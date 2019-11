Amadeus napędza branżę turystyczną

Firma działa w skali globalnej, pozwalając lokalnym przedsiębiorstwom turystycznym dotrzeć ze swoją ofertą do ludzi na całym świecie. W 2018 roku przetworzyła ponad 640 milionów rezerwacji turystycznych. Za pośrednictwem systemów Amadeus, na pokłady samolotów weszło niemal 1,8 miliarda pasażerów.

Podróżni w centrum działań

Bardzo niewiele gałęzi przemysłu rozwija się w tak szybkim tempie, co sektor turystyczny. Konsumenci przyzwyczajeni są dziś do coraz bardziej spersonalizowanych doświadczeń i tym samym napędzają dalszy rozwój branży, stawiając jej coraz wyżej poprzeczkę. Dlatego tak ważne jest, aby myśląc o rozwoju biznesowym, stawiać w centrum konsumenta i budować strategie wokół niego. Jak to możliwe, że w tak wymagającej i szybko zmieniającej się branży, Amadeus nieustannie dostarcza wiodące rozwiązania i usługi swoim klientom, przynosząc im dużą wartość?

– Naszą nadrzędną zasadą przy opracowywaniu nowych narzędzi jest to, aby to podróżny był zawsze w centrum uwagi – podkreśla Paweł Rek, Sales Director, Business Travel Agencies, CEE z Amadeus– Oprogramowanie, z którego korzystają m.in. linie i porty lotnicze, biura podróży czy hotele, tworzymy zawsze z myślą o potrzebach osób podróżujących: służbowo lub prywatnie. O ich potrzebie poczucia bezpieczeństwa, komfortu podróży, o czasie, który chcieliby zaoszczędzić, czy też o pełnej, przejrzystej informacji na temat planu podróży.

Znaczną część sukcesu można przypisać obecności spółki na praktycznie każdym rynku na świecie. W Polsce Amadeus zatrudnia ponad 160 osób. Wśród kluczowych klientów firmy są m.in. Polskie Linie Lotnicze LOT, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” i liczne sieci hotelowe, a z systemu Amadeus korzysta ponad 60% biur podróży. Oprócz działów handlowych i operacyjnych, w Warszawie znajdują się także: dział badawczy R&D oraz prężnie rozwijający się Warsaw Financial Hub, shared service obsługujący transakcje księgowe dla krajów Europy i Afryki.

Inwestycje w innowacje

Otwartość na innowacje jest niezbędna, aby poprawiać doświadczenia podróżnych oraz kształtować przyszłość branży turystycznej. Zespół ekspertów zlokalizowanych w różnych stronach świata tworzy i rozwija innowacyjne rozwiązania, które otworzą nową erę podróży. Architektura oparta na chmurze, uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja, analityka w czasie rzeczywistym i rozwiązania mobilne – to tylko niektóre z innowacyjnych projektów, nad którymi pracuje firma.

Amadeus Travel Platform

To właśnie w tym kontekście Amadeus rozwinął swoje flagowe rozwiązanie: Amadeus Travel Platform. Korzystanie z platformy turystycznej umożliwia liniom lotniczym, hotelom, wypożyczalniom samochodów – w rzeczywistości każdemu dostawcy usług turystycznych – dostarczanie treści do największej na świecie globalnej sieci sprzedawców usług turystycznych i korporacji. Dodatkowo, tylko w przypadku Amadeusa, biura podróży mogą korzystać z tej samej platformy, z której korzystają linie lotnicze, dając im niezrównany dostęp do taryf w czasie rzeczywistym i treści, których potrzebują, aby obsługiwać swoich klientów. Amadeus Travel Platform wykorzystuje sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, aby uzyskać wgląd w doświadczenia i zachowania podróżnych oraz poszerzyć możliwości wyszukiwania klientów. Dzięki dostępowi do ogromnych ilości danych, agenci mogą oferować spersonalizowane podróże, przewidywać trendy i monitorować swoją wydajność.

Nie tylko biznes

Amadeus aktywnie angażuje się w działania CSR, bo wierzy, że branża turystyczna może pełnić ważną rolę w rozwoju ekonomicznym i może być czynnikiem pozytywnej zmiany. Wspólnie z UNICEFem firma stworzyła Amadeus Donation Engine – narzędzie do zbiórek dla pasażerów dokonujących zakupu online (np. na stronach Iberii, Finnaira czy Norwegiana). Wśród wielu inicjatyw polskiego oddziału wyróżnić można także zbiórki krwi, żywności i środków dla schroniska dla zwierząt, czy powołanie zespołu ECO, który podejmuje regularne działania zwiększające świadomość ekologiczną pracowników poprzez propagowanie wiedzy nt. oszczędzania zasobów i prośrodowiskowych inicjatyw.

Adrian Morel