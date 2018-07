Czy taka będzie właśnie przyszłość (Future)Netu?

O ich trafnym przewidywaniu przyszłości świadczy najlepiej sukces, jaki odnieśli. Na dodatek udało im się połączyć działalność biznesową z charytatywną. Mówią, że wypracowane zyski oraz rosnąca wartość przedsiębiorstwa powinny iść w parze z zaangażowaniem społecznym, wkładem na rzecz rozwoju wybranej wspólnoty oraz wsparciem udzielanym potrzebującym. Tak właśnie jest w przypadku FutureNet. Wielomilionowa internetowa społeczność globalna ze 190 krajów to potężna i realna moc oddziaływania oraz niesienia pomocy światu. Swój początek miała w Polsce.

Ponad 3,5-milionowa społeczność z całego świata, a obecnie między 3-6 tys. nowych użytkowników dziennie – wszystko to w zaledwie cztery lata od startu. FutureNet to najdynamiczniej rozwijający się biznes MLM na świecie. Na czym polega fenomen tego projektu? Co sprawia, że projekt, który narodził się w Polsce, podbija rynki azjatyckie?

FutureNet to platforma społecznościowa łączącą ludzi działających w sektorze sprzedaży bezpośredniej oraz w branży marketingu wielopoziomowego. To jedyny na świecie portal dzielący się zyskami z użytkownikami i zarazem pierwsza platforma w pełni otwarta na alternatywne rozwiązania biznesowe blockchain oraz kryptowaluty.

Twórcy FutureNet dzięki swoim nieszablonowym pomysłom stworzyli sieć, która zrzesza środowiska biznesowe z całego świata (7% nowozarejestrowanych pochodzi z Polski). Założyciele firmy stawiają tylko na nowatorskie rozwiązania. Jednym z nich jest kryptowaluta FuturoCoin, która zyskuje coraz większą popularność i wychodzi poza społeczność FutureNetu. Ale FutureNet to nie tylko portal społecznościowy. To także internetowe narzędzia, aplikacje i usługi ułatwiające rozwój własnego biznesu. To m.in. kreatory stron oraz platforma aukcyjna, czy własna usługa leasingowa. Od początku swojej działalności firma zdążyła zmienić nie tylko życie użytkowników portalu, ale również tych, którzy potrzebują pomocy.

Społeczność, która pomaga!

Użytkownicy FutureNet chcą zmieniać świat i włączają się w pomoc najbardziej potrzebującym. Jest to możliwe dzięki działającej od 2017 r. FutureNet Foundation, której cele sięgają skali globalnej. Wspiera ona walkę z niedożywieniem w Afryce oraz rozwój kontynentu, koncentruje się również na pomocy konkretnym osobom. Priorytetem jest zdrowie dzieci, których stan wymaga natychmiastowej interwencji. Pieniądze od internetowej społeczności oraz samej firmy przeznaczone są na rozwój nowych technologii i me-dycyny umożliwiający podopiecznym sprawny powrót do zdrowia. Jednym z subwencjonowanych projektów jest rozwój badań nad bezzałogowym samolotem transportującym krew. Dron został stworzony przez studentów Politechniki Wrocławskiej.