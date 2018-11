CoinDeal buduje światowy biznes

Firma zaczynała jako software house, później poważnie zaczęła przyglądać się kryptowalutom i fin-techowi. To był strzał w dziesiątkę. Branża jest bardzo dynamiczna, więc trzeba działać szybko i z dużą pewnością siebie, inaczej zostanie się w tyle. Giełdę CoinDeal otwarto 8 miesięcy temu, a już jest w czołówce 50 najlepszych giełd na świecie. Obecnie giełda ma około 25 mln dolarów dziennego obrotu.

– Tempo rozwoju bardzo nas cieszy; ale nie byłby on możliwy, gdybyśmy wcześniej bardzo mocno i solidnie się do tego nie przygotowali – mówi Kajetan Maćkowiak, współzałożyciel CoinDeal.

A oto historia. W pierwszej kolejności stworzona została platforma BuyCoinNow, gdzie można kupować bitcoiny za pomocą kart kredytowych, następnie powstał PayCoiner, czyli system, który pomaga przyjmować wpłaty i wypłaty w kryptowalutach. Do tego doszły własne media: BlockChain24 – portal informacyjny o blockchain i o krypto, a także dwa software house’y. Dopełnieniem całego konceptu było otworzenie giełdy – CoinDeal, która aktualnie jest jedną z najważniejszych firm wchodzących w skład całego Blockchain House’u. Obecnie grupa kapitałowa zatrudnia około 100 osób, ma około 100 tys. użytkowników, a swoje biura posiada w Anglii, na Cyprze, na Malcie, w Estonii, w Szwajcarii oraz w Polsce.

Zwiększać rozpoznawalność w partnerstwie z najlepszymi

CoinDeal od początku bieżącego sezonu został także jednym z głównych sponsorów Wolverhampton Wanderers F.C., drużyny występującej w Premier League – jednej z najlepszych, a z pewnością najbardziej medialnej lidze piłkarskiej na świecie. Powód jest prosty: od początku działalności twórcy CoinDeal chcieli robić duże rzeczy, będąc jednocześnie bardzo wiarygodnym partnerem.

– Tę wiarygodność zyskaliśmy, sponsorując drużynę w jednej z dwóch najważniejszych lig piłkarskich na świecie – tłumaczy Kajetan Maćkowiak. – Wybraliśmy „beniaminka”: Wolverhampton, bo oni, tak jak my, są świeży na rynku, ale mają ambitne plany i wielkie aspiracje. To właśnie łączy nasze działalności. W ten sposób budujemy markę z potencjałem i przyszłością. Tak jak niedoświadczony zawodnik nie wejdzie na murawę i strzeli od razu 10 goli Barcelonie, tak w tradingu nikt bez doświadczenia nie dostanie się od razu do najlepszej piątki. Ale ciężką pracą można się rozwinąć i w końcu stać się najlepszym.

To podejście trafnie ujmuje ambitne plany firmy, ale także jej dbałość o bezpieczeństwo i ostrożność, które w finansach są kluczowe. Wchodząc w branżę finansową, chcemy mieć pewność, że transakcję, które będziemy wykonywać, są bezpieczne. CoinDeal daje gwarancję, że tak faktycznie jest. Szybka i łatwa rejestracja, wsparcie w trybie 24/h – jeżeli użytkownik ma problem, może być pewien, że po drugiej stronie łącza zawsze będzie ktoś, kto pomoże.