Sukces dzięki współpracy

Szpital w Grodzisku Mazowieckim to wzór skutecznego zarządzania i determinacji jego dyrekcji w dążeniu do celu. Placówka rozpoczęła swoją działalność z początkiem XXI wieku. W tym czasie dysponowała czterema oddziałami. Obecnie w skład szpitala wchodzi 16 oddziałów. W jego nazwie już od 10 lat widnieje słowo „specjalistyczny”, co jest dopełnieniem starań dyrekcji o ciągłe podnoszenie jakości świadczeń oraz rozwoju samej placówki. Z roku na rok otwierane są kolejne oddziały, aby mieszkańcy Powiatu Grodziskiego, który jest właścicielem szpitala, mogli liczyć na kompleksową opiekę medyczną na miejscu bez konieczności dojazdów do innych miast. Środki na jego rozwój pochodzą głównie z dofinansowań unijnych, ale również z budżetu powiatu, który przeznacza pieniądze na usprzętowienie szpitala.

– Bardzo się cieszę ze świetnej współpracy pomiędzy dyrekcją szpitala a Powiatem Grodziskim. Naszym wspólnym celem jest, aby mieszkańcy mieli pełny dostęp i gwarancję wysokiej jakości usług medycznych na miejscu, tu, w Grodzisku. Z takiego punktu widzenia jako powiat wychodzimy i, jak widać, przynosi to rezultaty, których oczekujemy – mówi Marek Wieżbicki, starosta grodziski.

W ostatnich latach placówka powiększyła swoje świadczenia o Dzienny Dom Opieki Medycznej. Powstało też Mazowieckie Interwencyjne Centrum Leczenia Udarów MICLU oraz Pracownia Rentgenodiagnostyki Zabiegowej – najnowszy sukces szpitala. Starania władz związane z rozwojem są dostrzegane w różnych rankingach, grodziski szpital zdobywa wiele certyfikatów i jest obecnie uważany za najlepszą placówkę medyczną na zachodniej ścianie województwa mazowieckiego. Ta wysoka pozycja przekłada się na postrzeganie przez pacjentów, którym zależy na leczeniu właśnie w tej placówce.

– Osiągnęliśmy wielki progres w rozwoju. Bardzo nas cieszy wielka popularność szpitala wśród pacjentów, ale jest to również duże obciążenie: kadrowe, finansowe i logistyczne. Wyzwania, z którymi się borykamy podnosząc jakość naszych usług, wynikają głównie z ciągłego niedofinansowania procedur medycznych oraz nakładania nowych obowiązków. Kolejne obostrzenia realnie podnoszą koszty naszej działalności przy braku ich rekompensaty – mówi mgr Krystyna Płukis, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.

Szpital chce zwiększać swoją konkurencyjność. Angażuje się w badania kliniczne, które prowadzone są w oddziałach szpitalnych. Dzięki zapewnieniu odpowiedniego zaplecza oraz świetnie przygotowanemu do tego zadania zespołowi lekarzy, w badaniach uczestniczą setki pacjentów rocznie, a z opracowanych wyników korzysta cała służba zdrowia.

Michał Woźniakowski