Motywują nas oczekiwania klienta

Nie po raz pierwszy jesteście państwo nagradzani ze względu na innowacyjny profil działalności. Co zdaniem pana sprawia, że firma od wielu lat wyróżnia się na tle konkurencji, jako ta symboliczna w swoich działaniach?

Działając w przestrzeni, w której cały czas musimy brać pod uwagę jakość wykonywanych zadań, terminowość dostarczenia usługi do odbiorcy i cenę wyrobu, musimy być elastyczna w działaniu. Każdy zleceniodawca musi być potraktowany perfekcyjnie, bo to właśnie jego oczekiwania i zadowolenie budują markę firmy w otoczeniu gospodarczym.

Jesteście państwo liderem zarówno pod względem generowania innowacyjnych technologii, jak również innowacyjnego podejścia do zarządzania – jaka jest recepta na sukces?

Udało nam się stworzyć dynamiczny zespół ludzi, którzy chcą działać – nie tylko z myślą o kliencie, ale przede wszystkim mając na uwadze własny rozwój. Ich innowacyjne i nietuzinkowe podejście do, wydawałoby się, typowych i szablonowych działań, przynosi świetne rezultaty. Nasza rola to nie przeszkadzać, zarządzać zespołem ludzkim w sposób umiejętny, tak by każdy jego członek czuł się potrzebny i mógł się identyfikować z misją firmy. Wierzymy, że to pracownicy decydują o sukcesie bądź o porażce. Bardzo ważna jest dla nas wiara w to, że pracują dla nas ludzie ambitni, którzy potrafią umiejętnie korzystać ze zdobyczy technologicznych i proponować najlepsze rozwiązania.

mgr inż. Paweł Siwak, właściciel firmy Usługi Ślusarskie z Sieroszewic

Niebagatelne znaczenie dla sukcesów firmy ma realizacja projektów unijnych. Które z nich są najistotniejsze z punktu widzenia dalszego rozwoju?

Projekty, które składamy, aby pozyskać na nie środki finansowe, są nastawione przede wszystkim na odkrywanie nowych, innowacyjnych ścieżek rozwoju branży, na których zależy nam bez względu na to, czy uda się uzyskać dofinansowanie, czy też nie. Kieruje nami przede wszystkim ambicja i pragnienie dalszego rozwoju, dlatego też każdemu z podejmowanych działań poświęcamy taką samą uwagę.

Ponad 25-letnia historia to coś, czym może poszczycić się niewiele firm. Jak zmienił się profil klienta oraz w jaki sposób udaje się na bieżąco wychodzić naprzeciw jego oczekiwaniom?

Nasza historia to nieustanny rozwój. Przez tych 25-lat cały czas staramy się wykorzystywać szanse które pojawiają się gdy realizujemy współpracę z klientem. To właśnie odbiorcy naszych usług decydują o kierunkach rozwoju. Ich oczekiwania są coraz większe, ale to właśnie one motywują nas do jeszcze większej i efektywniejszej pracy. Priorytetem jest dla nas postęp i przekonanie, że można zarazem dobrze się rozwijać i mieć satysfakcję z obranych kierunków rozwoju.