Inwestycje dla pacjentów

Szpital wciąż się rozwija. Oferuje świadczenia na coraz wyższym poziomie, równocześnie wzbogacając ofertę o nowe usługi. Stąd tegoroczny tytuł Most Opieki Medycznej i Skutecznego Zarządzania 2018. Rocznie w 21 oddziałach z ok. 544 łóżkami hospitalizowanych jest ok. 32 tys. pacjentów z całej Polski.

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym rocznie zaopatrywanych jest ponad 43 tys. osób, a w POZ– blisko 20 tys.

Działający i prężnie rozwijający się przy szpitalu od 2012 r. Ośrodek Onkologiczny to nowoczesna placówka, jedna z najlepiej wyposażonych w woj. małopolskim. Dzięki niej pacjenci nie muszą udawać się w trudnych chwilach życia na badania diagnostyczne, zabiegi onkologiczne czy leczenie do oddalonych od swojego miejsca zamieszkania ośrodków.

Obecnie szpital jest w trakcie realizacji największej inwestycji przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, jak również Samorządu Województwa Małopolskiego. Największe nakłady finansowe położone zostały na rozwój opieki nad kobietami ciężarnymi oraz matką i dzieckiem, w tym przedwcześnie urodzonym. W budynku, który ma powstać w ramach projektu przewidziano pomieszczenia dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Neonatologii z IT, Ginekologii Onkologicznej, a także Poradni Ginekologicznej oraz Poradni Zaburzeń i Wad Rozwojowych Dzieci.

Planowany jest dalszy rozwój onkologii. Uruchomienie Pracowni Brachyterapii oraz Zakładu Medycyny Nuklearnej pozwoli rozszerzyć działalność Ośrodka Onkologicznego o nowoczesne leczenie nowotworów. Zaplanowano również powiększenie Oddziału Onkologii Klinicznej o 12 łóżek. W ramach projektu zostaną zmodernizowane oraz dostosowane do obowiązujących przepisów pozostałe oddziały – Pediatrii, Otolaryngologii, a także obecny Pawilon Ginekologiczno-Położniczy, do którego zostaną przeniesione oddziały Pulmonologii i Psychiatrii oraz utworzone dwa nowe: Geriatrii oraz Rehabilitacji. Z Dąbrowej k. Nowego Sącza na teren Szpitala przeniesiony zostanie Oddział Chorób Zakaźnych. Wreszcie modernizacji i remontu doczekają się poradnie specjalistyczne.

Część zadań została już zrealizowana: modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Oddział Chirurgiczny dla Dzieci, który zmienił swoją lokalizację.

