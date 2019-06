Pacjent zadowolony

Jeszcze osiem lat temu szpital w Poddębicach był na krawędzi likwidacji: 40 pacjentów, kontrakt z NFZ na niespełna 14 mln zł i 54-milionowe zadłużenie. Po przekształceniu w spółkę i kilku latach konsekwentnego, skutecznego zarządzania, leczy ok. 13,5 tys. chorych rocznie z kontraktem wynoszącym ponad 40 mln zł, a dobra opinia o placówce rozszerza się również poza region województwa łódzkiego.

Chlubą PCZ jest onkologia – pacjenci mogą liczyć na pomoc w schorzeniach nowotworowych w zakresie chirurgii onkologicznej, chemioterapii, onkologii klinicznej, ginekologicznej czy urologicznej. – Stawiamy na wysoką jakość usług – mówi prof. Jan Krakowiak, prezes Poddębickiego Centrum Zdrowia sp. z o.o., nazywany lekarzem szpitali, który objął kierownictwo placówki osiem lat temu. – Jesteśmy jednym z najlepszych w Polsce ośrodków leczenia nowotworów, przyjeżdżają do nas chorzy z całego kraju. Mogą być pewni, że leczymy kompleksowo, zapewniając dostęp do wielu świadczeń w jednym miejscu. Posiadamy innowacyjny sprzęt na najwyższym poziomie.

W planie jest utworzenie ośrodka radioterapii. Uzyskano już stosowne pozwolenia, a projekt otrzymał bardzo dobrą ocenę wojewody. Gdy się tak stanie, PCZ będzie pełnoprofilowym szpitalem onkologicznym, jako drugi w woj. łódzkim.

Ważnym atutem placówki jest własna kuchnia, która serwuje posiłki nie tylko bardzo smaczne, ale również starannie przygotowane pod względem wartości odżywczych i indywidualnie dobierane dla potrzeb pacjentów. Prof. J. Krakowiak podkreśla, że dobre wyżywienie i apetyt są najlepszą receptą na powrót do zdrowia.

W Poddębickim Centrum Zdrowia każdy może uzyskać świadczenia w ramach: Nocnej Pomocy Lekarskiej, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Państwowego Ratownictwa Medycznego. Otrzyma kompleksową opiekę i nie musi obawiać się odesłania bez udzielenia pomocy. Placówka przystąpiła do konsorcjum zarządzanego przez Wojewódzką Stację Ratownictwa Medycznego w Łodzi i zakupiła cztery nowe, specjalistyczne karetki z własnych środków. W ostatnich latach zrealizowano wiele innych inwestycji i przedsięwzięć: wody geotermalne wykorzystywane są do ogrzewania i nowatorskiej rehabilitacji, we współpracy z PFRON, dla potrzeb osób niepełnosprawnych rehabilitowanych w Centrum zakupiono różne urządzenia, w tym nowoczesną kriokomorę. W tym roku planowane jest uruchomienie 20 dodatkowych łóżek dla kobiet po mastektomii. Szpital otrzymał z Ministerstwa Zdrowia środki finansowe w wysokości 432 tys. zł na doposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

– Sukces i dobre wyniki to przede wszystkim zasługa zespołu wysokiej klasy specjalistów – podkreśla prof. J. Krakowiak. – Podchodzimy do naszych pacjentów ze zrozumieniem, troską i życzliwością, żeby czuli się u nas dobrze i komfortowo.

Danuta Klimek