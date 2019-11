Maszyny skrojone na miarę

– Zakup maszyn budowlanych to potężna inwestycja, która czasem przekracza możliwości finansowe inwestorów, zwłaszcza tych, którzy w branży stawiają pierwsze kroki. Z tego też powodu, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy poszukują niedrogiego, ale solidnego oraz sprawdzonego sprzętu budowlanego i drogowego, z sukcesem prowadzimy działania związane z ich sprzedażą, serwisem, a od niedawna także wynajmem – podkreśla Krzysztof Drzewiecki, wiceprezes zarządu spółki.

Firma Bellator Maszyny Budowlane Sp. z o. o. działa w branżach budowlanej i drogowej od 2012 r. W ofercie firmy znajduje się bogata paleta nowych, a także wyselekcjonowanych maszyn używanych pewnego pochodzenia i urządzeń przodujących producentów, takich jak Wirtgen, Hamm, Vögele, Volvo, ABG, Dynapac, Bomag, Doosan, Atlas, Komatsu, Caterpillar czy Ammann. Ponadto firma jest autoryzowanym przedstawicielem na Polskę firmy MOBA – dostawcy kompletnych systemów pomiarowych, sterujących i regulacyjnych do maszyn drogowych i budowlanych. Warto wspomnieć, że Bellator Maszyny Budowlane zapewnia swoim klientom serwis gwarancyjny i pogwarancyjny maszyn. Dzięki temu klienci firmy mogą mieć pewność, że nawet w przypadku zakupu używanej maszyny otrzymają sprzęt sprawdzony, gotowy do pracy, z ważnymi przeglądami – czyli taki, który nie zawiedzie ich na placu budowy.

Nowością w zakresie działalności firmy Bellator jest możliwość wynajmu sprzętu. – Mamy aspiracje zostać liderem rynku maszyn używanych oraz być jedną z liczących się w branży firm świadczących usługi wynajmu. Do realizacji tego celu na pewno przyczyni się najwyższej jakości sprzęt, fachowa i przyjazna obsługa oraz szybki i pewny serwis świadczony przez załogę naszej firmy – mówi Michał Heller, prezes zarządu Bellator Maszyny Budowlane Sp. z o.o.

Nominowana do tytułu Symbol 2019 firma udostępnia urządzenia do realizacji inwestycji prowadzonych na terenie całego kraju, dzięki czemu pozwala na używanie wybranego sprzętu bez konieczności wydatkowania środków na jego nabycie. To korzystne rozwiązanie szczególnie w przypadku maszyn, które są wykorzystywane przez stosunkowo krótki okres. Sprawdza się też przy maszynach używanych częściej, ponieważ umożliwia dobieranie sprzętu w parametrach potrzebnych do realizacji konkretnego zadania, co daje większą elastyczność i nie wymaga blokowania kapitału.

Sonia Platajs-Szefer