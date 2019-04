Baterie przyszłości

Thin Film Batteries (TFB), czyli cienkowarstwowe baterie z elektrolitem w stanie stałym, będą charakteryzowały się wysoką jakością oraz wydajną i niedrogą produkcją seryjną. Kluczowymi walorami samego produktu są tutaj: wyższa gęstość energii (1200 Wh/l), kilkukrotnie szybszy czas ładowania niż w bateriach Li-Poly i Li-Ion, szeroki zakres temperatury pracy (od -40 do +150 oC), a także długowieczność (do 10 tys. cykli). Znajdziemy tu więc znacznie lepsze parametry użytkowe niż w obecnie stosowanych bateriach.

Baterie, które już wkrótce pojawią się na rynku, połączą doskonałe właściwości baterii ze stałym elektrolitem, konkurencyjną cenę i dostępność na rynku masowym. Autorska i opatentowana technologia opracowywana przez The Batteries Sp. z o.o. znajdzie swoje zastosowanie w sprzęcie medycznym, samozasilających się czujnikach awaryjnych, znacznikach RFID, czujnikach bezprzewodowych oraz w skuterach elektrycznych. Efektywne kosztowo, cienkowarstwowe baterie FTB, idealne do przenośnej elektroniki, zostaną wdrożone m.in. dla rynków urządzeń mobilnych, wearables czy specjalistycznej elektroniki bezprzewodowej.

– Projekt, który realizujemy, przyczyni się do tego, że zaawansowane baterie będą dostępne dla wielu urządzeń, co ułatwi użytkownikom życie – mówi Aliaksei Staravoitau, prezes zarządu The Batteries Sp. z o.o. – Będzie to możliwe dzięki temu, że opracowujemy technologię optymalnego wykorzystania odparowywania plazmowego dla produkcji TFB. Dodatkowo prowadzimy prace badawczo-rozwojowe, które pozwolą producentom rozwiązywać wiele problemów technicznych. W rezultacie cena TFB będzie dużo bardziej opłacalna rynkowo, niż w przypadku starszych rozwiązań. Wszystkich zainteresowanych naszymi technologiami zapraszamy do współpracy.

Adrian Morel