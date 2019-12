Kształtujemy przyszłość

CH4 Moto jest laureatem Symbolu Innowacji 2019. Czym jest dla państwa to wyróżnienie?

Dla nas jest to przede wszystkim zwieńczenie tysięcy godzin pracy nad zmianą stereotypu, że my, Polacy, niczego nie potrafimy. Z pełną satysfakcją udało mi się przekonać moich pracowników do tego, by zrealizować nasze plany na przekór wszystkiemu. Nagroda jest głównym potwierdzeniem tego, że zrealizowaliśmy nasze założenia. Docenienie sensu naszej pracy dodaje nam skrzydeł do dalszego działania i rozwijania się.

Co wpłynęło na wzrost waszej pozycji rynkowej?

Przede wszystkim 40 lat praktyki i pracy z silnikami. Prowadzenie serwisu samochodowego wysokiej klasy pojazdów, takich jak Audi, Volkswagen czy Porsche, dało nam zupełnie inny sposób myślenia i podejścia do technologii. W całej produkcji energii elektrycznej i cieplnej sercem urządzenia jest silnik. Jesteśmy jedyną firmą w Polsce, która do tematu kogeneracji podeszła od strony silników, gdzie większość firm w branży wywodzi się z elektroniki, elektryki lub osprzętu, a niekoniecznie od bazy silnikowej. Prężnie się rozwijamy, dążymy do sukcesu, wzmacniamy naszą pozycję.

Jakie są dalsze plany rozwojowe?

Wraz z drugim działem naszej firmy, czyli z AUTO PARTNER, pracujemy nad wdrożeniem tzw. eko-ogrzewania, czyli rozwiązaniem problemu z piecami węglowymi. Dział AUTO PARTNER pracuje nad ścieżką uzdatniania gazu pokopalnianego i przystosowania go do parametrów gazu ziemnego, zaś nasza rola skupia się na opracowaniu silnika, który będzie napędem oraz sprężarką dla tego gazu. Nad tym projektem pracujemy już od ponad trzech lat, ukończenie zaplanowane jest na marzec 2020 r.