Wydział Technologii Chemicznej z Poznania wiedzie prym w kształceniu praktycznym

Mimo, że wydział od lat cieszy się nieustannym zainteresowaniem ze strony absolwentów szkół licealnych, władze dokładają wszelkich starań, by na bieżąco wpisywać się w zapotrzebowanie rynku pracy i przede wszystkim oczekiwania przyszłych studentów.

– Staramy się wyławiać najlepszych uczniów. Organizujemy laboratoria, wykłady czy pikniki naukowe, by zachęcić i jednocześnie wychwycić tych najzdolniejszych. Ponadto dla maturzystów, którzy już zostali zakwalifikowani, ale mieli nieco słabsze wyniki na świadectwach maturalnych, organizujemy dodatkowe zajęcia z matematyki, fizyki czy chemii, które zwykle są największą bolączką studentów, tak by wyrównać poziom i umożliwić wszystkim rozpoczęcie nauki z tego samego pułapu – wyjaśnia prof. PP dr hab. inż. Krzysztof Alejski, dziekan wydziału.

Dwa razy w roku władze wydziału spotykają się z przedsiębiorcami, pragnącymi zaangażować absolwentów w swoich firmach. Służy to przede wszystkim jak najlepszemu ułożeniu siatki zajęć pod kątem tego, jakie przedmioty i dziedziny będą niezbędnym wyznacznikiem dla przyszłych pracodawców. Niektóre z przedmiotów są prowadzone przez specjalistów w swoich dziedzinach z zewnętrznych firm, tak aby student był doskonale przygotowany do przyszłej pracy, a jednocześnie miał okazję poznać jak najszersze spektrum możliwości, dziedzin i gałęzi przemysłu. Zajęcia są realizowane na wyższych latach studiów, aby studenci mieli szansę podejść do nich analitycznie i sprawdzić w oparciu o własne zainteresowania, czy dana gałąź przemysłu jest dla nich satysfakcjonująca.

– Przede wszystkim przyglądamy się trendom na rynku pracy i zanim podejmiemy decyzję o wprowadzeniu kolejnego przedmiotu czy praktyki, konsultujemy się z partnerami przemysłowymi, którzy są zainteresowani zatrudnieniem przyszłych absolwentów – podkreśla prof. Krzysztof Alejski.

Prestiż wydziału to oczywiście nie tylko bogata historia i świetnie wyspecjalizowana kadra, lecz również szereg projektów i grantów badawczych oraz naukowych. Wśród najważniejszych kierunków badań dziekan wydziału wymienia przede wszystkim prace dotyczące wytwarzania elektrochemicznej energii elektrycznej, jej magazynowania, w szczególności zaś superkondensatorów i materiałów elektrodowych do ogniw i akumulatorów, którymi zajmuje się zespół prof. dr hab. Elżbiety Frąckowiak.

– Równie ważnymi kierunkami badań są badania związane z chemicznymi aspektami ochrony roślin czy multifunkcjonalnymi materiałami hybrydowymi, a także te z pogranicza technologii farmaceutycznej i biochemicznej. Na wydziale jest realizowany prestiżowy grant z Europejskiej Fundacji Badań Naukowych – dodaje prof. Krzysztof Alejski.

Technologia chemiczna, technologia ochrony środowiska czy inżynieria chemiczna i procesowa to trzy podstawowe i najczęściej wybierane do tej pory kierunki na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Władze wydziału poszerzyły już jednak ofertę edukacyjną o nowy kierunek przygotowywany wraz z Wydziałem Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – inżynierię farmaceutyczną. Mimo, że kierunek został uruchomiony dopiero w zeszłym roku, już podczas pierwszej rekrutacji cieszył się olbrzymim zainteresowaniem.

Wydział może poszczycić się licznymi nagrodami i odznaczeniami – przede wszystkim uzyskaniem Polskiego Nobla przez prof. dr hab. Elżbietę Frąckowiak, który został przyznany przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Studenci regularnie uzyskują stypendia ministerialne, zaś pracownicy są odznaczani za najlepsze publikacje naukowe i często prezentują swoje dokonania na targach w Brukseli, gdzie regularnie otrzymują złote i srebrne medale.

Joanna Gulewicz