Nowoczesne rozwiązania dla rolnictwa

W ofercie suwalskiego przedsiębiorstwa znajdziemy między innymi preparaty ochronne i ekologiczne, a także stymulatory wzrostu. Dzięki znacznej wydajności nawet niewielka ich ilość pozwoli rolnikom na podniesienie efektu plonotwórczego.

– Vitera korzysta z bogatego doświadczenia firmy hiszpańskiej w zakresie stosowania preparatów nawozowych i fizjostymulatorów – mówi Romuald Wołyniec, prezes Vitera Polska Sp. z o.o. – Jednocześnie mamy możliwość wymiany doświadczeń z siostrzanymi spółkami grupy Vitera, które działają w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Dbamy o rzeczywiste potrzeby naszych partnerów biznesowych, opracowując koncepcje indywidualnej współpracy profilowanej pod kątem konkretnych odbiorców.

Jednym z celów, jakie postawiła sobie firma, jest wprowadzenie na rynek preparatów o najwyższej jakości, które pozwolą na połączenie efektywności z racjonalizacją kosztów. Ponadto prowadzone są badania i doświadczenia polowe we współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi i profesjonalnymi producentami. W ten sposób można na bieżąco weryfikować skuteczność wszystkich rekomendowanych rozwiązań.

– Inwestycje w nowatorskie badania nad stymulatorami wzrostu, kwasami humusowymi, makro- i mikroelementowymi nawozami dolistnymi oraz preparatami ochronnymi, kosztowały kilkadziesiąt milionów euro. Dzięki temu produkty Atlántica Agrícola są produktami pierwszego wyboru w ponad 60 krajach na całym świecie – podkreśla Romuald Wołyniec.

Dla Vitery uprawa roślin w zgodzie z naturą i z troski o naturę to kluczowy cel. Najważniejszym działaniem jest zapewnienie racjonalnych kosztów, a jednocześnie oferowanie rolnikom wysokiej jakości środków odżywiania i wspomagania wzrostu roślin.

Suwalskie przedsiębiorstwo stało się jednym z ważniejszych graczy na rynku nawozów dolistnych w kraju. Nowoczesne, wysokiej klasy produkty importowane z Hiszpanii, są dystrybuowane przez spółkę do Białorusi, Ukrainy, Czech, Słowacji oraz do krajów nadbałtyckich. Poza standardową ofertą firma zapewnia także bezpłatne doradztwo swoich agronomów, by mogli oni jak najlepiej dobrać odpowiednie produkty do indywidualnych potrzeb klienta w danym terenie.

– Atlántica Agrícola produkuje preparaty wysokoskoncentrowane, które można stosować w niższych dawkach niż standardowe produkty, co znacząco obniża koszty ich aplikacji – dodaje Romuald Wołyniec.

Vitera, dzięki swojemu zaangażowaniu w pracę, zostaje zapraszana na branżowe fora biznesowe, a także otrzymuje liczne wyróżnienia, między innymi statuetkę Orła WPROST. W tym roku została także nominowana do tytułu Symbol Nowoczesnego Rolnictwa.

Adrian Morel