Kaspersky Lab Polska sp. z o.o. – jakość cyberochrony

Firma Kaspersky Lab Polska sp. z o.o. została założona w 2000 r. przez Andrzeja Pilarza, obecnego prezesa zarządu, i dostarcza rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo systemów informatycznych, tworzone przez międzynarodowy zespół ekspertów. Polskie przedsiębiorstwo odegrało olbrzymią rolę w rozwoju firmy Kaspersky, współpracując z nią już na bardzo wczesnym etapie jej istnienia, gdy składała się zaledwie z kilku osób. Obecnie Kaspersky to aktywnie działająca na całym świecie grupa kapitałowa, której technologie chronią ponad 400 milionów użytkowników, w tym czołowe globalne firmy.

Jedną z cech wyróżniających Kaspersky Lab Polska na polskim rynku bezpieczeństwa IT są rozbudowane zespoły bezpłatnego wsparcia technicznego. Pomoc jest świadczona zarówno zdalnie, jak i na miejscu – bezpośrednio w siedzibie klienta – i jest dostępna 24 godziny na dobę oraz 7 dni w tygodniu.

Kaspersky Lab Polska to także aktywna działalność edukacyjna. Spółka konsekwentnie rozwija unikatowe w skali kraju, polskojęzyczne serwisy poświęcone bezpieczeństwu IT. Należą do nich m.in. serwis Securelist.pl obejmujący analizy zaawansowanych cyberzagrożeń oraz oficjalny blog Kaspersky Daily, w którym przystępnym językiem spółka informuje użytkowników internetu o współczesnych cyber-zagrożeniach i metodach ochrony. Ponadto eksperci z Kaspersky Lab Polska regularnie prowadzą seminaria poświęcone bezpieczeństwu dla firm, uczniów oraz studentów.

– Nasza oferta uwzględnia wszystkie segmenty rynku – podkreśla Andrzej Pilarz. – Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na rozwiązania bezpieczeństwa, które nie wymagają wiedzy technicznej oraz inwestowania w dodatkowy sprzęt, uaktualniliśmy w 2019 r.produkt Kaspersky Endpoint Security Cloud. Rozwiązanie to oferuje nie tylko niezbędną funkcjonalność cyberochrony z chmury, ale także rozszerzone możliwości obejmujące m.in. ocenę luk w zabezpieczeniach oraz zarządzanie łatami i szyfrowaniem, przy zachowaniu łatwego zarządzania.

Kaspersky Lab Polska uważnie obserwuje nasilający się problem zaawansowanych cyberzagrożeń oraz ataków ukierunkowanych, inwestuje w rozwój i wdraża nowoczesne, unikatowe rozwiązania. Należą do nich m.in. technologie ochrony przemysłu i infrastruktury krytycznej (Industrial CyberSecurity), rozwiązania do walki z atakami ukierunkowanymi (Anti Targeted Attack), zaawansowane mechanizmy kontroli zagrożeń i reagowania na punktach końcowych (Kaspersky Endpoint Detection and Resopnse), produkty pozwalające na odpieranie szkodliwych działań, których celem jest zatrzymanie określonej infrastruktury IT (DDoS Protection), systemy chroniące urządzenia Internetu Rzeczy (Internet of Things & Embedded Security), czy wreszcie zestaw technologii i narzędzi pozwalający bankom zabezpieczać dane finansowe, zapobiegać oszustwom i chronić swoich klientów (Fraud Prevention).

Jako jeden z niewielu graczy na rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce, Kaspersky Lab Polska ma możliwość zapewnienia pomocy świadczonej przez światowej klasy ekspertów w sytuacjach ekstremalnych, związanych z atakami wykraczającymi poza możliwości standardowej ochrony.

