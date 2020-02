Szlachetność w kuchni

Leśniczówka Gościejowice

Dlaczego dziczyzna?

Z jednego prostego powodu – to naturalne mięso pozyskiwane z upolowanych zwierząt żyjących dziko, takich jak sarny, dziki czy jelenie. Dzięki temu nie jest ono skażone wszelkiego rodzaju sztucznymi substancjami czy też antybiotykami. Jak wiadomo, wolno żyjące zwierzęta odżywiają się tym, co znajdą w lesie, więc wszelkie dodatki do sztucznych pasz, np. antybiotyki czy hormony – są im obce. Tak więc dziczyzna to naturalne, zdrowe mięso, które jako jedyne można spożywać bez żadnych konsekwencji.



Po drugie: obfituje ono w dużą ilość białka, witamin, minerałów oraz łatwo przyswajalnego żelaza. Myślę, że dla wielu czytelników ważnym będzie fakt, że jest to również mięso bardzo chude, więc sprawdza się jako świetne uzupełnienie wszelkiego rodzaju diet. O unikatowych walorach smakowych nie będę mówił, ponieważ najlepiej samemu spróbować dziczyzny i poczuć jej smak na własnym podniebieniu.

Mówimy o walorach naturalnego mięsa, ale czy jest ono bezpieczne?

Jak najbardziej. Zwierzęta, które trafiają do nas, podlegają restrykcyjnym badaniom i spełniają wszelkie normy weterynaryjne, które eliminują ryzyko wprowadzenia do obiegu jakiegokolwiek skażonego mięsa. Ponadto, jako nieliczni, posiadamy własne skupy dziczyzny, dzięki czemu mamy pełną kontrolę nad tym, co do nas trafia, a cały proces produkcyjny – od momentu oskórowania, aż do produkcji gotowego wyrobu – odbywa się na miejscu, co też nie pozostaje bez wpływu na ostateczną jakość. Konkludując: możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że wyroby Leśniczówki gwarantują najwyższą jakość, bezpieczeństwo i zdrowie.

Leśniczówka w świecie wyrobów z dziczyzny może się pochwalić wyjątkowym podejściem do swojej oferty. Co wyróżnia was na tle konkurencji?

Rzeczywiście, nie chcieliśmy być kolejną firmą produkującą te same wyroby, co inni. To już jest, więc nie ma potrzeby wymyślać koła na nowo. Szukaliśmy swojego własnego miejsca, niszy, która pozwoliłaby nam na zaistnienie na rynku i zaoferowanie klientom czegoś, czego jeszcze nie mieli okazji spróbować. I zrobiliśmy to. Wymyśliliśmy sobie od początku do końca technologię produkcji, a naszym „konikiem” są dojrzewające kiełbasy, które zadowolą nawet najbardziej wyszukane gusta. Jednym z najciekawszych produktów jest chorizo z dzika. Przygotowujemy je z wyjątkowo chudego mięsa, które przeplatamy widocznymi kawałkami tłuszczu. Kiełbasa ma delikatnie kwaskowaty smak harmonizujący aromat papryki. Może leżakować wiele miesięcy, dzięki czemu jeszcze zyskuje na smaku. Nasi klienci cenią sobie również kabanosy z dzika i jelenia, salami z dziczyzny, kiełbasę myśliwską z dzika czy też pasztety z sarniny. Oczywiście nie poprzestajemy na tym i cały czas rozwijamy swoją ofertę. Możemy się pochwalić parówkami, które są produkowane z połączenia mięsa dzika i sarny, salcesonem w 100 proc. wykonanym z dzika, a także naszym najświeższym produktem, czyli mortadelą z jelenia z pistacjami. Bardzo mocno stawiamy na rozwój, innowacyjność i poszukiwanie nowych smaków. Pragnę podkreślić, że jakość naszych produktów została wielokrotnie potwierdzona nagrodami w konkursach kulinarnych i gastronomicznych. Najbardziej utytułowane jest salami z jelenia z zielonym pieprzem.

Sam proces produkcji to również państwa wyróżnik.

Jak już wcześniej mówiłem, dbamy o to, aby nasze wyroby od początku do końca całego procesu produkcyjnego spełniały wszelkie najwyższe standardy jakości i charakteryzowały się niepowtarzalnym bogactwem smaku i aromatu. Dlatego też cały proces odbywa się w jednym miejscu. Nasi rzeźnicy osobiście przygotowują dziczyznę, a mięso trafia do kolejnego etapu jakim jest mieszanie, przyprawianie lub peklowanie co prowadzi do tworzenia już konkretnych wyrobów. Ważnym aspektem całego procesu produkcji, z którego jesteśmy bardzo dumni i co bardzo mocno podkreślamy, jest naturalne wędzenie. To proces długotrwały, wymagający odpowiedniego zaplecza i doświadczenia, gwarantujący unikalny smak. Nie wstrzykujemy również do naszych produktów białka czy też dodatków funkcyjnych, w związku z tym zawsze zachowują one swój kształt, aromat i wspomniany smak. Bazujemy na sprawdzonych, tradycyjnych recepturach, ale nie boimy się również nowych wyzwań.

Często spotykanym stereotypem na tematy wyrobów z dziczyzny jest ich wysoka cena.

To mit. Oczywiście dobry jakościowy produkt, wykonany przy użyciu naturalnego, bardzo dobrego mięsa, sprawdzonymi metodami, będzie droższy od klasycznych mięs dostępnych na rynku, ale różnica w cenie będzie stosunkowo niewielka. Za to klient otrzymuje walory zdrowotne i smakowe, a te są naszym zdaniem nie do podrobienia.

Rozmawiamy na początku roku 2020. Jak oceniają państwo dalsze możliwości rozwojowe spółki, zamykając rok 2019?

Chcę podkreślić, że Leśniczówka jako marka nigdy nie będzie masowym producentem. Pragniemy, aby nasz klient otrzymywał ofertę z najwyższej półki, gwarantującą mu ekskluzywność, wspominaną tutaj już wielokrotnie jakość, w tym również jej powtarzalność. Wspominany wcześniej proces produkcji np. salami zajmuje dwa miesiące, więc już samo to wyklucza jego masowość. Oczywiście nie zamykamy się na rozwój, ale chcemy to robić w sposób przemyślany i w tempie wyznaczonym przez nas. Nie boimy się również wyrobu marek własnych dla naszych partnerów, którzy cenią sobie nasze doświadczenie, ekologiczność i bardzo chętnie zlecają nam tego typu produkcję. To również bardzo dobra droga promocji dla mniejszych firm, które nie dysponują wielomilionowymi budżetami reklamowymi, a chcą zaistnieć na danym rynku. Większość współpracujących z nami spółek to stali klienci, którzy nawet jeśli korzystali z usług konkurencji, bardzo szybko do nas wrócili, ponieważ u nas znajdują wszystko to, czego szukali. Jeśli mówimy o handlu detalicznym, to nasze wyroby można kupić w całej Polsce – jesteśmy obecni w m.in. w sieci Kaufland, ale również w Europie: Belgii, Słowacji, Czechach czy też Anglii.

Rozmawiał: Tomasz Popławski