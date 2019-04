Dobre drogi dla Śląska

Czy środki, jakie za pańskim udziałem przeznacza w tym roku samorząd województwa śląskiego, to dużo czy mało w stosunku do oczekiwań i potrzeb?

Drogi to taka sfera, gdzie każda ilość środków znajdzie swoje zaangażowanie. Jako marszałek resortowy zajmujący się drogownictwem w naszym województwie chcę zapewnić, że budujemy i chcemy budować możliwie najlepsze drogi, więc koncentrujemy się na ich jakości. Dbamy też o ich utrzymanie. Potrzeby w tej dziedzinie są ogromne. W 1999 r.,kiedy powstał Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, finansowanie tego sektora było niewielkie. W tym roku przeznaczamy historycznie najwyższą kwotę. Przekłada się to na poprawę stanu dróg.

reklama reklama



Jak kształtują się ceny, za które da się budować i modernizować drogi?

Wszystko zależy od konkretnych warunków terenowych, urbanizacji, uwarunkowań prawnych i własności gruntów, wreszcie rynkowych kosztów usług budowlanych. Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że budowa jednego kilometra nowej drogi może kosztować między 10 a 30 mln zł. W województwie śląskim koszt przebudowy 1 km drogi wojewódzkiej kształtuje się w granicach od 4 do 6 mln zł, a remontu – od 1,5 do 2 mln zł. W tym roku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach dysponuje kwotą nieco ponad 287 mln zł.

Jakie najważniejsze inwestycje drogowe w województwie planuje pan w najbliższej perspektywie?

Zacznijmy od już rozpoczętych inwestycji. Trwa budowa obwodnicy Buczkowic i przebudowa DW 941 w Wiśle. Te przedsięwzięcia mają kapitalne znaczenie dla mieszkańców Beskidów i turystów. Budujemy most na rzece Ruda, w ciągu DW 919, na jedynej trasie prowadzącej w kierunku autostrady od strony Raciborza. Na tę inwestycję mieszkańcy czekali od powodzi tysiąclecia w 1997 r. Remontujemy drogi nr 904 w Rększowicach i DW 417. Te już są w budowie, a przed nami wielkie inwestycje, związane z Regionalnym Programem Operacyjnym: kluczowa droga dla subregionu zachodniego województwa śląskiego – DW 935 w nowym śladzie – dwupasmowe połączenie mieszkańców subregionu z autostradą A1, wkrótce rozstrzygnięcie przetargów na kolejne etapy. Ruszamy z przebudową DW 933 między Wodzisławiem Śląskim a Jastrzębiem-Zdrój i między Pawłowicami a Pszczyną. Do tego dochodzi DW 913 prowadząca na lotnisko w Pyrzowicach.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach przoduje w innowacjach i budzi uznanie na skalę ogólnopolską, a nawet międzynarodową.

Kładziemy duży nacisk na jakość dróg. ZDW przoduje w innowacyjnych rozwiązaniach. Szczególnie zastosowanie asfaltów wysokomodyfikowanych sprzyja trwałości inwestycji. Wielkim wkładem ZDW w Katowicach jest rokroczna organizacja Śląskiego Forum Drogownictwa, do uczestnictwa w którym zachęcam.

W jakim stopniu według pana jakość dróg i sieć drogowa wpływają na rozwój Śląska?

To zasadnicza kwestia dla cywilizacyjnego rozwoju regionu. Stan infrastruktury drogowej jest kluczowym czynnikiem stymulującym wzrost gospodarczy i podnoszącym atrakcyjność terenów inwestycyjnych. Spójna sieć oraz dobra jakość dróg zapewniają szybki i bezpieczny przewóz ładunków, a wszystkim mieszkańcom poprawiają dostępność do ośrodków kulturalnych, instytucji publicznych, terenów turystycznych i wiejskich. Podnoszą komfort uczestników ruchu drogowego, młodym dają łatwiejszy dostęp do ośrodków akademickich i szanse na znalezienie pracy. Podkreślam, że te aspekty jakości życia są równie ważne, jak kwestie gospodarcze.

Czy uważa pan, że wydatki na drogownictwo należy proporcjonalnie zwiększać, czy utrzymywać na dotychczasowym poziomie?

Ze względu na zwiększające się natężenie ruchu drogowego oraz budowę nowych odcinków dróg wojewódzkich, chciałbym proporcjonalnie zwiększać nakłady na ich utrzymanie. Oprócz budowy obwodnic konieczne jest także utrzymywanie infrastruktury drogowej w dobrej kondycji, a to kosztuje. Chciałbym też modernizować infrastrukturę okołodrogową, tak, by eliminować miejsca potencjalnie niebezpieczne dla uczestników ruchu lub chociaż minimalizować skutki kolizji drogowych.

Czy śląskie drogi mogą być symbolem i wzorem dla innych regionów?

Bez wątpienia. Dzięki przemyślanej strategii inwestycyjnej województwa śląskiego w drogownictwie został dokonany wielki postęp. Stosujemy nowe materiały oraz technologie, by poprawiać trwałość konstrukcji dróg. O tym oraz o innych tematach będzie mowa na VII Międzynarodowej Konferencji Śląskie Forum Drogownictwa, która odbędzie się w dniach 4–6 czerwca br. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam do uczestnictwa.