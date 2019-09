Transport z pasją

Hansped jest firmą zajmującą się transportem drogowym rzeczy, która z powodzeniem konkuruje z największymi rywalami w branży od ponad 20 lat. Ten okres pozwolił zdobyć duże doświadczenie oraz wypracować strategię, dzięki której spółka z powodzeniem obsługuje ok. 80 stałych klientów, realizując dla nich ponad 10 tys. zleceń każdego roku.

– Od początku działalności skupiamy się na rozwoju firmy i budowaniu zespołu, który będzie w stanie podołać każdemu zleceniu. Moim fundamentalnym kapitałem są pracownicy. To dzięki nim i zaufaniu, jakie mają do nich klienci, obecnie współpracujemy z takimi graczami jak Arcelor Mittal, CMC, Cognor, Huta Łabędy, Grupa Kęty, Marcegaglia czy Severstal Łotwa. Wysoki poziom relacyjności pracowników pozwala mi ze spokojem wyznaczać perspektywy dalszego rozwoju – mówi Anna Hanusiak-Tatarska, właściciel firmy Hansped Transport i Spedycja Sp.j.

Spółka skupia się na trzech wartościach swojej działalności. Pierwszą z nich jest atrakcyjność cenowa realizowanej usługi, gdzie rozbudowana, bo licząca ponad 1,7 tys. podwykonawców sieć przewoźników pozwala na dostosowanie ceny i rodzaju taboru do oczekiwań klienta. Drugą jest doświadczenie, które pozwala na bezpieczny i terminowy transport powierzonych firmie towarów. Trzecią wartością jest zaangażowanie, które przejawia się w dbaniu o relacje z klientami, z którymi Hansped buduje długoterminową współpracę, trwającą często po kilkanaście lat. Zaangażowanie firmy przejawia się m.in. w reagowaniu na wyzwania i realizowaniu każdego, nawet najtrudniejszego zlecenia.

– Jesteśmy skuteczni i nigdy nie odpuszczamy. Pamiętam jedno z najbardziej niestandardowych zleceń. Mieliśmy zrealizować zakup i transport śniegu, który był potrzebny organizatorom imprezy snowboardowej w Katowicach. Problemem była temperatura. Mimo grudniowej pory oscylowała ona w granicach 12–16 stopni. Po długich, nieudanych próbach pozyskania „surowca” w Polsce i Austrii ostatecznie byliśmy na tyle zdeterminowani, żeby zamówić go nawet we włoskich Dolomitach i wykonać zadanie, jednak organizator zawodów postanowił zmienić ich termin, a to wiązało się ze zmianą pogody i ostatecznie udało się przywieźć śnieg z Bieszczad. To zlecenie zawsze przypomina mi, że nie ma rzeczy niemożliwych. Dlatego uważam, że jako zespół stoimy na wyższym poziomie realizacji usług w transporcie – podkreśla Anna Hanusiak-Tatarska.

Hansped świadczy usługi w całej Europie, a głównie skupia swoją działalność we Włoszech, Belgii, Luksemburgu, Francji, Niemczech, Czechach, Słowacji, Rumunii oraz na terenie całej Polski. Tabor, z którego firma korzysta, to przede wszystkim standardowe naczepy o długości 13,6 m. W ofercie posiadamy też takie naczepy jak mega, platformy, dłużyce, jak również specjalnie przystosowane do transportu stali walcowanej coilmuldy. Takie zaplecze pozwala na kompleksową obsługę hut, producentów stali, i innych zakładów produkcyjnych czy firm usługowo-handlowych.

Dzięki rzetelności w podejściu do klienta, szeroko rozumianej etyce w biznesie, ciągłemu podnoszeniu jakości usług, monitorowaniu zadowolenia obsługiwanych klientów, a także zaangażowaniu i terminowości realizowanych zleceń, firma była laureatem wielu wyróżnień dla dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw, takich jak np. Gazela Biznesu 2017, Medal Europejski 2019 czy Ambasador Polskiej Gospodarki 2019 w kategorii Najwyższa Jakość. W tym roku uzyskała nominacje m.in. w programie Symbol 2019 w kategorii Odpowiedzialny Pracodawca, w XXIX edycji konkursu Lider Polskiego Biznesu 2019 oraz Gazela Biznesu 2019. Hansped jest również członkiem wielu organizacji, takich jak Hutnicza Izba Przemysłowa, Regionalna Izba Gospodarcza czy Business Centre Club. Warto też podkreślić, że firma angażuje się w kwestie ochrony środowiska oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Wprowadzony w firmie program działań proekologicznych wymusza np. na kierownikach stały monitoring pracowników pod kątem oszczędności energii elektrycznej oraz recyklingu materiałów biurowych. W związku z wprowadzeniem tego programu wszystkie źródła światła w firmie zostały wymienione na energooszczędne. Hansped od wielu lat wspiera też jeden z katowickich domów dziecka, cyklicznie przekazując datki na jego funkcjonowanie.

Michał Woźniakowski