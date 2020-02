Kolejne rekordy PKP Intercity

„49 mln powodów do zadowolenia” – tymi słowami PKP Intercity może podsumować 2019 r. Był to dla narodowego przewoźnika kolejny rekordowy rok. Dla porównania w 2015 r. Intercity przewiozło 31 mln pasażerów. Tak gigantyczny wzrost zainteresowania usługami przewoźnika wynika z realizowanego planu rozwoju spółki pod nazwą „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji”. Strategia ma na celu zwiększenie liczby obsługiwanych pasażerów i wzrost ich zadowolenia z usług PKP Intercity poprzez wprowadzenie ekologicznych, szybkich i nowoczesnych składów oraz rozszerzeniu siatki komunikacyjnej.

– Z badań przeprowadzonych w maju 2019 r. wynika, że 70% pasażerów jest zadowolonych z naszych usług. Jest to wzrost o 28% względem okresu przed inwestycjami w jakość i komfort podróżnych. Widać to najlepiej po liczbie pasażerów. W 2019 r. obsłużyliśmy ich blisko 49 mln, a szacujemy, że po zrealizowaniu wszystkich założeń planu rozwoju spółki liczba ta wzrośnie do ponad 70 mln rocznie – mówi Marek Chraniuk, prezes zarządu PKP Intercity S.A.



Po zrealizowaniu planu inwestycyjnego, czyli po 2023 r., 80% taboru spółki będzie zmodernizowane lub wymienione na nowy. Pociągi zostaną w znacznej części wyposażone w klimatyzację i dostęp do bezprzewodowego internetu, zostaną też dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Całość inwestycji ma wynieść ok. 7 mld zł.

Środki przeznaczone na ten cel pochodzą m.in. z funduszy unijnych, Europejskiego Banku Inwestycyjnego czy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Do końca 2019 r. wydatki na zwiększenie jakości podróży wyniosły już blisko 4,3 mld zł.

– Nowy i zmodernizowany tabor kolejowy pochodzi z polskich fabryk takich producentów, jak Newag, Pesa Bydgoszcz, FPS H.Cegielski czy Stadler Polska. Do 2023 r. chcemy wymienić lub zmodernizować łącznie 885 wagonów oraz 318 lokomotyw elektrycznych. Cele, które sobie wyznaczyliśmy przy realizacji tej gigantycznej inwestycji, to wygoda, nowoczesność i ekologiczne rozwiązania nowych składów – dodaje Marek Chraniuk.

W obecnych zasobach spółki jest 20 składów typu Pendolino, 20 składów typu PESA Dart oraz 20 typu Flirt3. W ramach dalszych inwestycji PKP Intercity podpisało umowę ze spółką Stadler Polska na dostawę 12 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Wartość kontraktu wyniosła 1,015 mld zł brutto. Pociągi mają zasilić zasoby przewoźnika do końca sierpnia 2023 r. Pojazdy będą wyposażone w system ETCS pozwalający na zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych. W trosce o wygodę niepełnosprawnych pasażerów przewoźnik zobligował producenta do wyposażenia wszystkich 12 składów w windy ułatwiające dostanie się na pokład.

PKP Intercity postanowiło również zmodernizować 14 już obecnie posiadanych elektrycznych zespołów trakcyjnych ED74. Kontrakt o wartości 275 mln zł brutto ma zrealizować ich producent – PESA Bydgoszcz. Celem modernizacji jest podniesienie ich standardu poprzez instalację klimatyzacji, wi-fi, wygodniejszych foteli oraz gniazd elektrycznych. Podobne udogodnienia mają trafić również do 245 wagonów, za których unowocześnienie także odpowiada firma z Bydgoszczy. Realizacja tego zlecenia to kolejny ponadmiliardowy kontrakt. Kolejną ważną umową była ta zrealizowana przez FPS H.Cegielski. Celem kontraktu była modernizacja 90 wagonów typu 111A, której producent dokonał

z końcem 2019 r., i to pięć miesięcy przed ostatecznym terminem. Poznańska firma odpowiada również za produkcję 81 nowych wagonów, przerobienie 10 wagonów na wagony restauracyjne, które pozwolą na zwiększenie liczby pociągów Intercity z usługą WARS, a także modernizację 13 lokomotyw typu SM42. Warto dodać, że przewoźnik zawarł już także umowy na zakup 30 nowych lokomotyw elektrycznych Griffin o wartości łącznej 551 mln zł brutto. Za produkcję tych nowoczesnych pojazdów odpowiada NEWAG.

Michał Woźniakowski