Panie rektorze, jakie kroki są podejmowane przez władze uczelni, by na bieżąco wychodzić naprzeciw oczekiwaniem studentów i rynku pracy?

Przede wszystkim od lat przyglądamy się dynamicznie zmieniającym się warunkom na rynku pracy. Mogę tu powiedzieć o kilku rodzajach działań – najważniejszym jest z całą pewnością polityka projakościowa, która ma wiele wymiarów; jednym z nich jest jakość kształcenia. Nie czekając na regulacje czy nakazy zmuszające nas do podjęcia takich działań, sami staramy się wdrażać i realizować konkretne działania projakościowe, tak by studenci i kandydaci na studentów wiedzieli, że przychodzą na uczelnię, która stawia przede wszystkim na ich wykształcenie i uzyskają tutaj bardzo dobre przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej oraz użyteczną wiedzę i umiejętności.

reklama reklama



Absolwenci uniwersytetu to osoby o otwartych umysłach i szerokich horyzontach, co daje im dobrą bazę nie tylko do pracy zawodowej, ale również kariery naukowej. Co o tym decyduje?

Stawiamy na zwiększoną ofertę dydaktyczną, polegającą na szerszym modelu studiowania, który nie ogranicza się do biernego słuchania wykładów czy uczestnictwa w laboratoriach, ale także do wdrażania studentów do pracy naukowej. Dzięki temu mamy zawsze bardzo dużą pulę stypendiów ministra, przyznawanych naszym studentom, a przy ich przyznawaniu bierze się pod uwagę właśnie działalność naukową. Najlepszych studentów zachęcamy także do prowadzenia własnych badań – początkowo angażując ich w działania naukowe starszych pracowników naukowych, a później oczywiście przyznając im indywidualne granty, tak aby wykształcić jak najlepszego doktoranta, a docelowo – pracownika naukowego. Staramy się też być atrakcyjni w kwestii kierunków oferowanych przez nas studiów. Od wielu lat widzimy, że z jednej strony klasyczne kierunki akademickie cieszą się mniejszą popularnością niż kiedyś, a z drugiej strony na rynku pracy pojawiają się nowe, niezagospodarowane nisze naukowe. Jeżeli do kierunków akademickich dodamy element praktyki, to możemy wypromować kierunek, który będzie się cieszył popularnością. Tak było na przykład w przypadku fizyki, na bazie której uruchomiliśmy nowość: systemy diagnostyczne w medycynie – dziś cieszący się olbrzymim zainteresowaniem i bardzo przyszłościowy kierunek studiów.

A co jest wyróżnikiem Uniwersytetu Rzeszowskiego na tle innych ośrodków akademickich?

Z całą pewnością to, że o naszej ofercie edukacyjnej myślimy globalnie i w tej chwili mamy blisko 60 kierunków studiów. Ważnym elementem jest także fakt, że mamy pełen zakres możliwości kształcenia – od klasycznej humanistyki, poprzez nauki społeczne, przyrodnicze, ale także wychowanie fizyczne czy sztuki plastyczne, muzyczne, aż po nauki medyczne. Wierzymy, że w różnorodności tkwi siła i staramy się przekonać naszych studentów do tego, że uniwersytet to nie tylko miejsce, w którym można zdobyć kompleksowe wykształcenie i dobry zawód, ale przede wszystkim ukształtować swoją osobowość jako przyszłego inteligenta, dokształcając się z różnych dziedzin naukowych.

Pośrednią wartością dodaną Uniwersytetu Rzeszowskiego jest lokalizacja. Rzeszów to bardzo miłe miasto do studiowania, które stwarza młodym ludziom dużo możliwości rozwoju.

Jakie są w tej chwili priorytety dalszego rozwoju uczelni i samego systemu kształcenia?

W ostatnich latach można zaobserwować bardzo intensywne wykorzystanie możliwości, które zostały stworzone w poprzedniej perspektywie unijnej. Jednym z naszych priorytetów jest oczywiście pójście w stronę komercjalizacji prac badawczych, a zatem zaproponowania konkretnej myśli badawczej mającej zastosowania praktyczne. Na uczelni prężnie działają koła naukowe, rozwinęliśmy model przyznawania dla nich w trybie konkursowym projektów badawczych. Funkcjonują również granty dla młodych naukowców, którzy nie mają jeszcze dorobku naukowego. Granty mają przede wszystkim umożliwić zbudowanie bazy i umiejętności sprawnego poruszania się w świecie projektów, tak aby w przyszłości naukowcy sprawnie zdobywali i realizowali granty z NCN-u czy NCBR-u.