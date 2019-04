Port w Gdyni inwestuje z rozmachem

Nowy terminal promowy

Port Gdynia, realizując zapisy przyjętej przez ZMPG S.A. Strategii Rozwoju, rozpoczyna jedną z kluczowych inwestycji, dzięki której możliwa będzie obsługa dużych promów o długości do ok. 240 m, a także zwiększenie częstotliwości ich zawijania. Realizacja projektu to przede wszystkim odpowiedź na potrzeby rynku wynikające ze stale rosnącego ruchu pasażerskiego oraz wymiany handlowej ze Skandynawią.

Terminal zostanie wybudowany przy Basenie im. Marszałka Piłsudskiego. Charakteryzować się będzie powierzchnią 30 tys. m2, a za jego realizację odpowiadać będzie Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o.

– Na nowym terminalu skorzysta zarówno port, jak i Miasto Gdynia. Większa liczba promów, a co za tym idzie: pasażerów, to przede wszystkim rozwój lokalnej turystyki i branż pokrewnych. Możliwości, które stwarza realizowana przez nas inwestycja, wiążą się w sposób bezpośredni ze zwiększonymi dochodami dla nas jako spółki oraz dla budżetu państwa. Chcemy nadal rozwijać ideę autostrady morskiej Polska–Skandynawia w ramach korytarza TEN-T – mówi Adam Meller, prezes ZMPG S.A.

Przy okazji budowy nowego terminalu powstanie szereg inwestycji, takich jak: budynek dworca, galeria komunikacyjna, magazyn, skład celny, parkingi i strefa general cargo. Przebudowa będzie dotyczyć również Węzła Ofiar Grudnia 70, co pozwoli na zwiększenie jego przepustowości.

– Dla pasażerów przewidziany jest osobny obszar terminala, tzw. galeria pasażerska wraz z ruchomym łącznikiem, który zapewni sprawne przemieszczanie się pomiędzy promem a galerią. Wszystkie te elementy w sposób kompleksowy zapewnią profesjonalną obsługę zawijających do nas promów. Dzięki tej inwestycji Port Gdynia zyska nowoczesną, uniwersalną infrastrukturę, która, w odróżnieniu od obecnego terminalu, posiadać będzie możliwości transportu towarów również koleją – wyjaśnia Grzegorz Dyrmo, wiceprezes ZMPG S.A.

Nowy system nawigacyjny i światła sektorowe

W związku ze zwiększeniem liczby największych kontenerowców wpływających do Gdyni, ZMPG podjął decyzję o wdrożeniu projektu o nazwie „Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – etapy II i III”. Projekt przewiduje poszerzenie wejścia do portu z obecnych 100 do 140 m, a także instalację nowych świateł sektorowych VEGA PEL-4 oraz światła pomocniczego VEGA VRL-74.

– W celu poszerzenia wejścia głównego do portu niezbędne jest skrócenie tzw. Ostrogi Północnej, co wymusza konieczność likwidacji stawy dolnej oznakowania nawigacyjnego, wyznaczającego oś toru wejścia. W związku z tym podjęliśmy decyzję o montażu nowatorskiego na skalę europejską systemu nawigacyjnego – podkreśla Grzegorz Dyrmo.

Nowy system nawigacyjny będzie dostosowany do uwarunkowań portu w Gdyni. Zostanie podzielony na sektory, w których nawigator będzie prowadzony przez odrębne światła sektorowe w trzech barwach: czerwone i zielone mające na celu nakierowanie statku na oś toru podejścia oraz białe po wejściu w oś toru, ułatwiające nawigowanie statkiem w porcie. System ma za zadanie pomóc obserwatorowi w wymierzeniu wartości manewru w razie zmiany kąta podejścia, a co za tym idzie, zwiększyć bezpieczeństwo wpływających statków. Warto przypomnieć, że Port Gdynia jest pierwszym w Europie portem z systemem precyzyjnego wyznaczania pozycji statków z dokładnością do kilku cm – GBAS-RTK. System wspomaga pilotów w realizacji najtrudniejszych operacji manewrowych na największych jednostkach, które aktualnie zawijają do portu. Po dwóch latach od wdrożenia technologii Port Gdynia będzie mógł ubiegać się o certyfikat IMO.

System, oprócz najwyższej technologii i gwarancji bezpieczeństwa, wpływać będzie na optymalizację procesów załadunku i rozładunku poprzez możliwość automatyzacji tych czynności. Dzięki temu praca w porcie będzie jeszcze bardziej wydajna, a pracownicy mniej obciążeni. Z wdrożonej w Porcie Gdynia technologii korzystać będą mogli również geodeci. Po przeprowadzeniu procedury zgłoszenia stacji do Głównego Geodety Kraju, sygnał może zostać udostępniony również do pomiarów lądowych.

Nowy system CCTV

Za zwiększenie bezpieczeństwa na terenie portu będzie również odpowiedzialny nowy system kamer CCTV, który zostanie zainstalowany pod koniec kwietnia. W skład sytemu wchodzić będą kamery FullHD oraz kamery termowizyjne, które mają ułatwić analizę ruchu pojazdów samochodowych w porcie oraz zapis ich numerów rejestracyjnych.

– System jest rozwiązaniem uniwersalnym i skalowalnym, co oznacza, że będziemy mogli rozszerzyć jego funkcjonalność o kolejne elementy. Planujemy realizację projektu „Studium wykonalności wraz z dokumentacją techniczną inteligentnego systemu zarządzania ruchem samochodów ciężarowych w Porcie Gdynia” ze wsparciem finansowym z instrumentu CEF „Łącząc Europę”. Umożliwi to znaczne oszczędności czasu kierowców zgłaszających się po ładunek, a tym samym skrócenie czasu postoju statków. To bardzo ważne zagadnienie, bo – jak wiadomo w tej branży – czas to pieniądz. Naszym celem jest też stworzenie jednego zintegrowanego stanowiska bezpieczeństwa, które stanie się prawdziwym centrum dowodzenia wszystkich wspomnianych wcześniej rozwiązań technologicznych – zapowiada Adam Meller.

Instalacja systemu jest również ważnym zadaniem z racji strategicznego położenia gdyńskiego portu. Jest on kluczową częścią infrastruktury logistyczno-transportowej Polski oraz jedną z najważniejszych baz NATO na Bałtyku, a to wymusza zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa. Inwestycja ZMPG wyniesie je na kolejny poziom.

Michał Woźniakowski