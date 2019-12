Art In Energy zdobywa EuroSymbol 2019

Podczas gali finałowej programu Symbol 2019 wyróżnienie za innowacyjną technologię odebrał Arkadiusz Błoch, prezes zarządu Art In Energy Sp. z o.o.

– Jesteśmy wciąż głodni nowych wyzwań. Nie zamierzamy spoczywać na laurach. Myślimy o ciągłym rozwoju. Już teraz utworzyliśmy biuro projektowe, w latach 2020/2021 planujemy wdrożenie nowego projektu ukierunkowanego na wzrost bezpieczeństwa eksploatacji linii kolejowych. A wyróżnienia, których jesteśmy laureatem, jak choćby EuroSymbol Innowacji 2019, pokazują, że obraliśmy dobry kierunek, który chcemy kontynuować – powiedział Arkadiusz Błoch, odbierając nagrodę.

Miliardy złotych inwestowane obecnie w Polsce w rozwój i modernizację linii kolejowych wymuszają na wyspecjalizowanych w poszczególnych branżach firmach wdrożenie technologii, które pozwalają na zwiększenie tempa realizacji zleceń przy możliwie najniższych kosztach. Odpowiedzią na to wyzwanie jest spółka Art In Energy. Firma zajmuje się kompleksową modernizacją sieci trakcyjnej, posługując się nie stosowaną jeszcze przez nikogo nowoczesną technologią jej pozycjonowania. Pozwala ona na optymalizację kosztów realizacji zleceń, a zarazem niweluje uszkodzenia infrastrukturalne przy jednoczesnym obniżeniu czasu potrzebnego na ich realizację o ok. 20%. Jest to usługa budowlana, polegająca na precyzyjnym wyznaczeniu punktu podwieszenia liny trakcyjnej. Projekt powstał ze środków Unii Europejskiej, a jego koszt opiewał na kwotę ponad 12 mln zł.

– Technologia, którą wykorzystujemy, to novum na rynku. Działamy szybciej, taniej, jesteśmy bardziej mobilni, ponieważ nasz sprzęt porusza się w ruchu drogowym. Po pierwszych latach funkcjonowania widzimy, jak bardzo ta innowacyjna metoda była potrzebna, szczególnie teraz, kiedy kolej jest na etapie wzmożonych prac modernizacyjnych – mówi Arkadiusz Błoch.

Pierwszym dużym obsługiwanym przez firmę zleceniem była elektryfikacja linii nr 68 pomiędzy Lublinem a Stalową Wolą. Innymi projektami realizowanymi przez Art In Energy Sp. z o.o. jest modernizacja sieci trakcyjnej na odcinkach Warka – Radom, Koluszki – Słotwiny, a także stacji kolejowej w Rzeszowie czy mostu Gdańskiego w Warszawie.

Art In Energy realizuje strategię nowoczesnych rozwiązań. Celem zarządu spółki jest umacnianie pozycji na rynku oraz ciągłe poszerzanie swojej oferty o nowe rozwiązania pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo w ruchu kolejowym. Utworzone w 2019 r. biuro projektowe to jeden z kroków milowych przyjętej strategii. Planowane kolejne projekty pozwolą firmie na pozyskanie nowych gałęzi rynku, co przełoży się na jeszcze bardziej kompleksową obsługę realizowanych zleceń.

Michał Woźniakowski