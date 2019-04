Beata Drzazga: zmysł, odwaga, przedsiębiorczość, pracowitość

Jest pani właścicielem i prezesem spółki BetaMed S.A., którą śmiało można uznać za lidera w branży nowoczesnych usług medycznych. Co zadecydowało, że dziś pani pozycja na biznesowej mapie Polski stawiana jest za wzór?

Często zadawano mi pytanie: czy kobietom jest ciężko w biznesie? A ja uważam, że nie powinno się tu wprowadzać podziału według płci. Teraz oczywiście jest znacznie więcej kobiet, które zajmują się naprawdę dużymi biznesami. Ostatnie 10–15 lat było w tej sprawie kluczowe, bowiem zupełnie zmieniła się kultura biznesowa w naszym kraju. A w biznesie lepiej poradzi sobie po prostu osoba z odpowiednim zbiorem cech. Zmysł, przedsiębiorczość, odwaga, pracowitość – to tu tkwi clou sprawy. Równie ważne są także geny. Jako dziecko i nastolatka załatwiałam wiele spraw, które z założenia przypisywane są starszym, dojrzalszym osobom. Jednak ja już wtedy wykazywałam zdolności i cechy organizacyjne. Analizując drzewo genealogiczne mojej rodziny – zwłaszcza po stronie ojca – przez pokolenia pojawiają się osoby przedsiębiorcze, osiągające swoje małe sukcesy. Wtedy nawet nie spodziewałam się, że te cechy prowadzą właśnie do sukcesu.

Nagród, które otrzymuje BetaMed S.A. i inne pani firmy, a także pani osobiście – nie sposób zliczyć. Ale to przecież jedynie wisienka na torcie, którą poprzedza ciężka praca i niezwykle ważne – zwłaszcza w branży medycznej – wiedza i doświadczenie. Czy sukces panią motywuje?

Jest mi za każdym razem bardzo miło, gdy co jakiś czas odbieram nagrody, gdzie zostaję doceniona za rozwój BetaMedu S.A. 9 lutego na 47. Balu Charytatywnym w Miami otrzymałam nagrodę Gold Medal Award z rąk Lady Blanki Rosenstiel za stworzenie największej firmy opieki nad starszymi ludźmi w Polsce oraz za filantropię. Te bale, organizowane przez Amerykański Instytut Kultury Polskiej, mają niezwykły charakter, a ich zadaniem jest rozwijanie i szerzenie współpracy polsko-amerykańskiej i wyróżnianie wybitnych osób. Ale oprócz nagród, które są naprawdę miłym dodatkiem do ciężkiej pracy, bardzo sobie cenię zaproszenia na merytoryczne spotkania, kongresy, panele dyskusyjne, w których występuję w roli eksperta. Będąc w USA uczestniczyłam w roli partnera oraz prelegenta w Kongresie 60 Milionów – Globalnym Zjeździe Polonii, gdzie poruszaliśmy bardzo ważny temat turystyki medycznej, nad którą chcemy teraz pracować i ją rozwijać. BetaMed S.A. zapewnia świetne warunki pełnowymiarowej opieki i różnorodnego leczenia. Jesteśmy w stanie zapewnić wszystkie usługi osobom, które zdecydowałyby się na przyjazd do nas. 16 lutego brałam udział w dorocznym spotkanie lekarzy w Chicago, organizowanym przez profesora Marka Rudnickiego. Wyjątkowo leży mi na sercu dobro i współpraca ze stanem Nevada i mówię o tym przy każdej okazji. Są tam takie osoby jak John Petkus, Kris Sanchez, Paweł Pietrasiński, Iwona Podzorski, Maciej Cybulski czy Jakub Mądrala, które od wielu, wielu lat propagują i pomagają w łączeniu Polski z Nevadą. I to nie tylko biznesowo, ale także naukowo. A proszę mi wierzyć, że jest tam pole do popisu dla naszego rodzimego biznesu. Nevada jest tak otwartym stanem, że ze współpracy z nią można wynieść naprawdę dużo korzyści. Ja sama otworzyłam tam BetaMed International, który cały czas chcę rozwijać.

Jest pani mocno związana z USA.

Jest mi bardzo po drodze do amerykańskiego podejścia do biznesu i życia. Tam wszystko musi się opierać na radości, pasji i miłości do ludzi. Myślę, że mój BetaMed świetnie pasuje do tamtej rzeczywistości, ale jak widać, w Polsce też się sprawdza i podoba.

Jakie zatem będą kolejne kroki na biznesowej drodze Beaty Drzazgi?

Cały czas rozwijam klinikę BetaMed S.A. w Chorzowie. W ostatnim czasie mocno rozszerzyliśmy usługi z zakresu medycyny pracy. Bardzo dużym atutem jest jakość naszych usług i sprzętu. Otwarta jakiś czas temu Drzazga Clinic uzupełnia ofertę BetaMedu o usługi z branży medycyny estetycznej. Mamy więc bardzo szeroki wachlarz możliwości, które już dziś wykorzystujemy. Oprócz tego wciąż działamy na terenie 11 województw. Ale ja nie lubię stać w miejscu, cały czas chcę się rozwijać. I jednego można być pewnym: pomysłów mi nie zabraknie.

Rozmawiała: Anna Knapek