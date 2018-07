MOKATE: rodzinny międzynarodowy biznes zbudowany na wartościach

Mówi się, że to MOKATE nauczyło Polaków pić cappuccino. Dziś firma jest jednym z największych polskich producentów kawy, herbaty i napojów instant w Europie Środkowo-Wschodniej, ale może pochwalić się także szerokim wachlarzem innych produktów. Jak to się wszystko zaczęło i na jakich fundamentach zbudowali państwo swoją pozycję na rynku?

Firma rodzinna MOKATE zbudowała swój sukces na wartościach takich jak pracowitość, chęć rozwoju, wzajemne zaufanie i poszanowanie godności oraz pracy ludzkiej, także tej służącej wspólnemu dobru. Te wartości wyniosłem z domu rodzinnego. A historia naszego biznesu zaczęła się od sklepu kolonialnego, który na przełomie XIX i XX wieku w miejscowości Dobra, obecnie w granicach Republiki Czeskiej, założył mój pradziad Józef. Klientów przybywało, więc niebawem do rodzinnego sklepu dołączyła restauracja i tak zaczęliśmy budować naszą kluczową kompetencję – zaspokajanie elementarnych ludzkich potrzeb na najwyższym dostępnym poziomie. Później, już w niepodległej Polsce, rodzinna firma funkcjonowała pod nazwą Mokrysz, oprócz głównej działalności prowadząc również wytwórnię betonu. Zawsze jednak koncentrowała się na tym, co pozwala „ubarwiać życie smakiem”.

Ta misja pozwoliła nam przetrwać kolejne trudne dziesięciolecia, aby dziś, w warunkach wolnego rynku, rozwijać biznes do obecnych rozmiarów.

Dziś Grupę MOKATE tworzy 9 firm. Oprócz cappuccino wytwarzamy ponad 50 rodzajów różnych produktów; napojów kawowych instant, miksów kawowych, kawy mielonej i ziarnistej, herbat czarnych, owocowych i ziołowych oraz ciastek i żywności „fit”.

Taki rozwój nie byłby możliwy bez permanentnych inwestycji. Które z nich aktualnie można uznać za najistotniejsze?

Stale inwestujemy w najnowszej generacji technologie i trudno wskazać tę najważniejszą. Wypada zacząć od nowego zakładu produkcyjnego oddanego do użytku wiosną 2017 r., w którym funkcjonuje jedna z najnowocześniejszych linii technologicznych tej branży na świecie – instalacja do suszenia rozpyłowego. Dzięki niej zwiększyliśmy moce produkcyjne, jak również skróciliśmy czas oczekiwania na realizacje zamówień. Dla jakości kluczowe znaczenie ma zlokalizowane w nowym zakładzie nowoczesne laboratorium, otwarte w październiku 2017 r. Co ciekawe, ma ono powierzchnię zbliżoną do… pierwszego zakładu produkcyjnego MOKATE, uruchomionego 26 lat temu. Do dyspozycji pracowników są tu najnowocześniejsze urządzenia aplikacyjne, sprzęt pomiarowy oraz odpowiednie narzędzia do przeprowadzania testów nowych produktów. Laboratorium jest w stanie błyskawicznie przygotować przepis na prawie każdy składnik najbardziej wymyślnych lodów, zup, sosów czy napojów instant. Stale badamy w nim możliwości doskonalenia naszych produktów, a także testujemy poszczególne proporcje składu wyrobów.