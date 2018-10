Profix rośnie i inwestuje

15 września Krzystof Sobieraj, prezes Zarządu Profix symbolicznie przeciął wstęgę i tym samym zakończona została rozbudowa centrum logistyczno-handlowego Profix w podwarszawskiej miejscowości Łomna Las. Inwestycja trwała dwanaście miesięcy. Obejmowała dobudowanie do istniejących już magazynów nowych powierzchni i połączenia ich w jeden "organizm".

Zakończony w tym roku pierwszy etap inwestycji znacząco zwiększył możliwości logistyczno- usługowe Profix. Przestrzeń magazynowa zwiększyła się o 8000 mkw, powstał także specjalnie wydzielony budynek o powierzchni 3000 mkw przeznaczony na działalność serwisowo-badawczo-usługową. Swoją siedzibę znajdą w nim trzy bardzo istotne dla klientów Profix działy: serwis, dział logowania oraz jednostka badawczo-rozwojowa.

Bezkompromisowa jakość

Profix należy do grona największych producentów i dystrybutorów narzędzi, elektronarzędzi i artykułów BHP w Polsce. Od pierwszych dni działalności strategia rynkowa firmy koncentruje się na jakości produktu jako centralnym punkcie działań.

W tym roku Profix obchodzi jubileusz 25-lecia działalności. Produkty oznaczane logotypami PROLINE, LAHTI PRO, TRYTON wytwarzane są z materiałów wysokiej jakości przy zachowaniu restrykcyjnych norm jakościowych. Nie ma w tym nic dziwnego, że są one wybierane przez profesjonalistów. Używa się ich na budowach, w zakładach przemysłowych i warsztatach samochodowych. Swoją pracę wykonują przy ich użyciu montażyści, serwisanci, jak i ogromna grupa majsterkowiczów.

– Zależy nam na tym, by ułatwiać pracę profesjonalistom, dlatego wprowadzamy do naszego asortymentu produkty dedykowane: narzędzia przeznaczone nie tylko do prac ogólnych, ale i takie do wykorzystania w bardzo zaawansowanych zastosowaniach – mówił Krzysztof Sobieraj podczas ceremonii otwarcia.

Firma rozrasta się metodycznie; nic tu nie dzieje się nagle czy przypadkiem. Po zakończonej właśnie inwestycji powierzchnia centrum handlowo-dystrybucyjnego zwiększyła się do blisko dwóch hektarów. Wykonano także prace przygotowawcze, które umożliwią dalszą rozbudowę. Nastąpi ona w ciągu najbliższych lat.

Medal od wicepremiera

Profix już wiele razy pokazał, że nie boi się nowych wyzwań. Tak było wówczas kiedy powoływane do życia były kolejne marki własne, jak startowały innowacyjne programy wspierające sprzedaż kierowane do dystrybutorów, czy też otwierany był pierwszy sklep patronacki PROLINE. Co bardzo istotne niemalże wszystkie podejmowane działania przynoszą zakładane efekty. Narzędzia Proline, według plebiscytu Laur Konsumenta, są obecnie najbardziej znaną polską marką narzędzi ręcznych. Profix obsługuje blisko 8000 odbiorców detalicznych, a sieć sklepów patronackich liczy już blisko 500 placówek. Firma za swój wkład w rozwój polskiej gospodarki otrzymała w 2015 roku medal honorowy od ministra gospodarki.