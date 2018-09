WIWN.pl – wybierz swoją drogę 

Wojciech Orzechowski od lat zajmuje się mentoringiem. Dzieli się swoją wiedzą na temat inwestowania w nieruchomości, pokazując ten biznes „od kuchni” i prowadząc ludzi od początku do końca procesu, który zwieńcza przeciętny zysk – minimum 40% stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału. Jest autorem książek: „Wszystko o FLIPACH – 200 pytań do eksperta” i „Zarabiaj na nieruchomościach” – ta okazała się bestsellerem i została przetłumaczona na język angielski. Jest to również nazwa kanału na YouTube oraz bloga, którego W. Orzechowski prowadzi systematycznie, dzieląc się najciekawszymi internetowymi materiałami na temat nieruchomości. Znajdują się tam najświeższe informacje z rynku oraz o tym, jak kupować, remontować i sprzedawać nieruchomości z zyskiem.

Na swój sukces zapracował metodą prób i błędów. – Gdybym miał przeliczać, to podejrzewam, że podczas ostatnich 20 lat życia przepracowałem tyle, co inni w 40 – mówi z uśmiechem Wojciech Orzechowski. Wysiłek nie poszedł na marne. Po wielu wzlotach i upadkach jest rentierem. Uzyskał niezależność finansową i może koncentrować się na swojej misji – przekazywaniu wiedzy z zakresu inwestowania w nieruchomości na polskim rynku.

WIWN MIX® – najskuteczniejsza strategia

Warsztaty Inwestowania w Nieruchomości to szeroki program, który nie tylko uczy najważniejszych konceptów w zakresie inwestowania w nieruchomości, ale również stawia na to, by każdy uczestnik został inwestorem, niezależnym finansowo. To nie przyswajanie podręcznikowej wiedzy teoretycznej, klepanie formułek czy utartych schematów. Tu wiedza płynie z doświadczenia i praktyki. Uczestnicy nie tylko pozyskują cenną wiedzę, ale także wykorzystują ja w praktyce. Przez cały okres trwania warsztatów (6–12 miesięcy), Wojciech Orzechowski osobiście prowadzi swoich uczniów przez cały proces inwestycyjny, indywidualnie bądź w małych grupach – umożliwiając realizację licznych ćwiczeń oraz wymienianie się wiedzą merytoryczną i doświadczeniem.

– Zawsze mogą liczyć na moje wsparcie. Jestem online, cały czas do ich dyspozycji – mówi o swoich adeptach Wojciech Orzechowski, który do dnia dzisiejszego przeszkolił ich ponad 400 (zarówno online, jak i na żywo) w rocznym Mentoringu WIWN.pl®.

Co więc trzeba zrobić, by stać się jednym z początkujących inwestorów? Wystarczy chęć, spora dawka wiary w siebie oraz zdolność kredytowa i wkład własny, które pozwolą zaplanować pierwsze działania i inwestycje. Kwoty wkładu własnego oraz wysokość zdolności kredytowej mogą wahać się w zależności od obszaru inwestycji, miasta czy od cen rynkowych na danym terenie.