LEK-AM stawia na rozwój

W Polsce obecnie większość leków, które są przyjmowane przez pacjentów, to leki generyczne, a ponad połowa dostępnych lekówwytwarzana jest na terenie Polski. W dużej części są to produkty firmy LEK-AM. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM jest jednym z największych i najnowocześniejszych krajowych wytwórców produktów leczniczych i suplementów diety. Produkcja odbywa się według wytycznych dobrej praktyki wytwarzania GMP. Zakład w Zakroczymiu, jako jeden z nielicznych, był budowany od samego początku przy wsparciu wyłącznie polskiego kapitału.

– Obecnie zakład wyposażony jest w ultranowoczesne linie do wytwarzania zarówno stałych doustnych form, tj. tabletek czy kapsułek twardych, jak i proszków do inhalacji. Kontrola jakości odbywa się w nowoczesnych laboratoriach posiadających zaawansowaną aparaturę do kontroli substancji czynnych, pomocniczych, materiałów opakowaniowych i wyrobów gotowych. System zapewnienia jakości podlega okresowej kontroli Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego oraz częstym audytom prowadzonym przez zewnętrzne firmy – mówi Arkadiusz Hejduk, dyrektor ds. badań i rozwoju Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego LEK-AM.

W Zakroczymiu znajduje się także dział badawczo-rozwojowy spółki, posiadający odrębne laboratoria, w których pracuje około 30 wysoko wykwalifikowanych specjalistów, nierzadko ze stopniem doktora. Spółka inwestuje rocznie około 30 mln zł w projekty badawcze, których głównym celem jest wprowadzanie innowacji produktowej i procesowej. Część z nich dotyczy procesów wewnętrznych, istotnych dla podniesienia efektywności produkcji, ale niektóre z nich są pionierskie w skali europejskiej, a nawet światowej. Są to np. badania kliniczne związane z terapią zaburzeń snu i regulacją wewnętrznego rytmu wydzielania hormonu melatoniny, badania skuteczności i bezpieczeństwa nowych leków podawanych drogą wziewną w postaci proszku do inhalacji lub aerozolu, czy badania w kierunku opracowania spersonalizowanej terapii w niektórych schorzeniach, gdzie poza odpowiednio dobraną dawką leku pacjent otrzyma skuteczne i tanie narzędzie diagnostyczne oraz specjalny aplikator ułatwiający podanie odpowiedniej dawki. Opracowane rozwiązania są na bieżąco patentowane, a wyniki badań publikowane są w czasopismach naukowych o wysokim wskaźniku cytowań (tzw. impact factor). Prace badawcze prowadzone są we współpracy z uczelniami medycznymi, technicznymi oraz ekspertami klinicznymi.

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM jest więc najlepszym przykładem polskiej nowoczesnej firmy farmaceutycznej, zdolnej do wprowadzania innowacji i kreowania jakości na najwyższym, światowym poziomie. Dobra kondycja firmy, stały rozwój i ekspansja na rynki zagraniczne stanowią poważny wkład w umocnienie krajowego sektora farmaceutycznego i polskiej gospodarki. Owa jakość przekłada się jednak przede wszystkim na codzienne życie pacjentów, którzy dla LEK-AM są najwyższym priorytetem.

Anna Knapek

LEK-AM po raz czwarty otrzymał tytuł Symbol, tym razem za stałe poszukiwanie innowacyjności w obszarze rozwoju, produkcji i kontroli leków, a także konsekwentnie realizowaną strategię rozwoju. W imieniu firmy nagrodę odebrała Danuta H. Jakubowska, rzecznik prasowy firmy LEK-AM (w środku), na zdjęciu z Joanną Drzazga-Lisiecką, wydawcą „Monitora Biznesu” i Jakubem Lisieckim, redaktorem naczelnym.