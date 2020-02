Jakość potwierdzana każdego dnia

Podczas przyznawania tytułów Symboli kapituła programu analizuje i ocenia zgłoszenia dziesiątek firm, a jedną z najbardziej nobilitujących jest kategoria Dobry Pracodawca, o której zdobyciu decyduje szereg kryteriów.



Stabilna i pewna pozycja firmy

Ventor powstał w 1992 roku. W początkowym okresie zatrudniał 3 osoby. Z każdym rokiem, wraz ze zdobywaniem nowych kontrahentów, zatrudnienie powoli wzrastało. — Od samego początku podstawą rozwoju było szybkie i elastyczne działanie. Wiedziałem, że ważne jest, aby zawsze być o krok przed konkurencją — mówi Janusz Urbanik, założyciel i zarządzający firmą Ventor. Zatrudnienie w spółce wzrasta z każdym rokiem a jest to możliwe dzięki podnoszeniu kwalifikacji, umiejętnemu podążaniu za najnowszymi technologiami oraz zdolności do sprostania wymaganiom klientów. Branża budownictwa przemysłowego zmienia się bardzo dynamicznie, wprowadzane są udoskonalenia i aby utrzymać swoją pozycję na rynku, trzeba za tymi trendami podążać. — W naszej pracy nie wystarcza, że zrobiliśmy coś dobrze raz, czy nawet wiele razy. Musimy każdą kolejną realizacją pokazywać i udowadniać, że gwarantujemy najwyższą jakość. Profesjonalizm, lojalność, jakość — to nasze wartości, dzięki którym udało się zbudować na rynkach skandynawskich bardzo dobrą markę, ale wiem, że nic nie jest dane raz na zawsze, dlatego każdego dnia musimy starać się jeszcze bardziej — dodaje Janusz Urbanik.

Dobra atmosfera i podejście do pracownika

Niewątpliwym dowodem na status dobrego pracodawcy jest niska fluktuacja zatrudnienia. Wielu pracowników jest w spółce od kilkunastu lat, co więcej, wcale nie do rzadkości należą sytuacje, w której ojcowie pracują wspólnie z synami. To pokazuje, że warunki oferowane przez dębicką spółkę są dobre, a praca daje ludziom bezpieczeństwo i satysfakcję. – Funkcjonowanie na rynku norweskim nauczyło nas ponadprzeciętnej dbałości o przepisy i o jakość wykonywanej pracy. Te aspekty są ważne w dobrym funkcjonowaniu firmy. Dlatego zawsze kluczowe jest dla mnie, aby pracownicy każdego dnia pracowali z pełnym zaangażowaniem, przestrzegali zasad BHP, prawa pracy, aby zachować zdrowie i nie stanowić zagrożenia dla innych — dodaje Janusz Urbanik.

Co więcej, praca w systemie rotacyjnym pozwala pracownikom na odpowiednie pielęgnowanie życia rodzinnego, a także napędza lokalną gospodarkę, ponieważ zarabiane za granicą pieniądze są wydawane w Polsce. Istotnym benefitem jest zapewnienie wszystkim pracownikom przelotów, a w Norwegii – mieszkania i wyżywienia. — Praca za granicą wiąże się z różnymi emocjami: tęsknotą za domem i rodziną, wyzwaniami zmierzenia się z nowym środowiskiem, z obcym językiem, dlatego wspieramy swoich pracowników w tych obszarach. Nasza filozofia zakłada, że wysoką jakość i wydajność uzyskuję się nie tylko wykonując solidnie swoją pracę, ale również traktując innych z szacunkiem — wyjaśnia Janusz Urbanik.

System szkolenia

— W Polsce musimy dbać o młodzież, umożliwiając jej zdobycie właściwego wykształcenia zawodowego — mówi Janusz Urbanik. Z tego powodu w 2009 r. firma rozpoczęła współpracę z Zespołem Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy, obejmując patronatem klasy zawodowe o profilach zgodnych z ofertami pracy w Ventorze. Uczniowie klas patronackich, obok nauki zawodu, mają możliwość nauki języków norweskiego i angielskiego. Specjalnie w tym celu firma sfinansowała powstanie multimedialnej pracowni językowej. Pod okiem fachowców Ventora uczniowe mogą zdobyć odpowiednie kwalifikacje. Współpraca ze szkołą zawodową i szkolenie młodych ludzi to najlepsza droga do zabezpieczenia właściwej kadry fachowców. — Doświadczeni pracownicy Ventora dzielą się teorią i praktyką z uczniami, dając młodzieży przykład dobrej, solidnej pracy — mówi Janusz Urbanik. — Nasze skandynawskie doświadczenia, które przenosimy na rodzimy grunt, pokazują, że tylko właściwa edukacja na każdym poziomie kształcenia i dbałość o rozwój młodych ludzi są w stanie wypracować w nich tak fundamentalne cechy jak pracowitość, solidność, uczciwość i umiejętność pracy w zespole — dodaje.

Dobry pracodawca, certyfikowany pracodawca

Ventor ma na swoim koncie wiele nagród. Firma na przestrzeni lat została doceniona przez rozmaite gremia i niezliczone grono ekspertów. Wiele z przyznanych tytułów doceniało właśnie aspekty związane z zatrudnieniem. Szerokie grono zaangażowanych pracowników, liczne referencje, ale także dziesiątki wspartych inicjatyw społecznych tworzą spójny obraz dębickiego Ventora: firmy przyjaznej dla ludzi. I nie wynika to bynajmniej z chłodnej biznesowej kalkulacji, a poczucia odpowiedzialności za lokalną społeczność. — W biznesie nie chodzi tylko o zwiększanie przychodów. To ważny aspekt, ale najważniejsi są ludzie: pracownicy, ich rodziny, społeczność lokalna w której funkcjonujemy. Działanie dla wspólnego dobra jest największą motywacją w codziennej pracy, a poczucie dobrze spełnionej misji — źródłem satysfakcji i prawdziwym sukcesem — podsumowuje prezes.

Anna Knapek