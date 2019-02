Wzorowy szpital

– Dajemy pacjentom bezpieczeństwo i kompleksową opiekę w różnych zakresach, co jest równoważne z najwyższą jakością świadczonych usług. Dzięki innowacyjnej infrastrukturze i doświadczonej kadrze medycznej rzeczywiście stajemy się wzorem – mówi Dariusz Oleński, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.

Placówka wciąż podnosi jakość oferowanych świadczeń poprzez nowe inwestycje. W 2018 r. oddała do użytku innowacyjny Ośrodek Opieki Medycznej – „Domowy Szpital”. Jest to zespół długoterminowej opieki medycznej dla osób przewlekle chorych oraz w stanach paliatywnych. Szpital tworzy też obszary specjalnie nadzorowane. Przykładem jest obszar, gdzie realizowany jest program KOC, czyli koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży, o nazwie „Kobieta – Matka – Dziecko”. Działa również KOS, czyli program opieki nad pacjentem po zawale serca. Szpital organizuje „Akademię Zdrowego Serca” – cykl spotkań edukacyjnych skierowanych do pacjentów kardiologicznych oraz ich bliskich.

2018 r. obfitował w sukcesy. Szpital zdobył tytuł Symbolu Nowoczesnych Usług Medycznych. Został też liderem rankingu „Bezpieczny Szpital”, zajmując pierwsze miejsce w Polsce. Rozpoczęła się budowa nowego pawilonu, do którego przeniesione zostaną oddziały onkologii oraz hematologii. Inwestycje związane z rozwojem „Bialskiej Onkologii” to obecnie sztandarowy projekt, wart ponad 60 mln zł. Jego zakończenie planowane jest na trzeci kwartał 2020 r.

Ważne wyzwania na przyszły rok to zwiększenie możliwości realizowania programów lekowych dla pacjentów onkologicznych oraz otwarcie nowego oddziału neurochirurgicznego. Rozszerzony zostanie zakres usług „Domowego Szpitala” w obszarze opieki i pielęgnacji pacjentów w ich domach. Planowane jest uruchomienie wypożyczalni profesjonalnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego: m.in. dobrych zestawów kąpielowych, czy specjalnych łóżek z materacami przeciwodleżynowymi, które trafią do domów chorych objętych opieką przez placówkę. Obecnie trwają prace w ramach inwestycji „odcinka krążenia pozaustrojowego” z ECMO w oddziale kardiologicznym. Placówka podjęła również prace w zakresie modernizacji bloku operacyjnego, w którym powstanie sala hybrydowa

Wizualizacja „Bialskiej Onkologii”

Anna Knapek