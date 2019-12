Myślą nieszablonowo

Spółka powstała na Uniwersytecie Zielonogórskim jako odpowiedź na potrzebę tworzenia infrastruktury wspierającej najnowocześniejsze technologie wykorzystywane w odnawialnych źródłach energii oraz synergizowania wiedzy naukowej z przedsiębiorczością.

– Spółka została powołana z myślą o transferze technologii bezpośrednio ze świata nauki do świata przedsiębiorstw. Jesteśmy również wsparciem dla kadry naukowej w zakresie wdrażania ich pomysłów w gospodarce. Komercjalizujemy badania z zakresu pozyskiwania, przetwarzania i dystrybuowania energii, w szczególności tej odnawilanej – wyjaśnia Radosław Grech, prezes zarządu CEO Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwa zwracające się do firmy oczekują wsparcia w konkretnych obszarach technologicznych. Firma specjalizuje się w opracowywaniu i rozwijaniu produktów i innowacji technologicznych oraz projektowaniu ich ulepszeń, gwarantujących klientowi przewagę na rynku. Dodatkowym elementem jest proces audytingu, który pozwala poznać firmom ich potrzeby energetyczne i środowiskowe.

– Wspieramy klienta na każdym etapie procesu technologicznego: od koncepcji do opracowania i wdrożenia konkretnego produktu, proponując rozwiązania dedykowane ściśle określonym dziedzinom przemysłu. Sukces klienta jest naszym sukcesem, a prawdziwe wyróżnienie to wiedza, że zaproponowane przez nas rozwiązania przyczyniły się do rozwoju partnerów. Motto firmy to: „zmień sposób, w jaki szukasz rozwiązań”, a proponowane przez nas pomysły często są nieszablonowe, a zarazem kluczowe dla powodzenia danego projektu – sumuje Radosław Grech.

Joanna Gulewicz