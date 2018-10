Trzy filary komunikacji

Punktualność, szybkość, komfort podróżowania – to pasażerowie cenią sobie najbardziej, a zapewnia im to Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie. Jego najnowszą inwestycją jest oddawany właśnie do użytku Dworzec Lokalny. Mieszczący się przy ul. Towarnickiego obiekt wraz z pawilonem obsługi podróżnych, poczekalnią, sanitariatami, przechowalnią bagażu, punktem obsługi podróżnych oraz kasami jest po wszechstronnej przebudowie za ponad 20 mln zł. Zwraca uwagę jej efekt ekologiczny: budynek wyposażony jest w instalacje odnawialnych źródeł energii, zastosowano w nim integrację fotowoltaiki z fasadą budynków. Będzie jedynym w woj. podkarpackim dworcem autobusowym przystosowanym do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym, m.in. przez informacje w alfabecie Braille’a i nagłośnienie.

– To będzie jeden z najnowocześniejszych dworców w Polsce – podkreśla Anna Kowalska, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie – Duża liczba odprawianych pasażerów stawia nam wysokie wymogi w zakresie organizacji jego funkcjonowania tym bardziej, że wskazane jest zwiększenie ilości przewoźników korzystających z obiektu przy jednoczesnej zmianie struktury obsługiwania komunikacji na dalekobieżną i regionalną, sprzyjającej w większym stopniu promocji Rzeszowa.

– Wyjątkowością współtworzonego przez Asseco Dworca Lokalnego w Rzeszowie jest to, że zbudowały go nie firmy budowlane, a technologiczne. Jest kwintesencją pojęcia inteligentnego transportu miejskiego. Nowoczesny jest zarówno sam budynek dworca (fotowoltaika, oświetlenie LED), ale przede wszystkim zastosowana infrastruktura IT tworząca tzw. system ITS (inteligentny system transportowy): e-tablice pasażerskie, automatyczny system zapowiedzi głosowych, biletomat, infokiosk, wi-fi, system kamer rejestrujących i analizujących przepływ pojazdów – mówi Paweł Sokołowski, Dyrektor Pionu Cyfrowej Infrastruktury Miejskiej w Asseco Data Systems SA.

Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa:

W Rzeszowie rozwój transportu miejskiego oparty jest na trzech filarach: nowoczesny tabor, wygodna infrastruktura oraz system informacji i sterowania ruchem autobusów. Rozbudowaliśmy system ITS (w tym 16 szt. tablic informacji pasażerskiej, 6 biletomatów), zakupiliśmy 50 niskopodłogowych, klimatyzowanych, wyposażonych w biletomaty autobusów (w tym 10 sztuk 12-metrowych, 30 pojazdów 18-metrowych o konwencjonalnym napędzie oraz 10 jednostek 12-metrowych o napędzie elektrycznym). Wymieniliśmy 136 zespołów przystankowych (wiat), w tym 8 klimatyzowanych latem i ogrzewanych zimą (do końca bieżącego roku będzie ich 16). Zainstalowaliśmy 50 pylonów przystankowych wyposażonych w podświetlane gabloty z rozkładami jazdy, których zasilanie pochodzi z instalacji fotowoltaicznej. Przebudowa Dworca Lokalnego zintegruje lokalnych i dalekobieżnych przewoźników z komunikacją miejską. Pozostałe dwa projekty zakładają zakup w sumie 40 autobusów elektrycznych oraz 40 autobusów zasilanych CNG wyposażonych w biletomaty mobilne, oraz wymianę 79 zespołów przystankowych. W ramach projektu „Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie” planujemy ponadto utworzenie Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego.

Z dworca przed przebudową korzystało rocznie ponad 1,2 mln pasażerów. Teraz obiekt będzie pełnić funkcje przesiadkowe nie tylko pomiędzy obsługiwaną komunikacją autobusową, ale również komunikacją kolejową oraz lotniczą dzięki stałym liniom komunikacji miejskiej do Portu Lotniczego w Jasionce. W początkowym okresie Dworzec Lokalny będzie obsługiwać linie międzynarodowe do: Berlina, Bremy i Wiednia; dalekobieżne m.in. do: Warszawy, Wrocławia, Gdańska i Gdyni, Katowic, Krakowa, Zakopanego i Bielska Białej oraz regionalne (powyżej 50 km)