Innowacje – nasza specjalność

W ofercie firmy figuruje ponad 3,5 tys. różnego rodzaju lamp samochodowych w 20 tys. odmian. Spółka jest autorem już ponad 200 zgłoszeń patentowych. Nieustannie wdraża innowacje, a zajmuje 7 hal na łącznej powierzchni 4 hektarów. To wystarcza, by z pasją budować sukces firmy rodzinnej.

– Sprzedajemy rocznie około 6 mln lamp do ponad 80 krajów na świecie. Ostatni rok zamknęliśmy ze sprzedażą przekraczającą 100 mln zł. Myślę, że w tym momencie jesteśmy największym polskim producentem tego typu wyrobów. Wszystko dzięki zaszczepionej pasji. Lubimy odkrywać nowości i stale szukamy kolejnych innowacji, bo to nas napędza. Otacza nas wielu wspaniałych, mądrych ludzi, którzy razem z nami współpracują. Wydaje mi się, że oni również są zarażeni pasją i dzięki temu pomagają nam piąć się na szczyt – mówi Leszek Waś, współwłaściciel PTS WAŚ.



Godzikowicka firma specjalizuje się w produkcji lamp do bardzo wielu pojazdów samochodowych dostępnych na rynku. W jej portfolio można znaleźć najwyższej klasy rozwiązania w zakresie oświetlenia montowane m.in. w pojazdach dostawczych, naczepach, przyczepach, autobusach, maszynach rolniczych i pojazdach specjalnych. W tym roku producent skupia się na budowie nowej, ósmej hali, która zwiększy wydajność zakładu. Poza tym w planach ma utworzenie drugiego laboratorium fotometrycznego oraz powiększenie pomieszczenia do testowania autorskich lamp. Już teraz do zasobów spółki należą hale z wtryskarkami i zgrzewarkami ultradźwiękowymi, urządzeniami do silikonowania, automatami do uszczelniania lamp i obróbki kabli, pomieszczeniami biurowymi, magazynem surowców, najnowocześniejszym parkiem maszynowym oraz zaawansowanym laboratorium fotometrycznym.

– ...a całość jest zasilana i ogrzewana dzięki innowacyjnej metodzie zamkniętego obiegu wodnego wykorzystującego podziemne baseny oraz poprzez panele fotowoltaiczne. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoszczędzić sporo pieniędzy – dodaje Leszek Waś.

Warto podkreślić, że Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych WAŚ stale wprowadza innowacyjne rozwiązania. Największą nowością jest lampa wytwarzająca światło z efektem mirażu, czyli światłem fantomowym.

– Światło fantomowe zawieszone jest ponad kloszem lampy. Całość składa się m.in. z klosza, za którym znajduje się pełen komplet oświetlenia w technologii LED, również z efektem światła neonowego. Poza kloszem powstaje efekt mirażu, np. w postaci kulki. To nasze najnowsze rozwiązanie, które zostało zgłoszone do Urzędu Patentowego – tłumaczy Leszek Waś.

Kolejną nowością jest lampa zespolona w rożku gabarytowym, która mieści w sobie aż osiem różnego rodzaju świateł. W rożku znajdują się: światło pozycyjne przednie, boczne oraz tylne, światło cofania, stopu, przeciwmgielne, statyczne lub dynamiczne światło kierunku jazdy tylne oraz boczne, widoczne również z przodu lampy. Tego typu rozwiązanie może być przyszłością w branży automotive, ponieważ do wielu lawet czy aut specjalnego przeznaczenia, które nie posiadają miejsca do montażu lamp tylnych, będzie można zamontować rożek z boku pojazdu, jednocześnie zyskując prawie pełen komplet oświetlenia.

Dzięki pasji i zaangażowaniu przy realizacji celów, firma od 13 lat nagradzana jest wieloma prestiżowymi wyróżnieniami. W tym roku otrzymała nominację do tytułu Symbol Rozwoju Biznesu.

Adrian Morel

Więcej informacji na:

www.was.eu