Pół miliarda pasażerów

Kierowana przez pana firma jest największym przewoźnikiem autobusowym w Polsce.

Ponad 50% mieszkańców stolicy przemieszcza się, korzystając z komunikacji miejskiej, statystycznie każdy warszawiak raz dziennie. W ciągu doby nasze autobusy przewożą ponad 1,2 mln pasażerów, w ciągu roku – blisko pół miliarda. Wysyłamy na ulice tyle samo pojazdów, co w Berlinie – ponad 1220. Zatrudniamy ok. 3500 kierowców. Spośród stolic europejskich Warszawa ma największe obłożenie komunikacją miejską. To pokazuje skalę naszej działalności.

Jaka jest strategia rozwoju komunikacji miejskiej w Warszawie, w szczególności autobusowej?

Zanieczyszczenie powietrza staje się coraz bardziej istotnym problemem. Lepiej zapewniać na co dzień lepsze warunki życia, niż płacić zdrowiem i na fundusz zdrowia, dlatego strategicznie postawiliśmy na rozwój taboru ekologicznie przyjaznego.

A konkretnie?

Podpisaliśmy już umowy na dostawy 110 autobusów polskiej produkcji MAN ze Starachowic zasilanych gazem CNG. Dostawy rozpoczną się na wiosnę, pod koniec I kwartału br. Na dniach otwieramy oferty na 130 18-metrowych autobusów elektrycznych. W tym przypadku po raz pierwszy skorzystamy z dotacji unijnych na ten cel wynoszących ok. 60%.

Czy te pojazdy się sprawdzają? Czy pasażerowie są z nich zadowoleni?

Autobusy te są ciche, niemal bezgłośne, co jest szczególnie istotne nocami. Nie emitują oczywiście spalin. A satysfakcja mieszkańców z roku na rok rośnie. Badania wykazują, że ok. 85% z nich jest zadowolonych, oceniając komunikację miejską w Warszawie jako dobrą lub bardzo dobrą.

Istotny czynnik zadowolenia pasażerów to jakość obsługi.

Uczymy nowoprzyjmowanych kierowców, jak obsługiwać pasażerów. Początkującym w znajomości trasy pomaga technika nawigacji. Uczulamy na obsługę ludzi niepełnosprawnych, niedowidzących, z dysfunkcjami ruchu, przeprowadzamy specjalistyczne szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego czy jazdy na płycie poślizgowej. Współpracujemy z Policją: funkcjonariusze szkolą nas, a my pomagamy w szkoleniu policjantów. Te działania uzupełniają programy dla dzieci. Posiadamy też specjalny autobus do szkolenia psów. Chodzi o to, by zwierzę pozyskane ze schroniska spokojnie wchodziło i wychodziło przez ruchome drzwi i nie bało się pracującego silnika. Wszystkimi musimy się zająć i na wszystkie możliwe ewentualności, aspekty umieć zareagować. Chcemy, aby satysfakcja pasażerów była jak największa.