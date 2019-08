PKP Intercity inwestuje z myślą o pasażerach

Pierwsze półrocze 2019 r. potwierdza zwiększające się zainteresowanie usługami przewoźnika. Spółka przewiozła w tym okresie 22,8 mln pasażerów, co daje 6-procentowy wzrost względem analogicznego okresu w 2018 r. Jest to dobry prognostyk, wskazujący, że polska kolej podąża we właściwym kierunku. Bardzo dobrą sytuację ekonomiczną spółki potwierdza agencja ratingowa Fitch, utrzymując długoterminowy rating w walucie krajowej i obcej na poziomie BBB+ oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie AA. Taka sytuacja pozwala na dalsze inwestycje w tabor, co przyczyni się do zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa pasażerów.

Jednym z elementów programu inwestycyjnego jest zakup 12 fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT). Umowa na kwotę 1,015 mld zł brutto została podpisana przez przewoźnika z firmą Stadler Polska Sp. z o.o. Nowe składy będą wykorzystywane do relacji międzywojewódzkich i pozwolą na stworzenie jednolitego standardu na często uczęszczanych trasach. Pojazdy będą dostosowane do prędkości 160 km/h, a to przełoży się na zapewnienie możliwie najatrakcyjniejszego czasu przejazdu. Warto dodać: przejazdu w komfortowych warunkach, ponieważ pociągi te zostaną wyposażone w klimatyzację, gniazdka elektryczne oraz wzmacniacze sygnału GSM/LTE. Zostaną również dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kolejnym, strategicznym partnerem spółki jest H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych w Poznaniu. Pierwotna umowa na zakup 55 nowych wagonów pasażerskich została rozszerzona w br. o zakup kolejnych 26 takich pojazdów, a jej wartość z początkowych 473,5 wzrosła do 697,8 mln zł brutto. Wagony będą używane w pociągach Express Intercity (EIC) i sukcesywnie wprowadzane od 2020 r.

– Nieustannie podnosimy komfort podróżowania naszymi pociągami, inwestujemy też w lepsze dopasowanie naszego taboru do potrzeb różnych grup pasażerów. Dlatego też podjęliśmy decyzję o zakupie dodatkowych, nowoczesnych wagonów, w których podróżni będą mogli korzystać z licznych udogodnień – mówi Marek Chraniuk, prezes zarządu PKP Intercity.

H. Cegielski był również odpowiedzialny za modernizację 60 wagonów 111A będących w dotychczasowym posiadaniu krajowego przewoźnika. Umowa na tę usługę podpisana została w 2017 r. i rozszerzona o modernizację kolejnych 30 wagonów w roku 2018. Łączna wartość kontraktu wyniosła blisko 410 mln zł brutto. Częściowo inwestycja ta finansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. W roku bieżącym PKP Intercity podpisało z tym dostawcą umowę na modernizację 10 wagonów na wagony restauracyjne oraz wybrało jego ofertę na modernizację 13 lokomotyw spalinowych serii SM42. Łączna kwota obu zamówień wyniesie 151,6 mln zł brutto.

Kolejnym istotnym punktem w planie inwestycyjnym jest podpisana umowa z konsorcjum spółek Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz i Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki”. Przedmiotem współpracy jest modernizacja 14 elektrycznych zespołów trakcyjnych ED74, a jej wartość opiewa na kwotę 274,8 mln zł brutto. Podstawowymi zmianami w modernizowanych elektrycznych zespołach trakcyjnych będzie również przystosowanie ich do standardów nowoczesnych składów będących na wyposażeniu przewoźnika. Wzrost komfortu oraz zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych to niejedyne inwestycje spółki. Podpisana w tym roku umowa zawarta z firmą Agat dotyczy zakupu urządzenia myjącego dla stanowiska mycia taboru kolejowego. Kontrakt wart 7,4 mln zł brutto gwarantuje ze strony dostawcy wykonanie peronu, uszczelnienie torowiska, budowę fundamentu portalu myjącego, wykonanie projektu linii zasilającej oraz instalację samego urządzenia. Nowa myjnia charakteryzować się będzie oszczędnościami w zużyciu wody oraz obiegiem zamkniętym, co będzie miało znaczący wpływ na ekologię i ochronę środowiska. Wniosek jest zatem prosty: PKP Intercity konsekwentnie realizuje swoją szeroko pojętą strategię rozwoju, której efekty odczuwają wszyscy korzystający z kolei.

Michał Woźniakowski

Lokomotywa EP09 w służbie PKP Intercity w okolicznościowych barwach z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości